Wynagrodzenia w organizacjach pozarządowych w 2019 roku

Praca w organizacji pozarządowej to ciekawe miejsce dla rozwijania swojej kariery ze względu na to, że można działać na rzecz społeczeństwa. Jednak jej głównym mankamentem jest to, że wiele osób pracę w takich miejscach kojarzy z niskimi zarobkami. Czy rzeczywiście tak jest? Ile zarabiają osoby zatrudnione w tym sektorze? Na te i inne pytania odpowiedź znajdą Państwo w niniejszym artykule.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Schemat 1. Wynagrodzenie całkowite pracowników organizacji pozarządowych w 2019 roku Mediana wynagrodzenia całkowitego osób pracujących w organizacjach pozarządowych w 2019 roku wynosiła 4 578 PLN brutto. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 1. Mediana wynagrodzenia całkowitego w organizacjach pozarządowych różnej wielkości w 2019 W 2019 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy organizacji pozarządowych, w których liczba zatrudnionych była większa niż 1 000 Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 2. Mediana wynagrodzenia osób pracujących w organizacjach pozarządowych w Warszawie Wśród mieszkańców Warszawy pracujących w organizacjach pozarządowych najwięcej zarabiali pracownicy ze stażem pracy od 11 do 15 lat – 6 675 PLN brutto. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 3. Mediana wynagrodzenia kobiet i mężczyzn pracujących w organizacjach pozarządowych Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn ze stażem pracy nie dłuższym niż rok, pracujących w organizacjach pozarządowych w Warszawie w 2019 roku wyniosła 1 000 PLN brutto. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, mediana wynagrodzenia całkowitego osób pracujących w organizacjach pozarządowych w 2019 roku wynosiła 4 578 PLN brutto. W tym typie firm mężczyźni otrzymywali pensję o 897 PLN wyższą od pensji kobiet. Warto również zaznaczyć, że pracownicy w organizacjach pozarządowych zarabiali 349 PLN mniej niż zatrudnieni w firmach prywatnych.W 2019 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy organizacji pozarządowych, w których liczba zatrudnionych była większa niż 1 000. Z kolei najmniej zarabiały osoby, pracujące w organizacjach pozarządowych, w których zatrudnionych było do 9 osób.W 2019 roku pracownicy organizacji pozarządowych najwięcej zarobili w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła kolejno: 5 795 PLN brutto, 5 500 PLN brutto i 5 400 PLN brutto. Natomiast najniższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w organizacjach pozarządowych w Lublinie i Rzeszowie. Mediana zarobków w tych miastach wynosiła po 4 200 PLN brutto.Wśród mieszkańców Warszawy pracujących w organizacjach pozarządowych najwięcej zarabiali pracownicy ze stażem pracy od 11 do 15 lat – 6 675 PLN brutto. Mediana wynagrodzeń mieszkańców stolicy była o 1 475 PLN brutto wyższa od ogólnopolskiej mediany wynagrodzenia całkowitego osób pracujących w organizacjach pozarządowych z tym samym stażem pracy.Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn ze stażem pracy nie dłuższym niż rok, pracujących w organizacjach pozarządowych w Warszawie w 2019 roku wyniosła 1 000 PLN brutto. Mediana wynagrodzenia kobiet w Warszawie, które dopiero rozpoczęły pracę była o 434 PLN wyższa od ogólnopolskiej mediany zarobków kobiet z tym samym stażem pracy. Z kolei wśród mężczyzn różnica ta wyniosła 1 000 PLN.