Zarobki w Polsce rosną, ale nie wszędzie. Kto zarabia coraz mniej?

Przeciętne wynagrodzenie w 2014 roku sięgnęło według danych GUS 3783,46 złotych brutto. Najnowsze doniesienia wskazują, że w lutym br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 6220,04 złotych brutto. Zarobki w Polsce rosną, choć dynamika tych wzrostów w dużej mierze zależy od sektora. Kto na przestrzeni ostatnich lat mógł liczyć na największe podwyżki, a kto musiał obejść się smakiem? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza analiza Kodilla.com, bazująca na danych firmy Antal.

Programowanie, zakupy, zdrowie i finanse - tu zarobki rosną najbardziej

Zgodnie z tym, co obserwujemy na rynku pracy, na pierwszym miejscu pod względem przyrostu wynagrodzeń znajduje się branża nowych technologii. Właściwie wszystkie sektory nieustannie zatrudniają programistów oraz innych specjalistów IT. Trend na nowe technologie, który tak mocno ożywił się w czasie pandemii, trwa cały czas i nabiera rozpędu. Dziś już właściwie nie da się kontrolować finansów bez znajomości takich programów, jak Python czy Java. Sektor ochrony zdrowia również bardzo mocno postawił na nowe technologie. O branży e-commerce nawet nie trzeba mówić, bo każdemu zdarzyło się już pewnie kupić coś przez internet, a większość z nas robi to regularnie - mówi Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT w szkole programowania Kodilla.com.

Wzrost wynagrodzeń dotyka niemal wszystkie branże - od IT i branży usług wspólnych poprzez finanse, administrację, logistykę kończąc na marketingu i HR - komentuje prezes Antal.

Jak zmieniały się zarobki w Polsce na przestrzeni ostatnich 8 lat?

Jeżeli pracodawca nie zgadza się na podwyżkę, często oferuje w zamian inne benefity. Są to m.in. dofinansowania w postaci opłacenia studiów bądź interesujących kursów. Dla pracowników jest to kusząca oferta przekładająca się na ich lojalność do firmy w dłuższej perspektywie czasu - podsumowuje Artur Skiba.



W styczniu 2022 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 064,24 zł. W stosunku do danych za 2014 rok, gdy wynosiło ono 3783,46 zł brutto, to różnica na poziomie. Znacznie większą dynamikę widać jednak śledząc dane o wynagrodzeniach w Polsce w poszczególnych sektorach, czym zajęli się eksperci Kodilla.com, poddając analizie dane z raportów Antal.Poza tym z analizowanych danych wynika, że poza, w której obecnie średnie miesięczne zarobki sięgają nawet, całkiem dobrze opłacani są również specjaliści od zasobów ludzkich. Bardzo dobrze radzi sobie też sektor. Biorąc pod uwagę wszystkie zawody w tych branżach, średnie pensje przekraczają tamPowyższe, bo jak analizuje Artur Skiba, prezes zarządu Antal, oczekiwania finansowe kandydatów nie wyhamowują, a to przekłada się na wyższe oferty składane przez pracodawców. Jego zdaniem rynek pracownika, mimo kryzysów gospodarczych z ostatnich miesięcy, jest nadal bardzo mocno odczuwalny.Dodaje jednak, że co dla kandydatów stanowi dobre wiadomości - wielu pracodawców przyprawia o ból głowy.Najbardziej spektakularne wzrosty dotyczą, gdzie z poziomu ponad 9,4 tys. zł w 2014 roku, wynagrodzenia urosły do. Przełomowy był rok 2020, kiedy wynagrodzenia skoczyły aż o 1 tys. zł, a także 2021 kiedy wyjątkowo spadły (o ok. 400 zł). Niemniej w ciągu ostatnich 8 lat branża IT odnotowałaKolejną branżą z potężnym potencjałem wzrostu jest(z ang. „Shared Service Center”, czyli tzw. centrum usług wspólnych) oraz(z ang. „Business Process Outsourcing”, który polega na zlecaniu zadań biznesowych osobom lub organizacjom z zewnątrz). Liczba osób zatrudnionych w tym sektorze – według prognoz ABSL – w 2022 roku ma wzrosnąć: z 355,3 tys. do(czyli o 6,1% r/r). Specjaliści tej branży w 2014 roku zarabiali średnio 5,2 tys. zł. Osiem lat później ich pensje wynoszą średnio, czyli oDość perspektywiczna jest także, choć tu na najlepsze zarobki mogą liczyć wykwalifikowani specjaliści , w tym pracownicy działów jakości i odpowiadający za wdrożenia produktów (np. product managerowie od innowacji). Biorąc pod uwagę wzrosty w poszczególnych latach, w 2014 roku zarabiało się tu nieco powyżej 10 tys. zł, dziś są to pensje na poziomie ponadPodobnie jest w branży. Tutaj rok, dwa i trzy lata temu zarabiało się ok. 10 tys. zł, obecnie jest to już ponadOczywiście są też branże, w których można zaobserwować niewielkie wzrosty poziomu wynagrodzeń. Takim przykładem jest- wynagrodzenia sprzed 8 laty wynosiły 6,1 tys. zł brutto. W 2017 roku spadły o 1 tys. zł, a obecnie wynoszą ponadPoza tym ciekawym przypadkiem jest branża, gdzie obecnie(12,5 tys. zł) niż jeszcze w 2019 roku (13,2 tys. zł).Z analiz Antal wynika ponadto, że głównym motywatorem, który przekonuje do zmiany pracy, bądź pozostania w obecnej firmie, zaczyna być wynagrodzenie.