Pensja minimalna na świecie: Polska na 9. miejscu rankingu podwyżek

Polska uplasowała się na 9. miejscu na świecie w rankingu największych podwyżek płacy minimalnej, ze wzrostem o 18,9% rok do roku - wynika z analizy Picodi Polska.

W raporcie posługujemy się stawkami netto, czyli kwotami, które pracownicy realnie otrzymują do kieszeni. Uznajemy takie porównanie za bardziej uczciwe, gdyż różnica między płacami brutto i netto w zależności od kraju może wynosić zarówno 0%, jak i ponad 30% (w Polsce – 24%).

Koszyk przetrwania: o ile podrożały podstawowe produkty żywnościowe

Mleko (10 litrów) – 37,80 zł

Chleb (10 bochenków po 500 g) – 47,50 zł

Ryż (1,5 kg) – 8,40 zł

Jajka (20 szt.) – 19,63 zł

Ser (1 kg) – 34,55 zł

Drób i wołowina (6 kg) – 205,92 zł

Owoce (6 kg) – 33,22 zł

Warzywa (8 kg) – 39,42 zł

W którym kraju (nie) przeżyjesz za pensję minimalną?

Analitycy Picodi Polska sprawdzili, jak zmieniły się stawki wynagrodzenia minimalnego w 67 krajach, jak wzrosły ceny najważniejszych produktów żywnościowych oraz jak wygląda relacja „koszyka przetrwania” do pensji minimalnej.W 58 na 67 badanych krajów wynagrodzenie minimalne, w porównaniu z kwotą ze stycznia 2023 roku, uległo zmianie.Znikome podwyżki otrzymali pracownicy we Francji (3,4%), w Niemczech (2,8%) czy w Tajlandii (2,5%), podczas gdy w takich krajach jak Hiszpania, Malezja czy Wietnam rządy zamroziły pensję minimalną lub jeszcze nie podjęły decyzji co do podwyżki.Największe wzrosty pensji minimalnej odnotowaliśmy w Argentynie (↑138%) i w Turcji (↑100%), choć spowodowane jest to olbrzymią inflacją w tych krajach.Polska w tym zestawieniu uplasowała się na 9. pozycji: płaca minimalna netto od 1 stycznia 2024 r. wynosi 3 222 zł, czyli o 18,9% więcej niż na początku 2023 roku (2 709 zł netto).Na potrzeby niniejszego badania skonstruowaliśmy koszyk żywnościowy, składający się z 8 grup produktów: chleb, mleko, jajka, ryż, ser, mięso, owoce oraz warzywa. Lista produktów ta jest bardziej niż skromna, niemniej produkty te w podanych ilościach są w stanie zaspokoić minimalne zapotrzebowanie przeciętnej dorosłej osoby w składniki odżywcze w ciągu miesiąca.Łączny koszt „koszyka przetrwania” na początku 2024 roku wynosi 426,44 zł (o 12,7% więcej niż rok temu). Kwota ta stanowi 13,2% pensji minimalnej netto, podczas gdy na początku zeszłego roku ten wskaźnik wynosił 14%. Oznacza to, że wzrost płacy minimalnej w Polsce wyprzedził wzrost cen żywności i sytuacja ok. 3,6 mln polskich pracowników, którzy zarabiają minimalną stawkę, poprawiła się.Ludzie mają różne preferencje dotyczące jedzenia i różnie postrzegają komfort życia. Mimo to zdecydowaliśmy się porównać koszt koszyka podstawowych produktów spożywczych we wszystkich badanych krajach i porównać go z minimalnym wynagrodzeniem w danym kraju.Najbardziej komfortową relację koszyka podstawowych produktów żywnościowych do pensji minimalnej odnotowaliśmy w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Australii, Luksemburgu i Nowej Zelandii. W tych krajach na produkty z koszyka wydamy mniej niż lokalnej pensji minimalnej.Polska nieznacznie ustępuje tym krajom – w naszym kraju koszyk przetrwania stanowi 13,2% pensji minimalnej (15. miejsce na 67 możliwych). Pod tym względem wypadamy korzystniej od takich krajów jak Izrael (14,5%), Portugalia (16,8%), Czechy (18,9%) czy Grecja (20,3%).Istnieją także kraje, w których nawet tak skromny zestaw produktów pochłania ponad połowę minimalnego wynagrodzenia. Są to m.in. Kazachstan (54%), Indie (58,5%), Wietnam (65,6%) czy Armenia (74,6%). W Nigerii natomiast płaca minimalna nie jest wystarczająca, by zapewnić podstawową żywność.