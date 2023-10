Praca w IT: jakie zarobki programisty w III kw. 2023?

Pojawiły się najnowsze doniesienia o zarobkach, na które pracownicy IT mogli liczyć w minionym kwartale. Opracowanie zwraca również uwagę na dość ciekawe zjawisko, jakim jest wzrost liczby pracodawców oferujących pracę w IT, wskazując jednocześnie na najbardziej pożądane na rynku języki i technologie oprogramowania. Oto szczegóły najnowszego raportu inhire.io IT Market Snapshot Q3 2023.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy na rynku pracy IT widoczne są symptomy oswojenia się firm z kryzysem?

Na jakim poziomie kształtują się zarobki dla midów?

Które języki i technologie programowania są na topie?

W których miastach programista może liczyć na najwyższe zarobki?

Kluczowe wnioski z raportu:

Ciekawą informacją jest to, że mimo spadku liczby ogłoszeń, więcej firm je publikuje. Jest ich o 13% więcej niż w poprzednim kwartale (wzrost z 2680 do 3028).

Liczba ogłoszeń spadła o 4,6% (17 976 vs 18 837).

Liczba ofert pracy zdalnej utrzymuje się na takim samym poziomie jak w Q2 2023 i stanowi 68% wszystkich ofert.

O 46 p.p. w skali roku spadł odsetek ofert publikowanych przez firmy zagraniczne (wynosi obecnie 2,4%).

Odsetek ogłoszeń, w których publikowane są widełki płacowe utrzymuje się na takim samym poziomie i wynosi wciąż 36%.

Poziomy maksymalnych stawek dla trzech najpopularniejszych języków programowania: Javy, JavaScript oraz Pythona wzrosły o odpowiednio 3,8%, 0,4% oraz 0,1%.

Praca zdalna jest bardziej opłacalna, bez względu na doświadczenie. Poziom średnich górnych widełek dla juniorów na “zdalnym” to 11 201 PLN, dla średnio doświadczonych - 20 864 PLN, a dla seniorów i ekspertów - 28 268 PLN.

Programista junior najwięcej zarobi zdalnie i w Q3 2023 poziom ten zbliżył się do 11 201 PLN.

Spadek liczby ofert pracy i wzrost liczby publikujących firm

Zarobki programisty? Juniorom i midom lepiej na zdalnym, seniorzy stabilnie także z biur

Które języki i technologie są na topie?

Warszawa na szczycie w liczbie ofert, ale nisko w przypadku zarobków

II kwartał bieżącego roku zaowocował m.in. spadkiem odsetek ofert pracy zdalnej dla programistów oraz wzrostem liczby ogłoszeń publikowanych przez zagraniczne firmy. A jaki był III kwartał?Ubiegły kwartał przyniósł spadek liczby ofert pracy w IT. W porównaniu z Q2, było ich 861 mniej. Jednocześnie zwiększyła się liczba podmiotów publikujących ogłoszenia. Po mocnym tąpnięciu w 2. kwartale (2680 pracodawców), obserwujemy teraz trend zwyżkowy (w Q3 jest ich o 13% więcej).Trend ten wygląda podobnie jak w okresie po wybuchu pandemii (wtedy w Q2 2020 oferty publikowało jedynie 2431 firm, ale już w Q3 było ich 2979. Teraz z 2680 nastąpił wzrost do 3028). Czy to pierwsze oznaki oswojenia się firm z kryzysem, będące sygnałem powolnego odmrażania się rynku? Jednoznacznej odpowiedzi nie znamy, ale z pewnością w ostatnim kwartale tego roku warto pod tym kątem obserwować branżę.Praca stacjonarna nie jest już dla juniorów najbardziej opłacalna. W tej chwili najwięcej mogą zarobić zdalnie i w Q3 2023 poziom ten zbliżył się do rekordu, jeśli chodzi o nasz raport (11 201 PLN). Znacznie spadły zaś średnie górne widełki w przypadku pracy stacjonarnej dla najmniej doświadczonych specjalistów IT (11 658 PLN w Q2 vs 9881 PLN w Q3).Zarobki programistów-midów w Q3 2023 nieznacznie wzrosły w przypadku pracy zdalnej, ale w przypadku stacjonarnej - zanotowały widoczny spadek (20 202 PLN w Q2 vs 18 171 PLN w Q3).Mniejsze wahania nastąpiły u seniorów. U nich zaobserwowaliśmy nieznaczny wzrost płac, zarówno dla pracujących zdalnie, jak i tych z biura.Niezmiennie na czele wśród języków programowania znajdziemy Javę, Javascript i Pythona. Dla ogłoszeń z ich udziałem zanotowaliśmy też nieznaczny - ale wciąż - wzrost stawek (kolejno +3,8%, +0,4% oraz +0,1%).Dość niespodziewane i bardzo wyraźne “tąpnięcie” zaliczył Ruby. Dla ofert z udziałem tego języka nastąpił spadek stawek o blisko 20%.W przypadku najlepiej płatnych technologii, pojawiających się w ogłoszeniach, te związane z chmurą nadal są wysoko, ale w Q3 2023 warto odnotować również dobre wyniki CI/CD, Angulara czy Spring Boota. Żadna z nich nie przebiła jednak progu 29 000 PLN i w porównaniu do Q2, widzimy tu tendencję spadkową (średnie górne widełki dla najlepiej płatnego słowa kluczowego - AWS - spadły z 29 573 PLN do 28 038 PLN).Warszawa, wraz z Krakowem i Katowicami, znalazła się w trójce miast, w których liczba ofert w Q3 2023 wzrosła. Jest w niej obecnie 5139 ofert pracy (w Q2 było ich 4917), co stawia ją na czele tego zestawienia. Mniej pozytywnie ma to się w przełożeniu na zarobki. Średnie górne widełki na umowie B2B wyniosły tam 23 500 PLN, z kolei w przypadku UoP - 18 300 PLN, przez co uplasowała się pod koniec stawki w przypadku UoP i w środku zestawienia w kategorii B2B. Lepiej, jeśli chodzi o większe aglomeracje, wypadł Kraków (2626 ofert pracy IT), w którym możemy zarobić 19 600 PLN na umowie o pracę oraz 23 750 PLN na kontrakcie B2B.Różnice nie są jednak duże i należy pamiętać, że oferty zdalne publikowane są przez portale pracy jako oferty stacjonarne w kilkunastu lokalizacjach równocześnie, nawet jeśli firmy, które publikują ogłoszenia, nie mają tam swojego biura. W oczywisty sposób wpływa to na nienaturalne podbijanie stawek i liczby ogłoszeń w mniejszych miastach, gdzie lokalnych ofert stacjonarnych i hybrydowych jest mniej.