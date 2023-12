Praca w święta, niedziele handlowe i wyprzedaże pozwoli dorobić

Gorący okres świąteczny trwa w najlepsze, a w wielu branżach jest to czas wzmożonych wysiłków i okazja do podreperowania słupków sprzedażowych. Na załatanie dziur w budżetach domowych mają okazję również pracownicy gotowi do zatrudnienia się przy sezonowych, przedświątecznych zajęciach. Ile daje dorobić praca w święta, niedziele handlowe i w okresie wyprzedaży?

W okresie świątecznym i noworocznym firmy, przede wszystkim z branż handlowej, logistycznej i magazynowej, nie narzekają na brak popytu na swoje produkty i usługi. Wyzwaniem staje się jednak dynamiczne reagowanie na brak rąk do pracy. Spodziewamy się wzrostu zatrudnienia w sklepach i magazynach nawet o 20-30%, m.in. za sprawą aż dwóch niedzieli handlowych poprzedzających Święta. Prostym dla biznesu i równie wygodnym dla poszukujących dodatkowych środków rozwiązaniem jest praca natychmiastowa. W aplikacji takiej jak Tikrow tylko kilka kliknięć dzieli nas od przyjęcia zlecenia realizacji zadań magazyniera, kasjera, osoby pakującej zamówienia w sklepie lub układającej towary na półkach. To szczególnie dla ludzi młodych doskonała okazja, aby zarobić na dodatkowe wydatki sumy zaczynające się od około 200 zł na rękę za dniówkę, czyli 8h pracy – wskazuje Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.

Święta i okres wokół Nowego Roku, nie muszą się nam kojarzyć tylko i wyłącznie z wydawaniem. Jeśli mamy do dyspozycji kilka wolnych dni to w okresie poprzedzającym Wigilię czy Sylwester wiele branż pozwoli nam przyzwoicie dorobić. Część z nas wyda te środki, by uczynić Święta jeszcze bardziej wyjątkowymi, inni odłożą je na wakacje lub drobny remont. Niezależnie od tego, jakie mamy cele finansowe, realizując proste prace dla produkcji, handlu lub logistyki tak naprawdę z dnia na dzień możemy zasilić nasz portfel w dodatkowe środki – wskazuje Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.

Opakowania, artykuły dekoracyjne, wyroby spożywcze . Długo można wymieniać wszystkie rodzaje produktów, które wytwarzane są z myślą o Świętach. Aby zostać pracownikiem produkcji wystarczy zapał do pracy i podstawowe umiejętności manualne. W branży przetwórstwa spożywczego atutem mogą być ważne badania Sanepidu. Pracownik produkcji może liczyć na swoim stanowisku na 192 zł za 8h, co daje niemal 600 zł w ciągu 3 dni pracy w przedłużony weekend.Sprawnie zorganizowany zespół osób odpowiedzialnych za magazyny sklepów i hurtownie to filar branży handlowej oraz logistycznej. Odpowiednia kondycja fizyczna oraz umiejętność pracy w zespole to jedyne wymagania stawiane na tym stanowisku. Magazynierzy są w stanie dorobić przed tegorocznymi Świętami niecałe 200 zł za dniówkę, czyli podobnie co pracownik produkcji.Niczym elfy pomagające Mikołajowi, pomocnicy kompletujący i pakujący zamówienia w e-sklepach oraz sklepach stacjonarnych zadbają w tym roku, by wszystkie prezenty trafiły pod choinkę na czas. Odrobina refleksu i wyobraźnia przestrzenna pomogą na tym stanowisku sprawnie i bez większego obciążenia zarobić nawet 240 zł za 10h pracy czyli ponad 700 zł w 3 dni.Na pierwszej linii frontu o udane Święta, jak co roku stają pracownicy sklepów wielkopowierzchniowych oraz kasjerzy. Te proste prace znacznie usprawniają zapewnienie skutecznie działającego łańcucha przedświątecznych dostaw. Niewymagająca wcześniejszego przygotowania dorywcza praca pozwoli zarobić solidną stawkę na poziomie 228 zł za dniówkę, czyli 8h pracy (co daje niemal 700 zł „na rękę” w długi weekend). Firmy doceniają sprawnych w działaniu kasjerów, którzy rozładowują kolejki często pojawiające się w trakcie świątecznej gorączki zakupów. W szczególności będą ich potrzebować w dwie niedziele handlowe w grudniu, kiedy Polacy będą mogli zrobić zakupy w większości sklepów.Aby stany magazynowe się zgadzały, a dostawy w odpowiedniej liczbie opuszczały centra logistyczne, firmy poszukują dodatkowych pracowników, którzy zajmą się inwentaryzacją. Stosunkowo lekka i nie obciążająca fizycznie praca to idealna okazja, by dorobić przed Wigilią nawet 360 zł za 12h realizacji zadań. W ten sposób tylko w przedłużony, trzydniowy weekend, możemy dorobić ponad 1000 zł na świąteczne wydatki.