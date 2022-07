TOP5 specjalizacji w IT. Zapotrzebowanie na te zawody będzie rosło

Eksperci HRS-IT, firmy specjalizującej się w rekrutacji i zatrudnianiu profesjonalistów z branży IT, wskazują które specjalizacje są najbardziej przyszłościowe i ile można w nich zarobić.

Choć najlepsi specjaliści IT mogą być pewni swojego miejsca na rynku pracy, to tak samo jak w przypadku innych branż, warto zachować czujność. Nie wystarczy raz zdobyć odpowiednie kwalifikacje. Utrzymywanie wysokiej pozycji wymaga śledzenia trendów, ciągłego dokształcania i dużej elastyczności, by w razie potrzeby móc sprawnie się przekwalifikować. Dzięki temu specjaliści skuteczniej zapewnią sobie obiecującą karierę także w przyszłości i będą mogli negocjować wyższe wynagrodzenia – mówi Kinga Marczak, General Manager w HRS-IT.

TOP1. Analityk bezpieczeństwa informacji

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Programista poszukiwany Stawki dla programistów zależą od doświadczenia i wahają się od 5 tys. dla juniorów do 45 tys. zł dla ekspertów za miesiąc na kontrakcie B2B.

TOP2. Programista

TOP3. Analityk danych

TOP4. Web Developer

TOP5. Analityk systemów komputerowych

Na szczęście wśród pracowników widać dużą potrzebę dokształcania. Z “Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że 44 proc. osób chce podnosić swoje kwalifikacje. Są to głównie osoby młode (67 proc. wskazań w grupie 18-24 lata vs. 22 proc. w grupie 55 lat i więcej). Tylko co trzeci pracownik nie zamierza się dokształcać. Motywacją dla zdobywania nowej wiedzy jest to, że widzimy jak zmienia się rynek pracy i jak przyspieszają zmiany technologiczne. Już 17 proc. z nas zna kogoś, kto w wyniku automatyzacji stracił pracę. Takie zjawisko zaobserwowali szczególnie młodzi pracownicy poniżej 25 roku życia (29 proc. wskazań).Cyberbezpieczeństwo to sektor IT, który obecnie generuje coraz większe zapotrzebowanie na pracowników. Rośnie liczba zagrożeń i świadomość przedsiębiorstw na temat konieczności ochrony danych. Statystyki amerykańskiego Bureau of Labor Statistics (BLS) wskazują, że do 2030 roku liczba miejsc pracy dla takich specjalistów może wzrosnąć nawet o jedną trzecią. Do podstawowych obowiązków analityków bezpieczeństwa informacji należy m.in. monitorowanie złożonych sieci komputerowych, zarządzanie poprawkami, zaporami, programami antywirusowymi oraz systemami wykrywania i zapobiegania włamaniom.Stawki dla analityków bezpieczeństwa informacji wynoszą od 12 tys. zł do nawet 40 tys. zł za miesiąc na kontrakcie B2B.Jak wynika z prognoz BLS, liczba miejsc pracy dla programistów do 2030 roku może wzrosnąć o ponad jedną piątą. Oprócz znajomości wielu języków programowania, takich jak C#, C++, HTML, Java, .Net i SQL pracownicy tej specjalizacji potrzebują wysokich umiejętności analitycznych i komunikacyjnych. Stawki dla programistów zależą od doświadczenia i wahają się od 5 tys. dla juniorów do 45 tys. zł dla ekspertów za miesiąc na kontrakcie B2B.Firmy gromadzą coraz większe ilości danych wewnętrznych i zewnętrznych, a ich analiza jest niezbędna do podejmowania właściwych decyzji biznesowych. Prognozy BLS wskazują, że do 2026 roku może być nawet o 28 proc. więcej miejsc pracy w tym zawodzie. Analityk danych to interdyscyplinarna rola. Powinien wykazywać się nie tylko doskonałą znajomością języków programowania, matematyki i statystyki, ale również wiedzą na temat celów i problemów biznesowych firmy.Stawki dla analityków danych wynoszą od 8 tys. zł do 20 tys. zł za miesiąc na kontrakcie B2B.Informatyzacja firm, w tym kontaktów online z klientami, czy rozwój e-commerce, zapewniają Web Developerom stabilną pozycję na rynku. Do 2030 roku liczba miejsc pracy w tym zawodzie może wzrosnąć o 13 proc. (dane BLS). Aby skutecznie rozwijać swoją karierę, takie osoby potrzebują m.in. umiejętności tworzenia niestandardowych aplikacji internetowych, wdrażania aplikacji w chmurze oraz świetnych zdolności komunikacji i współpracy z klientami oraz współpracownikami.Stawki dla Web Developerów wynoszą od 10 tys. zł do 30 tys. zł za miesiąc na kontrakcie B2B.Prognozy BLS wskazują, że liczba miejsc pracy dla takich specjalistów w ciągu najbliższych czterech lat może wzrosnąć o 9 proc. Swoją karierę w tym obszarze skutecznie rozwijać będą osoby kreatywne, o wysokich umiejętnościach komunikacyjnych, analitycznych i rozwiązywania problemów.Stawki dla analityków systemów komputerowych wynoszą od 10 tys. zł do 20 tys. zł za miesiąc na kontrakcie B2B.