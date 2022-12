Programista Python zarobi nawet 24 tys. zł miesięcznie

Popularność języka Python rośnie, co potwierdzają dane No Fluff Jobs. W ślad za tym idą coraz bardziej atrakcyjne wynagrodzenia. Specjaliści programujący w tym języku mogą zarobić nawet 24 tys. złotych miesięcznie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile zarabia programista ze znajomością języka Phyton?

W jakich obszarach sprawdza się znajomość Python?

Na jakie stanowiska są rekrutowani programiści ze znajomością Pythona?



Nie bez powodu Python cieszy się rosnącą popularnością, a co za tym idzie: zarobkami. Widzimy to zarówno w raportach i zestawieniach zewnętrznych, jak i badając dane wewnętrzne No Fluff Jobs. Co roku ofert wymagających znajomości Pythona przybywa, rosną także proponowane wynagrodzenia. W 2022 roku mediana dolnych i górnych widełek wynagrodzeń wyniosła 16,8 - 24 tys. złotych netto (+VAT) dla B2B oraz 13 - 19 tys. złotych brutto na UoP. Siła Pythona leży w szerokim zastosowaniu tego języka: korzystają z niego nie tylko programiści i programistki standardowych aplikacji biznesowych, ale także osoby zajmujące się AI, data science czy machine learning, czyli specjalizacjami, na które zapotrzebowanie rośnie rok do roku – komentuje Tomasz Bujok, CEO w No Fluff Jobs.

AI, machine learning, data science, big data – obszary, w których sprawdza się Python

W ciągu 3 lat oferowane zarobki wzrosły o 19 proc. w przypadku B2B i o 12 proc. przy UoP

Najczęściej rekrutowane stanowisko ze znajomością Pythona to Python Developer

Z rankingu Tiobe wynika, że Python to najpopularniejszy język programowania na świecie. Dane No Fluff Jobs pokazują, że z roku na rok rośnie liczba ofert pracy, które w wymaganiach wymieniają ten język. W 2022 roku było to 12 proc. wszystkich ogłoszeń o pracę na portalu, w 2021 roku 13 proc., a w 2022 blisko 13,5 proc. Poza tym Phyton od trzech lat utrzymuje się w pierwszej trójce najczęściej wymienianych języków na portalu No Fluff Jobs (obok Javy i .NET).Według specjalistów tak duża i wciąż rosnąca popularność Pythona może wynikać z faktu, że od czasu pandemii takie obszary jak AI, machine learning, data science, czy big data przeżywają swój rozkwit. Natomiast Python pozwala na programowanie aplikacji, gier, testowanie oprogramowania, backend stron internetowych, rozwijanie data science, machine learning, aplikacji mobilnych i AI – czyli wszystkiego tego, co jest potrzebne w wymienionych wyżej specjalizacjach.Wraz z popularnością Pythona, rosną również zarobki specjalistów posługujących się tym językiem. Jak wynika z danych wewnętrznych No Fluff Jobs w 2020 roku widełki płacowe dla ofert wymagających znajomości Pythona przy umowie B2B wynosiły od 13 do 18 tys. złotych netto (+VAT), w 2021 roku od 15 do 20 tys. złotych netto (+VAT), (wzrost 12 proc.), a w 2022 roku już od 16,8 do 24 tys. złotych netto (+VAT), (wzrost 19 proc.). W przypadku umowy o pracę specjaliści Pythona w 2020 roku mogli zarobić od 10 do 15 tys. złotych brutto, w 2021 roku od 12 do 17 tys. złotych brutto (wzrost 13 proc.), a w 2022 roku od 13 do 19 tys. złotych brutto (wzrost 12 proc.).Najpopularniejsze stanowiska, które pojawiają się w ogłoszeniach o pracę, a które wymagają znajomości Pythona to w 2022 roku kolejno (od najwyższego miejsca): Python Developer, Data Engineer, DevOps Engineer, Data Scientist oraz QA Engineer. W 2021 roku na pierwszym miejscu również był Python Developer. Natomiast kolejne miejsca w zeszłym roku wyglądały nieco inaczej: DevOps Engineer, Data Engineer, Data Scientist oraz Test Automation Engineer.