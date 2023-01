Aby załatwić sprawę związaną z emeryturą, rentą, świadczeniem rodzinnym czy firmą, nie musimy osobiście wybierać się do oddziału ZUS. Równie dobrze możemy robić to podczas e-wizyty, czyli wideorozmowy z pracownikiem ZUS. To dogodne rozwiązanie zwłaszcza w okresie wzmożonej zachorowalności. ZUS podpowiada, jak umówić e-wizytę.

Przeczytaj także: E-wizyta w ZUS - co można załatwić?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie formalności załatwiają Polacy podczas e-wizyty w ZUS?

Jak rezerwować e-wizytę?

O czym warto wiedzieć przed rozmową on-line?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak wygląda e-wizyta w ZUS? Aby odwiedzić ZUS online, wystarczy komputer lub smartfon z kamerką i mikrofonem.

Najwięcej rozmów online o emeryturach i rentach

W ciągu mijającego roku z wideorozmowy z ekspertem ZUS skorzystało ponad 111 tys. klientów. Jest to bardzo skuteczna i wygodna forma kontaktu. Z naszych statystyk wynika, że najwięcej e-wizyt odbywa się w temacie emerytur i rent, zasiłków oraz zagadnień dotyczących obowiązków ubezpieczeniowych firm, w tym również w kontekście pracowników. Podczas e-wizyty klienci chętnie korzystają też z możliwości potwierdzenia profilu utworzonego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Jak rezerwować e-wizytę?

O czym warto wiedzieć przed rozmową on-line?

Pamiętajmy o tym, że link do rezerwacji e-wizyty, który wysłany będzie na adres email jest po to, by klient uruchomił ten link o umówionej porze e-wizyty. To klient inicjuje rozmowę z pracownikiem ZUS. Drugą istotną rzeczą, o której powinniśmy pamiętać – to jeśli podczas wideorozmowy chcemy zapytać o swoją indywidualną sprawę – musimy mieć przy sobie dokument potwierdzający naszą tożsamość. W trakcie rozmowy zostaniemy poproszeni o jego okazanie, a pracownik zweryfikuje dane – wyjaśnia rzeczniczka.

Liczba zaświadczeń lekarskich w ostatnim czasie wzrasta, zarówno tych z tytułu choroby własnej, jak i opieki nad dzieckiem. W listopadzie 2022 roku z tytułu choroby własnej liczba eZLA wyniosła 1 mln 835 tys., a w grudniu (1-26.12.) było to 2 mln 178 tys. Z kolei liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu opieki nad dzieckiem w listopadzie 2022 r. wyniosła 3 mln 611 tys., a w grudniu (1-26.12) było to już 4 mln 118 tys.Przy takim wzroście eZLA warto zastanowić się nad wizytą online w placówce ZUS, by nie narażać się na kontakt z innymi osobami. E-wizyty to, jak zapewnia sam ZUS, usługa o najwyższej jakości i standardzie w działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.E-wizytę można zarezerwować na stronie internetowej www.zus.pl/e-wizyta. Aby odwiedzić ZUS online , wystarczy komputer lub smartfon z kamerką i mikrofonem. E-wizyty odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach między 9.00 a 14.00. Podczas spotkania online można umówić się na konsultacje w sprawie zasiłków, emerytur i rent w języku migowym (PJM).Rezerwując e-wizytę należy: podać kod miejsca zamieszkania, swoje dane, adres email, wybrać dzień i godzinę spotkania, wybrać temat spotkania, natomiast w przypadku osoby niesłyszącej, należy wybrać e-wizytę w języku migowym (PJM), a następnie zaznaczyć interesujący temat spotkania.Warto by rozmowa, którą będziemy prowadzić z pracownikiem ZUS odbywała się w prywatnym, cichym miejscu, konieczne do takiej rozmowy jest urządzenie z kamerą (komputer, laptop, tablet albo telefon). Co ważne, w trakcie spotkania online może wziąć udział osoba trzecia, ale tylko wówczas, gdy jest to opiekun klienta, którego dane podano przy rezerwacji e-wizyty w ZUS.