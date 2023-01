Przebranżowienie do pracy w IT: jak i czy warto to zrobić?

Branża IT rozwija się z niezwykłą wręcz intensywnością i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości tempo to miało wyhamować. Ofert pracy w sektorze nie brakuje, więc nie jest zaskoczeniem, że rośnie rzesza osób zastanawiających się poważnie nad przebranżowieniem i rozpoczęciem pracy w IT. Ekspertka marki Experis podpowiada, jak postawić pierwsze zawodowe kroki na rynku IT. Oto wskazówki.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na jakie wynagrodzenie może liczyć kandydat do pracy w IT bez pokaźnego doświadczenia zawodowego?

Jakie kroki podjąć w kierunku przebranżowienia zawodowego do pracy w IT?

Na jakie stanowiska aplikować bez doświadczenia?

Skąd czerpać wiedzę?

Przebranżowienie zawodowe w kierunku pracy w IT nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać, ale nie niemożliwe. Decydując się na nie, musimy mieć świadomość o dużym nakładzie pracy oraz systematyczności, jakich wymaga. Zdobywanie wiedzy warto skrupulatnie zaplanować i wdrożyć w codzienny harmonogram dnia. Nie jest to zadanie, na które poświęcając 4 godziny w tygodniu możemy liczyć na jakiekolwiek rezultaty – podkreśla Agnieszka Grzybowska, menedżerka i doświadczony rekruter w Experis, firmie specjalizującej się w rekrutowaniu specjalistów IT.

Zwykle od kandydata wymagane jest swobodne komunikowanie się w języku angielskim w mowie i piśmie, ze względu na międzynarodowe zespoły, a także anglojęzyczną dokumentację. Jeśli decydujemy się na zmianę obszaru na IT zastanówmy się, które z posiadanych już umiejętności możemy wykorzystać do nowych działań. Może są one wystarczające do tego, by postawić pierwsze kroki w nowej branży? Praca w tej branży to, poza stanowiskami czysto technicznymi, także inne role, do których próg wejścia jest niższy, jak np. analityk biznesowy, tester manualny, project manager czy scrum master – dodaje.

Jeśli ktoś jest wystarczająco zdeterminowany, będzie w stanie opanować wymagany minimalny poziom umiejętności posiłkując się tego rodzaju materiałami. Na bezpłatnych platformach często bywają udostępniane całe kursy np. programowania w Javie, gdzie moduł po module tłumaczone są podstawowe zagadnienia, a uczestnicy codziennie mają do wykonania proste zadania praktyczne.



Co ważne, takie szkolenia nagrywane są zwykle przez praktyków. Żeby jednak nauka przyniosła oczekiwany rezultat trzeba się do niej solidnie przyłożyć, kluczem do sukcesu są tutaj motywacja, pokora oraz cierpliwość. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z ofert szkół programowania, czy bootcampów. Tam prowadzący przekazują podstawową wiedzę, a w ramach praktyki uczestnicy tworzą pierwsze własne projekty. Plusem tego rodzaju nauki jest także bezpośredni kontakt z osobami prowadzącymi zajęcia, możliwość zadawania pytań oraz pomocy przy realizowanych projektach – dodaje Agnieszka Grzybowska.

Poszukiwania warto zacząć od własnej sieci znajomych. Jeśli mamy w niej osoby, które pracują w IT możemy poprosić o wsparcie, zapytać o możliwość zrealizowania stażu w ich firmie. Kolejny krok to przygotowanie profesjonalnego profilu na LinkedIn, który często jest traktowany jako drugie CV kandydata. Wato skrupulatnie go wypełnić, opisać przebieg nauki, można również wziąć udział w kilku dostępnych na tej platformie szkoleniach i dołączyć certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.



Kolejny krok to aktywne aplikowanie na pojawiające się oferty pracy. Warto także wysyłać aplikacje do firm, które w danej chwili nie mają otwartych rekrutacji na staże lub stanowiska juniorskie, dodając wiadomość opisującą motywację dotyczącą pracy w danej firmie – podsumowuje ekspertka.

Nowy rok to dobry czas na zmiany, także te związane z pracą oraz karierą. Wiele osób decyduje się na przebranżowienie i rozpoczęcie nowej przygody zawodowej w branży IT. Z raportu ManpowerGroup „Niedobór talentów” wynika, że 6 na 10 pracodawców tego obszaru nie może znaleźć pracowników o odpowiednich, pożądanych umiejętnościach.Jak pokazują dane Job Market Insight, w 2022 roku w polskiej sieci pojawiło się niemal 368 tysięcy ofert pracy kierowanych do specjalistów branży IT i telekomunikacji. W porównaniu z innymi sektorami rynku to branża, która poza możliwościami rozwoju i pracy w międzynarodowych zespołach, oferuje wysokie zarobki, nawet dla osób stawiających pierwsze kroki w świecie technologii.Kandydat bez doświadczenia w świecie nowych technologii może liczyć na wynagrodzenie rzędu 5000-6000 złotych brutto. Kwota ta różni się w zależności od stanowiska na jakie aplikujemy – w przypadku tego technicznego będzie ono wyższe i może sięgać nawet 7500 złotych brutto. Na najwyższe zarobki mogą liczyć osoby starające się o stanowisko programisty. Warto zaznaczyć, że płace w IT dość dynamicznie rosną wraz z doświadczeniem i kolejnymi awansami. Nie dziwi zatem fakt, że wiele osób decyduje się na przebranżowienie i rozpoczyna swoją nową przygodę zawodową.Bardzo ważna jest też dobra znajomość języka angielskiego.Inaczej należy jednak spojrzeć na przebranżowienie w kierunku stanowisk technicznych. Wówczas należy zastanowić się nad technologią, w jakiej chcemy pracować. Zdaniem ekspertki, obecnie najczęściej kandydaci przebranżawiają się w kierunku programowania w JavaScript (obszar frontendu), analizy danych, administracji i developmencie baz danych, programowaniu w języku Python lub Java (technologie backend).Chcąc zdobyć wiedzę z wymienionych obszarów, pomocne będą webinary czy inne dostępne bezpłatnie nagrania.Równie ważne, jak wiedza i znajomość języków obcych, jest zbudowanie portfolio, które jest istotnym elementem oceny kandydata w procesach rekrutacji tej branży. Wówczas możemy rozpocząć poszukiwania pierwszej pracy w świecie IT. Jak podpowiada menedżerka Experis, kandydaci powinni tutaj postawić na systematyczność, trzymać rękę na pulsie pojawiających się rekrutacji i konsekwentnie aplikować na interesujące oferty.Próg wejścia do branży IT dla osób nieposiadających wykształcenia kierunkowego jest wysoki, ale możliwy do przejścia. Warto pamiętać, że mimo tego, iż proces przebranżowienia i zdobycia pierwszej pracy w IT bywa trudny oraz czasochłonny, to zakończony sukcesem otwiera nowe perspektywy zawodowe. Specjaliści mogą szybko liczyć na rozwój ścieżki kariery, a już po kilku latach pracy spodziewać się wielokrotnie wyższego wynagrodzenia niż w chwili rozpoczęcia pierwszej pracy.