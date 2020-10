Średnia krajowa wg GUS to 5372 zł, dynamika wzrostu nabrała rozpędu

Pojawił się najświeższy komunikat na temat przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. GUS poinformował właśnie, że we wrześniu 2020 roku średnia krajowa obniżyła się względem sierpnia o blisko 34 zł, osiągając poziom 5371,56 zł. Wzrost widoczny jest również w ujęciu rocznym - obecnie Polacy zarabiają o 5,6% więcej niż we wrześniu 2019.

Jak wyjaśnia GUS, podwyżka średniej krajowej względem sierpnia wynikała przede wszystkim z tego, że w minionym miesiącu wypłacano pracownikom m.in. premie, nagrody kwartalne, roczne i jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.Na podkreślenie zasługuje fakt, że odnotowane w skali roku wzrosty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przybrały szybsze tempo niż to, które obserwowane było w poprzednich pięciu miesiącach r/r.Z danych GUS wynika również, że narastająco w okresie dziewięciu miesięcy 2020 r. średnia krajowa - w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku - wzrosła prawie we wszystkich sekcjach PKD - od 0,7% w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” do 8,9% w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca” - co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,5%. Spadek o 4,2% odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”.Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy m.in. do określenia kwoty dziennego świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy do określenia kwoty wypłaty z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunkuterminowej lokaty oszczędnościowej zmarłego posiadacza osobie wskazanej w umowie (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).Podana wysokość przeciętnego wynagrodzenia służy do celów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Podana wysokość wynagrodzenia służy określeniu wysokości zaliczki, którą wnioskodawca uiszcza na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości.Obwieszczenia i komunikat w tych sprawach zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” lub Dzienniku Urzędowym GUS.