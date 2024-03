Praca w branży IT: znamy najbardziej przyszłościowe specjalizacje

Branża IT to rynek, który zgłasza nieustające zapotrzebowanie na specjalistów. Podobnie jednak jak dzieje się w innych sektorach i w IT mamy do czynienia z zatrudnieniowymi trendami. Jakie tendencje widoczne są obecnie? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza najnowsze badanie zrealizowane przez Just Join IT wśród niemal 1300 osób reprezentujących branżę technologiczną.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które ze specjalizacji IT zasługują na miano najbardziej przyszłościowych?

Od czego zacząć karierę zawodową w branży IT?

Jakie są perspektywy zatrudnienia w obszarze analizy danych?

Ile warte jest bezpieczeństwo w sieci i czy dostatecznie wiele?

Obszar cyberbezpieczeństwa jest bardzo rozległy - począwszy od bezpiecznego tworzenia oprogramowania, przez testowanie, analitykę, architekturę, informatykę śledczą, zarządzanie, compliance/zgodność, aż po kwestie związane z bezpieczeństwem AI, systemów OT, dronów czy też przedmiotów codziennego użytku. Warto obrać własną ścieżkę rozwoju i nią podążać, ogólna wiedza jest cenna, ale skupienie się na budowie specjalizacji procentuje w przyszłości - podpowiada Sylwia Panek-Strzała, Sales Manager w Experis.

Gorączka złota XXI wieku będzie trwać

Perspektywy zatrudnienia w obszarze analizy danych są bardzo obiecujące. Rynek jest gotowy na dalszy rozwój w tym kierunku, ponieważ firmy z różnych sektorów stają się coraz bardziej uzależnione od danych. Dotyczy to zarówno innowacyjnych startupów jak i gigantów korporacyjnych. Z drugiej strony, specjaliści IT mają świadomość, że ich przyszłość zawodowa może zależeć od poziomu zrozumienia tego trendu. I nie mówię tu wyłącznie o rolach, takich jak Data Analyst, Data Engineer czy Data Scientist. W branży IT nadal istnieje duży popyt na klasycznych Front-end Developerów, którzy projektują strony internetowe czy aplikacje. Jednak posiadając dodatkowo umiejętności związane na przykład z wizualizacją danych, staną się oni jeszcze bardziej atrakcyjni dla biznesu. Analiza danych to przyszłość, a inwestycja w tego rodzaju umiejętności na pewno przyniesie zyski - komentuje ekspert.

Ludzie-orkiestry coraz bardziej w cenie

Wysokie płace są powiązane z wysokimi oczekiwaniami wobec inżynierów DevOps. Wymaga się od nich posiadania wszechstronnej wiedzy z wielu obszarów, łączenia umiejętności programistycznych z administracją systemami, a także zarządzaniem infrastrukturą i cyberbezpieczeństwem. Oznacza to, że konieczna dla nich staje się znajomość systemów operacyjnych (najczęściej Linuxa), przynajmniej podstawowa umiejętność pisania kodu (C, C++, Java, .Net) oraz tworzenia skryptów (PowerShell, Python, Perl, Bash). Do tego dochodzi jeszcze automatyzacja z wykorzystaniem takich narzędzi, jak Ansible czy Jenkins oraz konteneryzacja (Kubernetes, Docker) - mówi Justyna Mazur, Head of Perm w Experis.

Wejście do IT coraz trudniejsze. Od czego zacząć?

Wyzwanie, które stoi przed juniorami będzie łatwiejsze do pokonania dzięki elastycznemu podejściu do rozwoju i postawieniu na specjalizację w niszach technologicznych lub podążenie w kierunku popularnych kategorii ze stosunkowo niskim progiem wejścia - mówi Justyna Krzewska, HR Generalist w Just Join IT.

Popyt na programistów nie ustaje, jednak, jak w każdej dziedzinie, dziś w cenie jest multitasking. Stąd rosnące zainteresowanie Fullstack Developerami, posiadającymi kompetencje, które dawniej wymagane były od kilku specjalistów. Warto także zauważyć obszary, które dawniej były mniej zinformatyzowane, a obecnie są ściśle związane z IT, takie jak projektowanie graficzne. Mowa tu oczywiście o UX/UI Designerach, którzy kształtują interfejsy użytkownika i doświadczenia użytkownika. Wystarczy spojrzeć na ich rolę w dynamicznie rozwijającym się sektorze e-commerce. Priorytetem pozostaje również zapewnienie wysokiej jakości oprogramowania, z czego wynika coraz większe zapotrzebowanie na usługi testerów, a szerzej - w obszarze QA. Zawód testera jest określany jako ten, który charakteryzuje tzw. niski próg wejścia.

Którą specjalizację wybrać dla siebie? To kwestia wcześniejszych doświadczeń, zdobytych umiejętności i zainteresowań. Staramy się w tym pomóc organizując bezpłatne, tygodniowe maratony IT. To darmowe kursy, podczas których rozwiązywane są realne problemy z danej dziedziny i można się zapoznać z rzeczywistą pracą danego specjalisty. Dla zdecydowanych są zaś szkolenia trwające nawet 10 miesięcy i tu już można zdobyć realne kompetencje zawodowe - podsumowuje ekspert z GoIT Polska.

