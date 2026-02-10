Złamałeś nogę w drodze do lub z pracy? Sprawdź jak otrzymać 100% zasiłku chorobowego z ZUS © wygenerowane przez AI

Zimowa aura sprzyja upadkom, które mogą skończyć się poważnymi kontuzjami. Jeśli do wypadku doszło w drodze do pracy lub z pracy, przysługuje Ci 100% zasiłku chorobowego - bez okresu wyczekiwania, nawet jeśli zdarzyło się to pierwszego dnia pracy. Sprawdź, jakie formalności musisz dopełnić, aby otrzymać świadczenie, i jak długo możesz z niego korzystać.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie prawa przysługują Ci po wypadku w drodze do pracy lub z pracy, w tym prawo do 100% zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby ubiegać się o zasiłek chorobowy po wypadku, i jak je zgłosić do ZUS.

Jak długo można otrzymywać zasiłek chorobowy i kiedy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne.

Jakie warunki muszą spełnić przedsiębiorcy i osoby współpracujące, aby otrzymać zasiłek po wypadku.



Jeśli pracownik ulegnie wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy i z tego powodu nie może wykonywać obowiązków zawodowych, otrzyma od pierwszego dnia niezdolności do pracy odpowiednio wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy.



Nie obowiązuje tu tzw. okres wyczekiwania, czyli minimalny czas ubezpieczenia, który zwykle trzeba mieć, aby uzyskać świadczenie. Trzeba jednak potwierdzić, jak doszło do wypadku i że droga do pracy lub z pracy była najkrótsza albo najwygodniejsza.



Co ważne zasiłek przysługuje także wtedy, gdy niezdolność do pracy pojawi się dopiero po pewnym czasie jako skutek tego wypadku – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Aby otrzymać zasiłek chorobowy z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy, potrzebne jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w tym: kartą wypadku w drodze do pracy lub z pracy sporządzoną przez pracodawcę, oświadczeniem osoby poszkodowanej opisującym okoliczności wypadku, zeznaniami świadków, dokumentami potwierdzającymi datę i miejsce zdarzenia oraz w przypadku wypadku drogowego notatką o zdarzeniu sporządzoną przez Policję – informuje rzeczniczka.

