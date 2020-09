Wynagrodzenia w branży motoryzacyjnej - wiosna 2020

Niniejszy artykuł powstał na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2020 - wiosna. W tegorocznym badaniu wzięło udział 58 zakładów z branży motoryzacyjnej.

Wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach organizacji

Wynagrodzenia pracowników fizycznych w branży motoryzacyjnej

Zrealizowane podwyżki

Wynagrodzenia monterów w branży motoryzacyjnej

Benefity oferowane pracownikom fizycznym

Raport prezentuje bogaty zestaw analiz ogólnych oraz dane szczegółowe o stawkach płac w firmach różnej wielkości, o różnym profilu działalności, z różnych branż i województw. Dodatkowo można w nim znaleźć informacje o oferowanych benefitach oraz planowanych i zrealizowanych podwyżkach wynagrodzeń.W niniejszym artykule zaprezentowano średniomiesięczne wynagrodzenia całkowite brutto.Mediana wynagrodzenia brutto dyrektora pionu w branży motoryzacyjnej to 26 367 PLN brutto. Ponad dwukrotnie niższe wynagrodzenie otrzymują kierownicy – 12 601 PLN. 25% specjalistów zarabia więcej niż 8 744 PLN. Dane o zarobkach pracowników motoryzacji zatrudnionych na poszczególnych szczeblach zaprezentowano w tabeli 1.Pracownicy fizyczni zostali podzieleni na cztery poziomy: pracownik fizyczny początkujący, doświadczony, starszy oraz lider.Najwyższe wynagrodzenie otrzymują liderzy. Połowa z nich zarabia w przedziale 4 521 PLN – 5 940 PLN. Najniższe wynagrodzenie otrzymują pracownicy początkujący - 3 700 PLN.Płaca zmienna jako procent wynagrodzenia zasadniczego wynosi 12% dla liderów, 11% dla starszych i doświadczonych pracowników fizycznych oraz 9% dla początkujących.Według Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak 2020 – wiosna najwyższe podwyżki wynagrodzeń w branży motoryzacyjnej w okresie od stycznia 2019 do kwietnia 2020 otrzymali pracownicy fizyczni – 4,9%.W raporcie każde stanowisko techniczne podzielone jest na poziom związane z posiadanym doświadczeniem zawodowym. W przypadku stanowiska monter w branży motoryzacyjnej wyróżniamy poziomy: lider, starszy, doświadczony i młodszy monter. Mediana wynagrodzenia całkowitego lidera wynosi 5 024 PLN.Benefitami, które są najczęściej oferowane przez firmy doświadczonym pracownikom fizycznym w branży motoryzacyjnej są szkolenia zawodowe (oferuje je 98% firm), zajęcia sportowo-rekreacyjne (98%) i dodatkowa opieka medyczna (96%). Świadczenia dodatkowe proponowane najrzadziej w 2020 roku to dofinansowanie kosztów paliwa (3%), dodatkowy płatny urlop (8%) i akcje pracownicze (12%).