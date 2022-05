Dorabianie do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Rozlicz się z ZUS do 31 maja

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że 31 maja mija termin na poinformowanie ZUS o uzyskiwanych przychodach przez osoby dorabiające do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Rozliczenie dotyczy okresu od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

Obowiązujące limity

Jeśli osoba dorabiająca do świadczenia czy zasiłku przedemerytalnego nie przekroczy wysokości 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, to świadczenie czy zasiłek przedemerytalny należy się w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to wówczas ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS województwa śląskiego.

ZUS wybierze korzystniejszy wariant

Ustalimy, czy od marca 2021 do lutego 2022 wypłacaliśmy świadczenie w prawidłowej wysokości, czy powinno być one zmniejszone lub zawieszone. Niektóre osoby mogą również liczyć na wyrównanie – tłumaczy rzeczniczka.

