AI zabierze Ci pracę? Sprawdź, jak się przygotować na zawodową rewolucję

Czy wiesz, że wiele zawodów, które dzisiaj wydają się stabilne, może zniknąć w ciągu najbliższych 5 lat z powodu rozwoju sztucznej inteligencji? Jednocześnie pojawią się nowe możliwości zatrudnienia, zwłaszcza w obszarze zarządzania AI, cyberbezpieczeństwa czy zawodów manualnych, których nie zastąpią roboty. Jakie umiejętności będą najbardziej poszukiwane, jakie zawody wrócą do łask, i jak świadomie przygotować się na te zmiany? Tomasz Kalko, ekspert z dziedziny psychologii biznesu, dzieli się praktycznymi wskazówkami, jak przekwalifikować się i odnaleźć w nowej rzeczywistości rynku pracy. Sprawdź, jakie kroki podjąć, aby nie zostać z tyłu i wykorzystać potencjał nadchodzącej rewolucji.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zawody są najbardziej zagrożone przez rozwój sztucznej inteligencji i dlaczego.

Jakie nowe zawody powstaną w erze AI i jakie umiejętności będą kluczowe dla przyszłości.

Jak strategicznie podejść do przekwalifikowania się i przygotować się na zmiany na rynku pracy.

Jakie umiejętności miękkie, takie jak krytyczne myślenie i empatia, będą szczególnie cenne w przyszłości.

Jakie zawody manualne i techniczne wrócą do łask i dlaczego będą odporne na automatyzację.

Podejdź do tego strategicznie

Potocznie mówi się, że każdy zawód wykonywany przed komputerem będzie niezwykle łatwy do wyparcia przez AI. Jest to oczywiście duże uproszczenie, jednak niestety telemarketerzy, marketingowcy, dziennikarze, księgowi, projektanci już myślą o przekwalifikowaniu.



Warto zadać sobie pytanie, czy ja chcę zmienić firmę czy właśnie cały zawód, co oznaczać będzie nabycie nowych umiejętności. W dobie rewolucji AI, radzę potraktować szukanie nowej pracy jako ewolucję, prorozwojowo, nie tylko po to aby coś złapać, gdyż nie stać nas już na opłacenie rachunków. Pośpiech nie będzie tu tradycyjnie dobrym doradcą – tłumaczy Tomasz Kalko, psycholog biznesu, mentor i szkoleniowiec.

Przekwalifikowanie będzie niezbędne

Patrząc na te prognozy, cała kadra managerska, kierownicza jak i wszyscy pracownicy administracyjni muszą sobie zadać pytanie: czy ja za rok, za 2 lata mam szansę być kimś innym? Czy ja mam zasoby do tego, żeby być w innym zawodzie, żeby wypełniać inne obowiązki?



Uważam, że super specjaliści będą nadal potrzebni w wielu zawodach, wytrzymają najdłużej. Trudniej będzie tym pośrodku, zaś praktykantów możemy w ogóle przestać potrzebować. Większość osób będzie potrzebować przebranżowienia się w takim kierunku, aby tę pracę najzwyczajniej znaleźć i móc się dalej rozwijać – tłumaczy Tomasz Kalko.

Kiedy już podejmiemy decyzję o przekwalifikowaniu warto zadać sobie pytanie, co mi sprawia przyjemność? Jaki rodzaj pracy lubię i który jest uznawany za przyszłościowy? Należy wypisać swoje talenty, zasoby, wiedzę, doświadczenie, ewentualnie dobrą praktyką jest zapytanie bliskich osób, aby podały nasze mocne strony. To także potrafi ujawniać nasze mocne cechy, których być może nie byliśmy tak świadomi – dodaje ekspert.

Jak AI zmieni rynek pracy?

Jako ludzkość do wielu rzeczy bardzo łatwo się adaptujemy, tak było w przypadku bankowości elektronicznej, całej cyfryzacji administracji, na początku coś nas przeraża, jednak z czasem widzimy, jak stało się to wygodne i pozwala nam oszczędzać czas i załatwiać sprawy bez wychodzenia z domu. Rozumiem strach, spowodowany także brakiem międzynarodowych regulacji, wieloma nadużyciami, to wszystko jest konieczne do uporządkowania.



Rynek pracy zmieni się bezpowrotnie. Wrócą zawody, które przez ostatnie lata były zapomniane i nie ma w nich obecnie przedstawicieli młodego pokolenia jak spawacze, hydraulicy, osoby pracujące w budownictwie, opiekunowie osób starszych, kucharze, kelnerzy. Wszędzie tam, gdzie robot tak łatwo „nie wejdzie”, jest miejsce dla człowieka – tłumaczy Tomasz Kalko.