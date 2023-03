Kobiety w branży IT - jak zacząć karierę?

Nie da się ukryć, że większość pracowników w branży IT to mężczyźni - kobiety stanowią wyłącznie 30% osób zatrudnionych w tym sektorze. Ostatnie lata pokazują jednak, że coraz więcej pracodawców aktywnie zachęca kobiety do podjęcia pracy w IT. Wiele pań rozważa rozpoczęcie takiej kariery, ale pewne stereotypy na temat środowiska wciąż tworzą obawy oraz bariery, przez które trudno się przebić. Najwięcej kobiet, które myślą o zmianie zawodu zastanawia się, jakie umiejętności warto nabyć na samym początku, by dobrze wdrożyć się do branży IT. Podpowiadamy, od czego warto zacząć, by zapewnić sobie udany start.

HTML i CSS to podstawa

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com W branży IT wciąż jest zbyt mało kobiet Wiele kobiet w IT posiada spore doświadczenie, wykształcenie oraz kwalifikacje do pełnienia zawodu. Większość z nich skończyło informatykę lub inne kierunki techniczne.

Płatne kursy IT

Kursy on-line dla oszczędnych

Grupy wsparcia i konferencje

Ponad 40% kobiet w IT udało się przebranżowić

Kobiety w IT na stanowiskach kierowniczych

Zostań specjalistką IT

HTML nie jest co prawda językiem programowania, tylko znaczników, ale w połączeniu z CSS daje możliwości tworzenia własnych stron www. Oprócz tego zapewnia podstawy wiedzy, z czego powinny składać się strony internetowe – zwłaszcza frontend, czyli to, co widzi użytkownik. Wiedza na temat HTMLa, stron internetowych oraz przeglądarek to podstawa, której z powodzeniem możemy nauczyć się bez dużych nakładów finansowych i sprawdzić czy rzeczywiście chcemy się tym zajmować. W branży IT najważniejsza jest pasja. Osoby, które chcą robić to głównie dla pieniędzy mogą mieć problem z nadążaniem za trendami, które w IT zmieniają się bardzo dynamicznie. Jeśli dane zagadnienie szczerze Cię nie interesuje, to presja ciągłej nauki może okazać się trudna do przeskoczenia.Tego rodzaju wiedzę zawsze najlepiej testować w praktyce, tworząc własne strony i aplikacje. Poznanie HTMLa pozwala na stopniowe pogłębianie wiedzy i daje podstawę pod szybszą naukę języków programowania, takich jak Python czy JavaScript.Kilkutygodniowy, intensywny kurs w szkole programowania może być znakomitym sposobem na szybkie zdobycie kwalifikacji potrzebnych do wykonywania wymarzonego zawodu. Wiele szkół oferuje wygodne rozwiązania w postaci nauki zdalnej, wieczorowej lub weekendowej, dzięki czemu nie musimy rezygnować z wykonywania dotychczasowego zawodu. Szkoły IT oferują nie tylko kursy programistyczne, ale również te, które przygotowują do innego rodzaju zawodów, jak np. specjalisty ds. SEO. Tak bogata oferta stwarza nam więcej możliwości dotyczących wyboru przyszłej kariery.To, co często może odstraszać wiele osób od korzystania z takich kursów, to ich wysoka cena, która zazwyczaj stanowi wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Jednakże, warto zainteresować się tym bliżej i poszukać sposobu na dofinansowanie. Istnieją różne sposoby na pomoc w finansowaniu takich kursów. Może być to np. kredyt, dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych, Krajowego Funduszu Szkoleniowego albo Urzędu Pracy. Istnieje również opcja wzięcia kredytu lub pożyczki typu OPEN czy Inwestuj w Rozwój. Takie rozwiązania potrafią pokryć 100% ceny kursu a przy terminowych spłatach można starać się o umorzenie części pożyczki.Znakomitym wyjściem jest także skorzystanie z darmowych lub płatnych (ale wciąż tańszych niż stacjonarne) kursów on-line. Należy przy tym zrobić dokładny research tego typu rozwiązań i zwrócić szczególną uwagę na opinie, aktualizacje oraz zawartość. W świecie IT, merytoryka takiego kursu może okazać się szczególnie istotna. Kursy muszą być aktualne, bo przecież nikt nie chce uczyć się technologii, która w czasach ich powstawania wyglądała zupełnie inaczej.Kursy on-line to także świetny sposób na to, by sprawdzić się w kilku różnych technologiach. Przy niedużych nakładach czasowych i finansowych, możemy sprawdzić w czym czujemy się najlepiej i np. porównać ze sobą naukę frontendu, backendu czy testowania. Tego rodzaju kursy mogą stanowić znakomity wstęp do nauki konkretnej ścieżki zawodowej w droższej szkole programowania – mamy pewność, że wybierzemy to, co naprawdę nas interesuje.Istnieje wiele dedykowanych grup (np. na Facebooku), w których dziewczyny myślące o wejściu w branżę IT, mogą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi kobietami. Tego rodzaju płaszczyzna umożliwia otrzymywanie i dawanie wsparcia w bardzo przyjaznej atmosferze.Wiele miast w Polsce organizuje różnego rodzaju konferencje i warsztaty poświęcone kobietom w IT . To doskonała okazja, by uzupełnić swoją wiedzę i zaznajomić się z aktualnymi trendami, ale także bliżej poznać branżę i potencjalnych pracodawców.Warto czerpać inspirację zewsząd i pamiętać, że pierwszymi programistkami były właśnie kobiety. Jeszcze przed pojawieniem się komputerów osobistych, kiedy komputery wypełniały przestrzeń całego pokoju, panie stanowiły prawie połowę osób zatrudnionych w IT. Warto zapoznać się z biografiami takich postaci jak np. Ada Lovelace. Tego rodzaju inspiracje uświadamiają nam, że technologie czy programowanie nie są związane wyłącznie ze światem mężczyzn.Warto wiedzieć, że mimo początkowych blokad, kobiety częściej decydują się na zmianę branży niż mężczyźni. Według statystyk, w 2020 roku aż 42% kobiet zdecydowało się na przebranżowienie do IT. Panowie, którzy zdecydowali się na pracę w IT po zmianie branży stanowią 30% ankietowanych.Wiele kobiet w IT posiada spore doświadczenie, wykształcenie oraz kwalifikacje do pełnienia zawodu.Większość z nich skończyło informatykę lub inne kierunki techniczne. Wiele z nich przebranżowiło się, wcześniej kończąc studia z nauk humanistycznych, społecznych lub matematyczno-przyrodniczych.Kobiety w IT znają średnio 4 języki programowania.Okazuje się, że aż 15% kobiet w IT pracuje w zespołach support lub kieruje projektami. To tyle samo, ile w przypadku mężczyzn, którzy pracują na stanowiskach kierowniczych. Tego rodzaju statystyki pozwalają nam stwierdzić, że szanse na awans w branży są wyrównane dla obojga płci.Jak widać, istnieje wiele błędnych przekonań na temat kobiet i branży IT, którym nie warto zawierzać.Sposobów, aby wejść do świata programowania i technologii istnieje wiele, a przy tym nie każdy łączy się z ponoszeniem dużych kosztów czasowych i finansowych. Nie warto zawierzać stereotypom, które ograniczają nasz potencjał. Jeśli jesteś kobietą, którą interesuje branża IT, warto podjąć to wyzwanie i spróbować swoich pierwszych kroków w karierze stosując się do naszych rad lub poszukując startu na własną rękę.