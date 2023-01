Płaca minimalna vs ceny żywności. Czy inflacja daje przeżyć?

Mamy początek roku, więc zespół Picodi, hołdując swojej tradycji, przyjrzał się, jak kształtują się płaca minimalna i ceny żywności w kilkudziesięciu zakątkach naszego globu. Analiza pokazuje, jaki procent najniższego wynagrodzenia pochłania zakup koszyka podstawowych artykułów żywnościowych. Oto, jak wypadamy na tle innych krajów.

Płaca minimalna goni inflację

Płaca minimalna na świecie 2023 Spośród 67 uwzględnionych w badaniu krajów tylko w 7 płaca minimalna nie uległa zmianie w porównaniu ze styczniem 2022 roku

Koszyk przetrwania za płacę minimalną

Mleko (10 litrów) – 32,40 zł

Chleb (10 bochenków po 500 g) – 40,80 zł

Ryż (1,5 kg) – 6,93 zł

Jajka (20 szt.) – 17,63 zł

Ser (1 kg) – 29,47 zł

Drób i wołowina (6 kg) – 183,63 zł

Owoce (6 kg) – 30,04 zł

Warzywa (8 kg) – 37,36 zł

Czy da się przeżyć w Polsce za płacę minimalną? Wartość koszyka podstawowych produktów żywnościowych na początku 2023 roku w Polsce wynosi 378,26 złotych

styczeń 2019 – 279,46 zł

styczeń 2020 – 291,83 zł

styczeń 2021 – 307,86 zł

styczeń 2022 – 343,90 zł

styczeń 2023 – 378,26 zł

Gdzie da się przeżyć za pensję minimalną?

Badanie objęło 67 krajów, w których istnieje ustalana przez rządy płaca minimalna . Systemy podatkowe w poszczególnych krajach znacząco odbiegają od siebie i różnica między pensją brutto i netto może wynosić od 0% do nawet 35% (w Polsce – 22%). Żeby porównanie płac było sprawiedliwe, pod uwagę brano wartości netto, czyli pieniądze, które faktycznie trafiają na konto pracownika.Spośród 67 uwzględnionych w badaniu krajów tylko w 7 płaca minimalna nie uległa zmianie w porównaniu ze styczniem 2022 roku. Są to m.in. Izrael, Hongkong i Nigeria.Największe wzrosty pensji minimalnej rok do roku odnotowaliśmy w Argentynie (104,5%) i Turcji (100%). W tych krajach zarówno inflacja, jak i spadek wartości waluty narodowej od kilku lat są nadzwyczaj wysokie.Wysokim wzrostem pensji minimalnej wyróżniają się także Mołdawia (32,5% rok do roku), Łotwa (27,1%) i Malezja (25,8%).Polska w rankingu wzrostu płac zajęła 19. miejsce: pensja minimalna netto wynosi obecnie 2.709 złotych, czyli o 14,6% więcej niż na początku ubiegłego roku (2.364 złote). Większych podwyżek doświadczyli najniżej opłacani pracownicy m.in. w Niemczech (21,9%) i Holandii (15,3%).Na potrzebę tego badania utworzyliśmy umowny koszyk żywnościowy i skonfrontowaliśmy ceny tych produktów z minimalnym wynagrodzeniem. Koszyk składa się z 8 grup produktów: chleb, mleko, jajka, ryż, ser, mięso, owoce oraz warzywa. Lista ta jest bardzo uboga, ale produkty te w podanych ilościach są w stanie zaspokoić minimalne zapotrzebowanie przeciętnej dorosłej osoby w składniki odżywcze.Wartość koszyka podstawowych produktów żywnościowych na początku 2023 roku w Polsce wynosi 378,26 złotych, tj. o 10% więcej niż na początku 2022 roku. Cena koszyka stanowi z kolei 14% pensji netto. Rok temu ten sam koszyk był wart 14,6% ówczesnej pensji minimalnej, co oznacza, że pensje najmniej zarabiających rosły szybciej niż ceny żywności.Tak wartość identycznego koszyka produktów prezentowała się w ubiegłych latach:Preferencje żywieniowe i postrzeganie komfortowego życia różnią się w zależności od kraju i od osoby. Mimo to postanowiliśmy zestawić ceny identycznego koszyka podstawowych produktów żywnościowych z minimalnym wynagrodzeniem we wszystkich badanych krajach i sprawdzić, jak duży procent dochodu zarabiający minimalne wynagrodzenie musieliby przeznaczać na produkty, zapewniające jedynie fizyczne przetrwanie.Najlepszy stosunek cen podstawowej żywności tradycyjnie znajdziemy w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Australii – od 6,5% do 7,7%.Polska w tym zestawieniu dzieli z Portugalią 17. pozycję z wynikiem 14,0%, wyprzedzając takie kraje jak Czechy (17% i 23. miejsce), Słowacja (18,6% i 27. miejsce) i Węgry (23,9% i 37. miejsce).W takich krajach Azji i Pacyfiku jak Filipiny, Indie, Indonezja, Tajlandia i Wietnam na podstawowe produkty trzeba wydać ponad połowę pensji minimalnej. Z kolei w Nigerii pensja minimalna nie jest w stanie zapewnić nawet tak skromnego koszyka produktów.