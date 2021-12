Zarobki w IT: jakie oczekiwania płacowe?

Zarobki w branży IT jako jedne z atrakcyjniejszych na rynku budzą wiele emocji. Czy w sytuacji galopującej inflacji i zmian wprowadzanych przez Polski Ład, ta grupa zawodowa ma jakieś szczególne oczekiwania płacowe? Oto wyniki badania Antal Market Research.

Główne powody rosnących oczekiwań

Główne powody rosnących oczekiwań finansowych Rosnące oczekiwania wynikają z kilku równocześnie występujących czynników – jednak najsilniejszym z nich jest rosnąca inflacja, którą wskazuje ponad połowa respondentów.

Przedstawione wyniki pokazują, że obecna sytuacja inflacyjna oraz wprowadzane zmiany podatkowe widocznie znajdują odzwierciedlenie w oczekiwaniach finansowych kandydatów. IT to jedna z branż, w których wzrost nastąpił najszybciej. Wynika to zapewne z faktu, że to właśnie sektor IT jest jednym z obszarów, w którym najczęściej wybieraną formą współpracy jest B2B, a nowe regulację ten obszar obciążą najbardziej. Przeprowadzone badanie pokazuje, że średni wzrost oczekiwań został odnotowany na poziomie 3 tys. zł, ale warto tutaj podkreślić, że w rozmowach ze specjalistami pojawią się też znacznie wyższe wzrosty, nawet 8-10 tys. - podkreśla Karolina Bucka, Team Leader, Antal IT Services.

Kolejne podwyżki na horyzoncie

Zapotrzebowanie polskiego rynku pracy na specjalistów z branży IT jest wysokie i stale rośnie. Według raportu “IT Market Snapshot Q1” 2021 W I kwartale 2021 roku opublikowano łącznie 13 789 ofert pracy dla specjalistów IT. Według Raportu Płacowego Antal menedżerowie i specjaliści z tej branży, z wynikiem 14 058 zł brutto są – poza kadrą zarządzającą – najlepiej opłacanymi pracownikami w Polsce i nie tylko, a dane z dwóch ostatnich kwartałów pokazują, że to wynagrodzenie stale się zwiększa. W tej branży panuje widoczny rynek pracownika. Ten sam schemat można zauważyć w branży produkcyjnej. Sami pracodawcy planują podwyżki o 7,5-9,5% w I kwartale 2022 r. Osoby o najcenniejszych kompetencjach skorzystają i otrzymają podwyżki, dzięki czemu nie odczują tak mocno zmian podatkowych czy inflacji. Natomiast pokrzywdzone zostaną osoby z bardziej dostępnymi kwalifikacjami, gdyż to na tych grupach zawodowych zaczną oszczędzać pracodawcy – komentuje Roman Zabłocki, Business Unit Director, Engineering & Operations Antal.

Wspomniane we wstępie badanie przeprowadzone zostało na próbie 878 respondentów obecnie pracujących w branży IT. Okazało się, że aż 88% specjalistów i menedżerów zwiększyło swoje oczekiwania finansowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy - średnio o 2900 zł netto.Z badania Antal Market Research wynika, że kobiety oczekują podwyżki w wysokości średnio 2170 zł netto miesięcznie, a mężczyźni - 3020 zł netto. Jeżeli chodzi o poziom zajmowanego stanowiska to największego wzrostu płac oczekują seniorzy - 3349 zł netto. A 28% wszystkich badanych specjalistów i menedżerów podniosło swoje oczekiwania o więcej niż 4000 zł netto.Głównym powodem coraz większych oczekiwań finansowych jest rosnąca inflacja, którą wskazuje ponad połowa respondentów.69% badanych specjalistów IT już rozmawiało o swoich oczekiwaniach płacowych z pracodawcą. Tylko w 10% wniosek o podwyżkę został odrzucony, w 15% przyjęty, ale odroczony w czasie. Natomiast większa część respondentów otrzymała już podwyżki. Wśród osób, które otrzymały wzrost wynagrodzenia , aż 29% otrzymało ją w kwocie większej niż 4000 zł netto.57% respondentów planuje w najbliższych 3 miesiącach złożyć wniosek o podwyżkę w związku z rosnącą inflacją i wprowadzeniem Polskiego Ładu. 1/3 badanych to osoby, które już dostały podwyżkę w ciągu ostatnich 12 miesięcy i teraz planują zwrócić się o kolejną. Średnia kwota o jaką zamierzają badani wnioskować to 2170 zł netto.W sektorach, w których jest duże zapotrzebowanie na pracowników, rośnie presja płacowa na pracodawców, którzy potrafią zaoferować specjaliście nawet dwukrotność pensji. W Polsce to zjawisko można zauważyć w budownictwie, branży IT czy centrach usług dla biznesu. Do tego dochodzi praca zdalna, która otworzyła dla polskich specjalistów rynek międzynarodowy.