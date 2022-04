Jakie wynagrodzenia w digital i e-commerce?

Wybuch pandemii w istotnym stopniu przyspieszył transformację cyfrową, a to z kolei zaowocowało wzmożonym popytem na specjalistów z obszarów digital i e-commerce. Na rynku nie jest ich wiele, co z kolei oznacza, że w negocjacjach wynagrodzenia mogą zyskać całkiem sporo. W cenie są szczególnie umiejętności ściśle związane z e-commerce i digital, ale już np. copywriter na bardzo lukratywne warunki płacowe raczej nie ma co liczyć, chociaż pensja na poziomie 8 000 zł brutto dla wielu kandydatów i tak jest nader interesująca.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile zarabia dyrektor e-commerce?

Jacy specjaliści z obszaru digital i e-commerce są dziś najbardziej poszukiwani?

Co najczęściej przesądza o wzięciu udziału w procesie rekrutacyjnym ?

Zwiększenie sprzedaży online oraz rozwój technologii wpłynęły na dynamiczny wzrost zapotrzebowania na specjalistów z obszaru digital i e-commerce. Aby osiągnąć przewagę konkurencyjną, firmy rozpoczęły inwestycje w zaawansowane analizy danych, personalizację, customer experience czy automatyzację procesów marketingowych. Dlatego na wiele ofert pracy mogą liczyć obecnie osoby na stanowiskach, takich jak e-commerce manager, digital manager, projektant UX/UI, marketing automation specialist, czy CRM manager. Korzystne perspektywy kariery czekają też na pracowników zajmujących pozycje SEM/SEO specialist, traffic manager, web analyst, czy customer experience manager. W agencjach marketingowych nieustannie prowadzone są rekrutacje mające na celu przyciągnięcie project managerów, account managerów, strategy plannerów, content managerów, czy social media managerów – mówi Anna Tietianiec, business manager i ekspert w obszarze rekrutacji dla obszaru digital i e-commerce.

Doświadczony pracownik, w trakcie zmiany pracy, może liczyć na wzrost wynagrodzenia w granicach 10 – 20%. Kandydaci z tego sektora niezwykle cenią sobie elastyczność. Doceniają pracę w formule w pełni zdalnej, rzadziej, hybrydowej. Najczęstszą motywacją do udziału w procesie rekrutacyjnym jest motywacja finansowa bądź możliwość rozwoju. Oceniając atrakcyjność propozycji zawodowej, kandydaci biorą pod uwagę zaplecze technologiczne firmy, możliwości uczestniczenia w szkoleniach branżowych oraz atrakcyjność projektów, w jakich będą brali udział – podsumowuje Anna Tietianiec.

30 000 zł brutto to najczęściej oferowane wynagrodzenie na pozycji dyrektora e-commerce, a niektórzy kandydaci na to stanowisko mogą liczyć nawet na 45 000 zł brutto. Z kolei manager w ramach e-commerce najczęściej może zarobić 18 000 zł brutto, a najlepsi w dobrze płatnych branżach mogą otrzymać nawet 22 000 zł brutto. W obszarze digital kandydatowi na stanowisko dyrektora proponuje się najczęściej 28 000 zł brutto, z maksymalną stawką na poziomie 35 000 zł brutto. Z kolei digital manager może spodziewać się 15 000 zł brutto, które jest ofertowane najczęściej.Mimo intensywnego rozwoju e-commerce i digital w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat, liczba ekspertów w tym obszarze nadal pozostaje niewystarczająca. Zapotrzebowanie na nowe ręce do pracy a jednocześnie trudna dostępność pożądanych pracowników zachęcają firmy do szukania rozwiązań, które pozwolą im wzmocnić swoją konkurencyjność na rynku.Stanowiska najniżej opłacane w ramach obszaru digital i e-commerce to copywriter, z najczęściej oferowaną stawką na poziomie 8 000 zł brutto i maksymalną wyższą o 2 000 zł. Specjalista ds. afiliacji zarobi najczęściej 7 500 zł brutto, do maksymalnie 10 000 zł brutto.