50% kobiet z branży IT zarabia 3,1-7 tys. zł netto. To za mało

Chociaż IT to branża, która wydaje się być zmaskulinizowaną, to niezaprzeczalnie jednak pracuje w niej coraz więcej kobiet. 70% z nich zdecydowało się spróbować swoich sił w IT, widząc zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru, a ponad połowa - ze względu na to, że lubi wyzwania zawodowe - wynika z 3. już odsłony raportu No Fluff Jobs „Kobiety w IT 2022”. Jednocześnie okazuje się, że co piąta ze specjalistek nie jest do końca usatysfakcjonowana oferowanym jej wynagrodzeniem.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na jakie wynagrodzenia mogą liczyć kobiety zatrudnione w branży IT?

Co szczególnie cenią sobie w pracy zatrudnione w branży IT panie?

Co pomaga, a co utrudnia kandydatkom wejście do branży IT?



Oczekiwania finansowe specjalistek IT

Kandydatki w branży IT a preferowane rodzaje umów

Kobiety lubią wyzwania. Co pomaga, a co utrudnia kandydatkom wejście do branży IT

Z badania przeprowadzonego przez No Fluff Jobs i Uniwersytet SWPS wynika, że kobiety stanowią obecnie w IT już niemal 38 proc. – dla porównania, w roku 2019 odsetek ten wahał się pomiędzy 8 a 10 proc. Aktualny odsetek Polek w branży cieszy, ale wciąż pokazuje, że wiele przed nami, by liczba kobiet i mężczyzn w niej wyrównała się – mówi Magdalena Gawłowska-Bujok, współzałożycielka i COO w No Fluff Jobs. – Zdarza się, że kobietom niekiedy brak odwagi, by porzucić dotychczasową pracę i przebranżowić się na ścieżkę nowych technologii. Badanie „Kobiety w IT” pokazało, że warto. 55 proc. specjalistek z IT podjęło pracę w sektorze po przebranżowieniu się, a ponad 70 proc. czuje się w pracy spełniona. Branża IT daje wiele możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, warto uwierzyć w siebie i spróbować w niej swoich sił.

No Fluff Jobs postanowił sprawdzić, jak przedstawiają się deklarowane oraz pożądane zarobki specjalistek IT. Według badania, ponad połowa z nich zarabia w granicach 3-7 tys. zł netto, ponad 20 proc. zarabia między 7,1 a 11 tys. zł netto zaś nieco ponad 10 proc. otrzymuje wynagrodzenie powyżej 11 tys. zł netto.W odpowiedzi na pytanie o preferowane zarobki co piąta specjalistka IT wskazywała na wyższe oczekiwania finansowe. Największy odsetek badanych wskazało w tym przypadku przedział 9,1-11 tys. zł netto.Badanie pokazało, iż kobiety, które chcą pracować w IT, cenią sobie stabilizację. Ponad 80 proc. kandydatek do pracy w sektorze tech chciałaby być zatrudniona w oparciu o umowę o pracę. Jedynie 15 proc. wskazało kontrakt B2B, 3 proc. umowę zlecenie, a zaledwie 0,5 proc. umowę o dzieło. Jak jednak pokazują dane wewnętrzne portalu No Fluff Jobs, w branży IT najczęściej proponowana jest współpraca w oparciu o umowę B2B. W 2021 roku tę formę umowy można było znaleźć w aż ¾ ogłoszeń opublikowanych na stronie.Według raportu „Kobiety w IT 2022” ponad połowa specjalistek weszła do IT po procesie przebranżowienia, co pokazuje, że kierunkowe studia, choć pomocne, nie są jedyną drogą do podjęcia pracy w tym sektorze. Zebrane dane tylko potwierdzają determinację kobiet i ich chęć do rozwoju – nieco ponad 43 proc. kandydatek IT deklaruje, że planuje rozpocząć pracę w branży po etapie samodzielnego kształcenia, a 34 proc. po ukończeniu specjalistycznych kursów. Jedynie niecałe 8 proc. wskazało, że studiuje w tym celu kierunek informatyczny.Co pomaga kobietom w podjęciu decyzji o wejściu do branży IT? Blisko 71 proc. wskazało na zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów IT, przekonuje je także duża ilość materiałów edukacyjnych dostępnych w sieci, w tym artykułów i blogów (65 proc.). Co ciekawe, w pierwszej trójce powodów przebranżowienia znalazł się fakt, że kandydatki IT lubią wyzwania (54 proc.). Dużą motywację stanowią dla nich inne osoby, które już podjęły pracę w branży (50 proc.).A co z kolei sprawia kandydatkom trudność we wkroczeniu na ścieżkę IT? Jak się okazuje, największą przeszkodą jest znalezienie odpowiedniej oferty pracy (42 proc.), 40 proc. nie wie od czego zacząć, a prawie jedna trzecia nie wie, jaką specjalizację wybrać. Tylko jedną piątą blokuje zbyt duża ilość nauki, a 22 proc. zbyt wysokie koszty nauki programowania.