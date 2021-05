Wynagrodzenia magistrów w 2020 roku

W 2020 roku mediana płac magistrów wyniosła 5 700 PLN brutto, czyli o 600 PLN więcej niż mediana dla całego kraju. Pracownicy z tytułem magistra zarabiali o około 600 PLN więcej niż osoby po studiach pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich). Zarabiali o ponad 1 000 PLN mniej niż absolwenci studiów magisterskich inżynierskich.

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2020 udział wzięło 29 683 osób z wykształceniem wyższym magisterskim. Z czego 24% badanych mieściło się w przedziale wiekowym 26-30 lat; 27% pracowało w największych firmach, zatrudniających 1000 i więcej osób. 59% badanych pracowało na szczeblu specjalisty. Większość badanych (55%) zamieszkiwała miasta powyżej 100 tys. mieszkańców (bez Warszawy).W 2020 roku mediana płac magistrów wyniosła 5 700 PLN brutto, czyli o 600 PLN więcej niż mediana dla całego kraju. Pracownicy z tytułem magistra zarabiali o około 600 PLN więcej niż osoby po studiach pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich). Zarabiali o ponad 1 000 PLN mniej niż absolwenci studiów magisterskich inżynierskich.Połowa magistrów zarabiała w przedziale od 4 177 PLN do 8 500 PLN. A 10% najwyżej wynagradzanych magistrów zarabiało powyżej 13 000 PLN. Mediana wynagrodzeń kobiet z tytułem magistra wyniosła 5 100 PLN, a mężczyzn 6 877 PLN.Magistrzy zdecydowanie najwięcej mogli zarobić w województwie mazowieckim – 7 000 PLN. Mediana wynagrodzeń w samej Warszawie wyniosła 7 500 PLN. W drugim pod względem zarobków, województwie dolnośląskim mediana płac była już o 1 000 PLN niższa. Na końcu zestawienia, z medianą płac poniżej 4 500 PLN znalazły się województwa: lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie.Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, dyrektorzy z wykształceniem wyższym magisterskim otrzymywali wynagrodzenia na poziomie 13 705 PLN. Kierownicy w zależności od wielkości zespołu otrzymywali płace od 8 000 PLN do 10 050 PLN; specjaliści od 4 071 PLN do 6 817 PLN. Natomiast pracownicy szeregowi zarabiali przeciętnie 3 820 PLN.Najwyższe płace otrzymywali magistrzy z najdłuższym stażem (powyżej 16 lat). Mediana ich zarobków wyniosła 6 955 PLN. Dla porównania magistrzy ze stażem równym lub krótszym rok zarabiali przeciętnie prawie 3 000 PLN mniej.W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite magistrów na wybranych stanowiskach.