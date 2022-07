Praca w branży usług wspólnych. Ile można zarobić? Jacy kandydaci pożądani?

Centra usług wspólnych to atrakcyjne miejsca pracy. Średnie miesięczne wynagrodzenie w branży SSC/BPO wzrosło w ubiegłym roku o 22% do wysokości 9 834 zł brutto. Jakie umiejętności należy posiadać, żeby rozpocząć pracę w tym sektorze? I dlaczego warto pracować w branży usług wspólnych? Oto porady ekspertów z Antal.

Przeczytaj także: Oferty pracy: finanse i usługi dla biznesu szukają pracowników

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego warto pracować w branży usług wspólnych?

Jacy są najbardziej pożądani kandydaci w SSC/BPO?

Ile można zarobić w SSC/BPO?



Pierwsze kroki w branży usług wspólnych

Excela,

SQL - język dziedzinowy używany do tworzenia, modyfikowania relacyjnych baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z tych baz

czy VBA - język programowania oparty na Visual Basicu (VB), który jest używany z aplikacjami Pakietu Office firmy Microsoft oraz w kilku innych programów (np. AutoCAD).

naukę dodatkowego języka obcego,

kursy dotyczące kontaktu z klientem

szkolenie z zakresu rekrutacji.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com SSC/BPO czeka na pracowników W branży SSC/BPO niezmiennie notowany jest większy popyt niż podaż kandydatów.

Wynagrodzenia rosną a chętnych brak

Języki na wagę złota – nawet bez doświadczenia

Junior Accountant/Accounting Specialist,

Junior Analyst,

Customer Service Specialist z językiem obcym.

Absolwenci studiów znajdują się w idealnej sytuacji, ponieważ dostępni są do pracy na pełny etat, w związku z czym umowa o pracę i wszelkiego rodzaju benefity przysługują im już od pierwszego dnia rozpoczęcia pracy w SSC/BPO Myśląc o rozpoczęciu kariery zawodowej, warto zastanowić się nad swoimi umiejętnościami oraz słabymi i mocnymi stronami. Jeżeli jest się osobą, która lubi pracę z liczbami, posiada analityczny umysł, warto zainwestować czas w dodatkowe kursy i szkolenia np. zNa pewno będzie to duży plus w CV zwłaszcza w pracy w takich obszarach jak: analiza danych, księgowość czy finanse. Natomiast jeżeli jest się osobą, która lubi pracę z ludźmi, a rozmowy przez telefon nie sprawiają problemu, warto zainwestować w:Takie umiejętności bardzo przydadzą się w pracy w takich działach jak: customer service, HR, rekrutacja, logistyka itp.Według Raportu Płacowego Antal 2022 ostatni rok przyniósł branży SSC/BPO wzrost wynagrodzeń o 22% dzięki średniemu miesięcznemu wynagrodzeniu w wysokości 9 834 zł brutto. W branży SSC/BPO niezmiennie notowany jest większy popyt niż podaż kandydatów.Zauważalny jest spadek liczby otrzymywanych CV, jeśli chodzi o specjalistów znających języki obce. Wcześniej na jedną rolę rekruter dostawał około 50 CV. Natomiast teraz jest to maksymalnie 10. Kandydaci są kontaktowani bezpośrednio przez headhunterów i dostają kilka ofert miesięcznie. W momencie, gdy faktycznie chcą zmienić pracę biorą udział jednocześnie w 5-6 projektach rekrutacyjnych i nie mają już potrzeby, aby aplikować samodzielnie na ogłoszenia.Natomiast jeśli chodzi o pozycje liderskie/menedżerskie nadal zainteresowanie wśród kandydatów jest duże. CVek na te pozycje pojawia się nawet kilkadziesiąt tygodniowo – wynika to z tego, że ofert menedżerskich dostępnych na rynku jest znacznie mniej niż specjalistycznych. Na obecnym rynku, skuteczność procesów rekrutacyjnych wiąże się z tempem ich prowadzenia. Coraz więcej pracodawców, z którymi Antal współpracuje, decyduje się na jedną dłuższą rozmowę rekrutacyjną niż na wiele etapów.Najbardziej pożądanymi kandydatami w branży usług wspólnych są obecnie:Poszukiwane są osoby, które sprawnie posługują się językiem angielskim (ze względu na wewnętrzną komunikację w tym języku), dodatkowo dobrze posługują się drugim językiem (stanowiska w księgowości od poziomu B1/B2, natomiast do obsługi klienta wymagany jest poziom minimum B2/C1). Od dłuższego czasu najbardziej pożądanym profilem pracownika jest Junior Accountant z językiem niemieckim lub francuskim oraz Junior/Customer Service Specialist również z tymi językami. Może on liczyć na wynagrodzenie w widełkach 5 200-6 500 zł brutto. Jest to często wynagrodzenie dla osób poszukujących pierwszego doświadczenia, zaczynających swoją karierę, natomiast dla doświadczonych księgowych czy analityków biznesowych stawki odpowiednio wyższe.Doświadczony senior w obszarze księgowości może liczyć na wynagrodzenie w wysokości 8 000-10 000 zł brutto. Jeżeli dodatkowo posługuje się jednym z wyżej wymienionych języków, może liczyć nawet na wynagrodzenie w wysokości 12 000 zł brutto. Przedsiębiorstwa starają się modyfikować swoje oferty w odpowiedzi na reakcje rynkowe, próbują zmieniać założenia, strategie i docierać różnymi kanałami do potencjalnych pracowników. Skutkiem ich działań jest większa elastyczność odnośnie pracy zdalnej.Obecnie na wagę złota są kompetencje językowe, najbardziej znajomość niemieckiego czy francuskiego. Poza wymienionymi językami pożądaną przez pracodawców kompetencją jest znajomość: j. niderlandzkiego, czeskiego, hiszpańskiego, szwedzkiego czy fińskiego. Na rynku brakuje też specjalistów z kilkuletnim doświadczeniem w branży SSC, wyspecjalizowanych w konkretnym obszarze.