Just Join IT - największy portal pracy dla branży technologicznej w Polsce - przeprowadził w lutym 2024 r. badanie, w którym sprawdzał otwartość specjalistów IT na zmianę pracodawcy. W ankiecie zapytano również o najbardziej perspektywiczne specjalizacje, a także o te, w których najłatwiej zacząć pracę w IT.Spośród 23 obszarów i języków programowania, badani za najbardziej przyszłościowy kierunek rozwoju w IT uznali cyberbezpieczeństwo. I trudno się z nimi nie zgodzić. Szybki rozwój technologii sprawia, że w świecie cyfrowym pojawia się coraz więcej zagrożeń. Głośne przykłady ataków skutkujących dla firm olbrzymimi kosztami odzyskania danych czy przestoju sprawiają, że kładzie się coraz większy nacisk na tworzenie bezpiecznego środowiska pracy i systemów.Według raportu “Co z tym eldorado”, opublikowanego przez Just Join IT w styczniu 2024 r., branża Security utrzymywała się na piątym miejscu pod względem wysokości zarobków w całym IT. Średnie miesięczne zarobki na umowie B2B wynosiły 18,8 tys. zł netto. Warto jednak zauważyć, że w porównaniu do 2022 roku, wynagrodzenia specjalistów od cybersecurity spadły, a ich oczekiwania finansowe są o 12-35 proc. wyższe niż to, co aktualnie oferuje rynek. Pracodawcy - przez wzgląd na istotność tego obszaru dla funkcjonowania firm - powinni więc przyjrzeć się, czy ich pracownicy są dostatecznie zaopiekowani.Dane, nazywane też ropą naftową obecnych czasów, to podstawowe aktywo każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa. Potrzeba jednak inżynierów, którzy potrafią je wydobyć, zanalizować i zrobić z nich użytek. Praca z danymi znajduje się na drugim miejscu wśród najbardziej przyszłościowych kierunków wskazywanych przez pracowników branży technologicznej.Bolesław Michalski, CEO GoIT Polska przyznaje, że analiza danych, szczególnie w kontekście dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji, staje się kluczowym elementem działalności wielu firm.Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji , w 2023 roku kategoria Data weszła na listę pięciu najbardziej pożądanych kategorii w IT. W ciągu 12 miesięcy na Just Join IT pojawiło się blisko 10 tys. ofert pracy związanych z szeroko pojętymi danymi. Wynagrodzenia dla ekspertów od danych wzrosły w stosunku do 2022 roku o 5-7 proc. w zależności od rodzaju umowy. Juniorzy mogli liczyć na 7,5-10 tys. zł, midzi na 15,5-19 tys. zł, a seniorzy nawet 20-25 tys. zł.Pracownicy branży IT na trzecim miejscu najbardziej przyszłościowych specjalizacji stawiają DevOps. Osoba zatrudniona na takim stanowisku w swojej pracy i podejściu łączy elementy rozwoju oprogramowania (tworzenie kodu) i utrzymania infrastruktury (administracja). W dużym uproszczeniu dba ona o tworzenie środowiska pracy (m.in. dla programistów) i ciągłość usług.DevOps kolejny rok z rzędu utrzymuje się w gronie specjalizacji z najwyższymi zarobkami mimo relatywnie niskich wzrostów rok do roku (ok. 0,5 proc.). Pensje juniorów pozostają na poziomie 8-10 tys. zł, mid zarobi 16,5-20 tys. zł, a senior 22-27 tys. zł. Zapotrzebowanie na DevOpsów pozostaje relatywnie duże: to 7,69 proc. wszystkich opublikowanych ofert w 2023 roku na Just Join IT.Poza obszarami cyberbezpieczeństwa, zarządzania danymi i DevOps, za przyszłościowe języki programowania, badani uznali Pythona i JavaScript. Pierwszy rozwija się bardzo dynamicznie, napędzany rozwojem AI, drugi jest wciąż najpopularniejszym językiem frontendowym dla aplikacji webowych.Z raportu Just Join IT “Co z tym eldorado” wynika, że w 2023 roku rynek pracy IT był szczególnie trudny dla juniorów. Zaledwie 5 proc. ofert była adresowana do osób dopiero zaczynających przygodę z branżą lub posiadających niewielkie doświadczenie. Wg badanych specjalistów IT, są jednak specjalizacje, w których łatwiej znaleźć pracę na start. To testowanie oprogramowania, wsparcie techniczne oraz role z wymaganą znajomością Pythona.Bolesław Michalski z GoIT Polska dodaje, że oczekiwania pracodawców ewoluują.Początkujący tester, niezależnie od rodzaju umowy, może zarobić około 7,5 tys. zł. We wsparciu technicznym zarobki juniorów kształtują się na poziomie 6-8,5 tys. zł. Z kolei adepci Pythona mogą liczyć na ok. 9 tys. zł na start. Ale skąd wiedzieć, która specjalizacja będzie najlepsza? Bolesław Michalski wskazuje, że na rynku istnieją bezpłatne narzędzia pozwalające sprawdzić się w danym obszarze, zanim podejmiemy właściwą decyzję.