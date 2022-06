Wynagrodzenia automatyków w 2021 roku

Mediana wynagrodzeń automatyków wyniosła 6 200 PLN, 25% zarabiało poniżej 4 980 PLN, a 25% powyżej 8 013 PLN.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Miesięczne wynagrodzenia automatyków w firmach o różnej wielkości zatrudnienia Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali automatycy z firm zatrudniających powyżej 1000 pracowników. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych automatyków z różnym stażem pracy Najwięcej zarabiali automatycy ze stażem pracy 11 do 15 lat. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

W oparciu o dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzono analizę płac automatyków . W badaniu wzięło udział 552 automatyków. 98% grupy stanowili mężczyźni, 73% osób miało nie więcej niż 35 lat, a 64% pracowało w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.Mediana wynagrodzeń automatyków wyniosła 6 200 PLN, 25% zarabiało poniżej 4 980 PLN, a 25% powyżej 8 013 PLN.Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali automatycy z firm zatrudniających powyżej 1000 pracowników. Mediana ich płac wyniosła 6 966 PLN. Najniższa mediana płac występowała w grupie automatyków z firm zatrudniających od 1 do 9 osób i wynosiła 5 100 PLN.Najwięcej zarabiali automatycy ze stażem pracy 11 do 15 lat. Mediana w tej grupie wyniosła 7 500 PLN. Z kolei pracownicy ze stażem pracy od 6 do 8 lat zarabiali 6 985 PLN. Najniższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy, którzy przepracowali rok, lub mniej. Mediana w tej grupie wynosiła 4 698 PLN.Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali automatycy z tytułem magistra inżyniera. Mediana ich płac wyniosła 7 000 PLN. Najmniej zarabiali automatycy z wykształceniem średnim, lub pomaturalnym (5 715 PLN).