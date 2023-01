Pełnomocnik - co załatwi za ciebie w ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że załatwienie różnego rodzaju spraw w ZUS możemy powierzyć naszemu pełnomocnikowi. Jak i komu możemy udzielić pełnomocnictwa? Czy możemy je potem odwołać?

Przeczytaj także: Pełnomocnictwo w kodeksie postępowania administracyjnego

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak udzielić pełnomocnictwa dla ZUS?

Jakie sprawy w ZUS załatwimy za pośrednictwem pełnomocnika?

Jak odwołać udzielone pełnomocnictwo?



Pełnomocnictwa może udzielić zarówno osoba prowadząca działalność gospodarczą upoważniając np. swojego pracownika lub biuro rachunkowe, ale także każdy nasz klient – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. NAN - Fotolia.com Kto może ustanowić pełnomocnika w ZUS? Pełnomocnictwa może udzielić zarówno osoba prowadząca działalność gospodarczą upoważniając np. swojego pracownika lub biuro rachunkowe, ale także każdy klient ZUS.

Często mamy pytania o to jak pomóc chorym lub niedołężnym członkom rodziny w załatwianiu ich spraw w ZUS. W takich sytuacjach pełnomocnictwo jest doskonałym rozwiązaniem – zapewnia Iwona Kowalska-Matis.

Jeśli w formularzu nie ograniczy się zakresu pełnomocnictwa do konkretnych czynności, to ZUS nada osobie upoważnionej pełny dostęp danych osoby upoważniającej – wyjaśnia Kowalska-Matis.

– A to oznacza m.in., że wyznaczony pełnomocnik będzie mógł np. składać w czyimś imieniu wnioski i otrzymywać na nie odpowiedzi. Dodatkowo osoba upoważniona będzie miała wgląd do danych, które są zgromadzone w ZUS - dodaje.

Przeczytaj także: Pełnomocnik w postępowaniu przed organem podatkowym

Ze wsparcia pełnomocnika mogą korzystać nie tylko przedsiębiorcy.Formularz ZUS PEL można pobrać ze strony zus.pl. Druk ma trzy strony i jest bardzo prosty do wypełnienia.- Przejrzysta instrukcja jest także na naszej stronie internetowej – dodaje Kowalska-Matis.Według rzeczniczki można upoważnić kogoś do jednorazowej czynności czy załatwienia sprawy, np. złożenia wniosku o zwolnienie ze składek ZUS, odbioru korespondencji albo szerzej. Pełnomocnictwo ZUS PEL może być też sporządzone na stałe, czyli określać, że osoba upoważniona ma prawo do prowadzenia wszelkich spraw w ZUS. Można także złożyć upoważnienie do reprezentowania kogoś podczas kontroli. Pełnomocnictwo może być więc udzielone na określony czas lub bezterminowo, do jego odwołania.Żeby odwołać udzielone pełnomocnictwa należy wypełnić formularz ZUS PEL-O, czyli odwołanie pełnomocnictwa. Jeśli natomiast chce się zawęzić lub rozszerzyć zakres udzielonego pierwotnie pełnomocnictwa to powinno się dostarczyć do ZUS nowy formularz ZUS PEL i podać taki zakres czynności, do jakiego powołuje się wybraną osobę.Rzeczniczka wyjaśnia, że pełnomocnik – w zależności od zakresu udzielonego pełnomocnictwa może mieć wgląd do np. informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej, danych o zgłoszeniach do ubezpieczeń, informacji o podstawach i składkach, zwolnień lekarskich, składkach zgromadzonych w OFE i na subkoncie w ZUS, informacji o świadczeniach, które wypłaca lub wypłacił ZUS takich jak emerytura, renta, zasiłek chorobowy, macierzyński (w tym informacji o wysokości tych świadczeń), zwolnieniach lekarskich, formularzach PIT.Upoważnienie może także obejmować wgląd do stanu rozliczeń z ZUS, danych osób zgłoszonych do ubezpieczeń przez płatnika oraz ich elektronicznych zwolnień lekarskich, oraz - jeśli płatnik zgłasza do ubezpieczenia mniej niż 100 ubezpieczonych - dostęp do aplikacji ePłatnik, przez którą można składać dokumenty ubezpieczeniowe.Pełnomocnictwo oraz odwołanie pełnomocnictwa złożyć można osobiście w ZUS, można również posłużyć się w tym celu profilem zaufanym w systemie ePUAP, podpisem elektronicznym (e-dowodem) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Od 30 września 2020 r. ZUS udostępnił na Platformie Usług Elektronicznych ZUS uproszczone formularze pełnomocnictwa ZUS PEL oraz odwołania pełnomocnictwa ZUS PEL-O.