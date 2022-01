Płaca minimalna vs ceny żywności: jak wypadamy na tle innych?

Serwis Picodi już po raz kolejny przeanalizował wysokość najniższych wynagrodzeń minimalnych w kilkudziesięciu krajach naszego globu. Następnie pensję minimalną zestawił z cenami żywności, dzięki czemu dowiadujemy się, jaki procent najniższej wypłaty pochłania koszyk podstawowych artykułów żywnościowych. Oto wyniki tej analizy.

Rekordowy wzrost płac

Kliknij, aby powiekszyć fot. picodi Płaca minimalna Badanie objęło kraje, w których istnieje ustalana przez rządy płaca minimalna – łącznie 64 kraje Europy, obu Ameryk, Afryki, Azji i Australia Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Koszyk przetrwania

Mleko (10 litrów) – 27,70 zł

Chleb (10 bochenków po 500 g) – 36 zł

Ryż (1,5 kg) – 6,47 zł

Jajka (20 szt.) – 14,48 zł

Ser (1 kg) – 27,07 zł

Drób i wołowina (6 kg) – 169,41 zł

Owoce (6 kg) – 29,78 zł

Warzywa (8 kg) – 32,99 zł

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy da się przeżyć za pensję minimalną w Polsce? W porównaniu z początkiem 2021 roku koszyk produktów podrożał o 11,7%. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Gdzie da się żyć, zarabiając pensję minimalną

Badanie objęło kraje, w których istnieje ustalana przez rządy płaca minimalna – łącznie 64 kraje Europy, obu Ameryk, Afryki, Azji i Australia. Kraje te różnią się stopniem obciążenia podatkowego: w szeregu państw zarabiający najniższą krajową są zwolnieni z podatku dochodowego i składek (Hongkong, Filipiny, Nigeria), z kolei w innych krajach różnica pomiędzy brutto a netto może wynosić do kilkudziesięciu procent (w Polsce – 21,5%). Z tego powodu w zestawieniu znalazły się tylko kwoty netto, czyli pieniądze, które pracownik realnie otrzymuje do ręki lub na swoje konto bankowe.Spośród 64 uwzględnionych państw, w 10 krajach stawki wynagrodzenia minimalnego nie uległy zmianie w porównaniu ze stanem sprzed roku. Są to m.in. Izrael, Filipiny, Tajlandia, Wietnam i Peru, a w Słowenii na moment powstania raportu kwota nie została ostatecznie przyjęta.Największym wzrostem płacy minimalnej może pochwalić się Czarnogóra. Wskutek m.in. korzystnych zmian podatkowych płaca minimalna w tym kraju byłej Jugosławii zwiększyło się z 222 € do 450 € na rękę (wzrost o 103%). Duże wzrosty płac odnotowaliśmy także w Argentynie (o 55%), Turcji (o 50%) i Kazachstanie (o 41%).Polska w tym rankingu zajęła 11. miejsce: od 1 stycznia 2022 roku wynagrodzenie minimalne w naszym kraju wzrosło o 14,6% (z 2 062 zł do 2 364 zł na rękę). W Czechach pensja minimalna wzrosła o 6,6% rok do roku (29. miejsce), w Wielkiej Brytanii o 5,9% (33. miejsce), a w Niemczech o 3,1% (41. miejsce).Na potrzebę tego badania utworzyliśmy umowny koszyk żywnościowy i skonfrontowaliśmy ceny tych produktów z minimalnym wynagrodzeniem. Koszyk składa się z 8 grup produktów: chleb, mleko, jajka, ryż, ser, mięso, owoce oraz warzywa. Lista ta jest bardzo uboga, ale produkty te w podanych ilościach są w stanie zaspokoić minimalne zapotrzebowanie przeciętnej dorosłej osoby w składniki odżywcze.Wartość koszyka podstawowych produktów żywnościowych na początku 2022 roku wynosi 343 zł 90 gr. W porównaniu z początkiem 2021 roku koszyk produktów podrożał o 11,7%.Podstawowa żywność zapewniająca jedynie przetrwanie stanowi równowartość 14,6% wynagrodzenia minimalnego. Analogiczny koszyk produktów rok temu stanowił 14,9% ówczesnej pensji minimalnej. Oznacza to, że wzrost najniższej krajowej minimalnie wyprzedził wzrost cen.Choć preferencje żywieniowe i postrzeganie komfortowego życia różnią się w zależności od regionu, a nawet od osoby, postanowiliśmy zestawić ceny podstawowych produktów żywnościowych z minimalnym wynagrodzeniem i sprawdzić, jak duży procent dochodu zarabiający minimalne wynagrodzenie musieliby przeznaczać na produkty, zapewniające jedynie przetrwanie.Najlepsze kraje w tym rankingu to Wielka Brytania, Irlandia i Australia: relacja koszyka podstawowych produktów do lokalnej płacy minimalnej waha się tam od 6,6% do 7,3%.Polska w tym zestawieniu uplasowała się na 17. pozycji spośród 64 krajów z wynikiem 14,6%, wyprzedzając takie kraje jak Czechy (16,2% i 22. miejsce), Słowacja (16,7% i 23. miejsce) i Węgry (20,2% i 28. miejsce).Niełatwa jest sytuacja zarabiających pensję minimalną w Rosji, Kazachstanie czy Indiach: w tych krajach minimalny koszyk żywnościowy pochłania około połowy wynagrodzenia. Z kolei w Nigerii pensji minimalnej nie starcza nawet na skromny koszyk produktów.