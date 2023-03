Wynagrodzenia w Trójmieście w 2022 roku

W 2022 roku mediana wynagrodzeń w Trójmieście (Gdańsk, Sopot, Gdynia) wyniosła 6 730 PLN. 25% najniżej wynagradzanych pracowników zarabiało mniej niż 5 000 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 9 784 PLN.

Najwyżej wynagradzane branże

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 1. Mediana wynagrodzeń w wybranych branżach w Trójmieście w 2022 roku W 2022 roku mediana wynagrodzeń w Trójmieście (Gdańsk, Sopot, Gdynia) wyniosła 6 730 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Ile zarabia się na konkretnych stanowiskach?

Wynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji

Trzema najwyżej wynagradzanymi branżami w Trójmieście są technologie informatyczne, energetyka i przemysł lekki. Mediany zarobków w poszczególnych branżach widoczne są na poniższym wykresie.W Trójmieście najlepiej wynagradzany jest inżynier programowania. Kolejne miejsca również należą do stanowisk IT – programisty Java i programisty (ogólnego). Najniższe zarobki osiągali: asystent do spraw księgowości, referent (w administracji państwowej) oraz pracownik administracyjny. (Wykres 2.)Zarobki w dużej mierze zależą od tego, na jakim szczeblu organizacji zatrudniony jest pracownik. Poniższa tabela prezentuje, jak dokładnie kształtują się wynagrodzenia.