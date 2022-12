Ile zarabia mechanik samochodowy w 2022 roku?

Ile w 2022 roku zarabia mechanik samochodowy? Sprawdził to DobryMechanik.pl, który przeprowadził badanie wśród właścicieli warsztatów samochodowych.

Przeczytaj także: Key Account Manager - najlepsze stanowisko dla humanisty

Widzimy że dobre, rozwijające się warsztaty, do których chcą się umawiać kierowcy mają problem ze znalezieniem odpowiedniej kadry. Kierowcy często szukają opinii o warsztacie w internecie i przede wszystkim zwracają uwagę na jakość wykonywanej pracy przez mechaników, więc to jest kluczowy aspekt powodzenia w tej branży. Polska jest jednym z największych rynków motoryzacyjnych w Europie, więc potrzeby są ogromne, a zapotrzebowanie na mechaników stale rośnie - powiedział Filip Goździewicz, członek zarządu DobryMechanik.pl.

Doświadczenie vs. wysokość wynagrodzenia

Specjalizacja vs. wysokość wynagrodzenia

Jestem właścicielem warsztatu z kilkoma stanowiskami i dobór odpowiedniego zespołu stanowił dla mnie zawsze wyzwanie. Żeby skompletować pewną i godną zaufania załogę, musiałem przejść długą i wyboistą drogę. Od dłuższego czasu zauważam spory niedobór mechaników zza wschodniej granicy oraz mniejszy niż wcześniej napływ młodych, chętnych i zdolnych absolwentów ze szkół mechanicznych. Na chwilę obecną szansy na napływ dobrej jakości siły roboczej upatruję w ustabilizowaniu sytuacji na wschodzie, co spowoduje ponowny wzrost migracji specjalistów do naszego kraju. Na to niestety wydaje się, że trzeba będzie jeszcze poczekać - powiedział Michał Bułgajewski, właściciel warsztatu Auto Miś w Szczecinie.

Lokalizacja vs. wysokość wynagrodzenia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wynagrodzenie miesięczne netto mechanika a lokalizacja warsztatu W małych, średnich, jak i dużych miastach najwięcej doświadczonych mechaników zarabia 4500 - 5500 zł netto. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Z badania wynika, że warsztaty samochodowe stawiają na pracowników z kilkuletnim stażem. 40% mechaników pracujących w zawodzie 5 lat lub dłużej zarabia powyżej 5500 zł netto.Zdecydowana większość mechaników rozpoczynających karierę może liczyć na wynagrodzenie powyżej płacy minimalnej netto. Najwięcej początkujących w zawodzie (40,5%) zarabia w przedziale od 2500 do 3500 zł netto miesięcznie.Dla mechanika z doświadczeniem 2-5 lat najczęściej (34,5%) będzie to wynagrodzenie na poziomie 4000-5000 zł netto.Najlepiej zarabiają doświadczeni specjaliści z przynajmniej 5 letnią praktyką w zawodzie mechanika. 36,4% otrzymuje pensję na poziomie 4500-5500 zł netto. Prawie 20% może zarobić powyżej 6500 zł netto miesięcznie.Dobry Mechanik sprawdził jak specjalizacja wpływa na wysokość wynagrodzenia mechanika, który ma przynajmniej 2 lata doświadczenia. Na warsztat została wzięta pensja: elektromechanika, blacharza, lakiernika oraz kierownika warsztatu.Najwięcej elektromechaników (31,7%) otrzymuje pensję w przedziale od 3000 do 4000 zł netto. W przypadku lakiernika najczęściej można liczyć na wynagrodzenie od 4000 do 6000 zł netto, natomiast prawie połowa blacharzy (46,7%) otrzymuje miesięcznie między 4000 a 5000 zł na rękę. Kierownik serwisu to najlepiej opłacana specjalizacja. 60% specjalistów na tym stanowisku zarabia powyżej 5000 zł netto.W badaniu sprawdzono również wpływ lokalizacji warsztatu na wysokość pensji. W małych, średnich, jak i dużych miastach najwięcej doświadczonych mechaników zarabia 4500 - 5500 zł netto. W miastach powyżej 200 tys. mieszkańców odsetek mechaników najlepiej zarabiających (powyżej 5500 zł netto) jest największy.