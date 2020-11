Średnia krajowa wg GUS to 5459 zł. Wynagrodzenia rosną wolniej

Z komunikatu opublikowanego właśnie przez GUS wynika, że październikowa średnia krajowa okazała się o nieco ponad 87 zł wyższa od zarobków z września. W minionym miesiącu przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło bowiem 5458,88 zł. To oznacza jednocześnie, że dziś zarabiamy o 4,7% więcej niż rok temu.

Przeczytaj także: Średnia krajowa wg GUS to 5372 zł, dynamika wzrostu nabrała rozpędu

Kliknij, aby powiekszyć fot. maciejr23 - Fotolia.com Ile wyniosło średnie wynagrodzenie w październiku? Średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020 r. to 5458,88 zł.

Średnia krajowa w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020 r. to 5458,88 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2020 r. wyniosło 5456,24 zł

Jak wyjaśnia GUS, podwyżka średniej krajowej względem września br. to przede wszystkim skutek tego, że w minionym miesiącu wypłacano pracownikom m.in. premie, nagrody kwartalne, roczne i jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzenia.W skali roku (październik 2020 r. do października 2019 r.) przeciętne wynagrodzenie Polaków wzrosło o 4,7%. Na podkreślenie zasługuje przy tym fakt, że dynamika ta jest nieco niższa od obserwowanej we wrześniu br. (5,6% r/r).Narastająco w okresie dziesięciu miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło prawie we wszystkichsekcjach PKD od 0,4% w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” do 8,8% w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,5%. Spadek o 3,0% odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”.Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy m.in. do określenia kwoty dziennego świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, rekompensującego utraconewynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy do określenia kwoty wypłaty z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunkuterminowej lokaty oszczędnościowej zmarłego posiadacza osobie wskazanej w umowie (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).Obwieszczenie i komunikat w tych sprawach zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym GUS.