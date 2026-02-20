Program Aktywni Rodzice w Pracy: 1500 zł miesięcznie dla pracujących mam. Jak skorzystać?

eGospodarka.pl
2026-02-20 13:04

© wygenerowane przez AI

Pracujące mamy mogą otrzymać 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem w ramach programu Aktywni Rodzice w Pracy. Świadczenie jest przeznaczone dla rodziców, którzy decydują się na opiekę nad dzieckiem w domu, zamiast oddawać je do żłobka. Kto może skorzystać z programu, jakie są warunki aktywności zawodowej, i jak złożyć wniosek, aby otrzymać wsparcie? Przewodnik, który pomoże zrozumieć zasady programu i skorzystać z dodatkowych środków na opiekę nad dzieckiem.

Przeczytaj także: "Aktywni w domu" zamiast Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

Program Aktywny Rodzicdziała od października 2024 roku. Skala wypłat już w pierwszym roku tj. 2025 pokazuje, że zainteresowanie nim jest bardzo duże. W 2025 roku rodzice i opiekunowie złożyli wnioski dotyczące 214,9 tys. dzieci w całym kraju. W całym kraju w minionym roku, rodzice dostali łącznie 6 mld 255 mln zł.

Ideą, która przyświecała twórcom Programu Aktywny Rodzic jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. Dla wielu rodzin to realna szansa na pozostawienie malucha pod opieką bliskiej osoby, np. babci, bez konieczności korzystania ze żłobka.

To wsparcie finansowe jest przeznaczone dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy, którzy chcą łączyć aktywność zawodową z opieką nad maluchem w domu przy pomocy dziadka lub babci - mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Ile wynosi wsparcie z programu Aktywni rodzice w pracy?


1500 zł miesięcznie przez okres do 24 miesięcy lub 1900 zł miesięcznie, jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje maksymalnie przez dwa lata i obejmuje okres od 12. do 35. miesiąca życia dziecka.

Kto może skorzystać z programu?


Z dofinansowania mogą skorzystać: pracujący rodzice, opiekunowie faktyczni dziecka, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka.
Warunkiem jest jednak to, aby dziecko nie uczęszczało do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego ani nie było pod opieką dziennego opiekuna – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Trzeba spełnić warunki aktywności zawodowej


Świadczenie jest uzależnione od minimalnego poziomu dochodów, jaki rodzic musi osiągać.
To oznacza, że aby dostać pieniądze, należy wykazać minimalny poziom przychodów. W przypadku, gdy rodzic lub opiekun wychowuje dziecko wspólnie z drugą osobą, czyli drugim rodzicem, małżonkiem lub partnerem, z którym mieszka i sprawuje opiekę nad dzieckiem - wypłata przysługuje, jeśli oboje rodzice osiągają przychód, którego podstawa wymiaru składek wynosi co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę – precyzuje Iwona Kowalska-Matis.

W przypadku indywidualnego poziomu aktywności zawodowej próg wynosi:
  • 50 proc. minimalnego wynagrodzenia,
  • 30 proc. minimalnego wynagrodzenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą na preferencyjnych zasadach (np. ulga na start, mały ZUS plus).

Jeśli rodzic samotnie wychowuje dziecko, musi osiągnąć podstawę składek równą co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez aplikację mobilną mZUS, platformę eZUS, portal Empatia lub bankowość elektroniczną. Rzeczniczka przypomina, że ZUS nie rozpatruje wniosków papierowych. Najlepiej złożyć dokumenty w miesiącu, w którym dziecko kończy 12 miesięcy.

Świadczenie wypłacane jest wyłącznie na konto bankowe - nie ma możliwości wypłaty gotówką ani przekazem pocztowym.

Jak to wygląda w praktyce?


Ojciec dziecka złożył wniosek o świadczenie aktywni rodzice w pracy. Ojciec wychowuje dziecko wspólne z jego matką. Oboje pracują na umowę o pracę. Ojciec otrzymuje 350% minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast matka pracuje na 1/3 etatu i zarabia 40% minimalnego wynagrodzenia.

Rodzice spełniają warunek łącznej aktywności zawodowej – ich łączna podstawa wymiaru składek jest większa niż 100% minimalnego wynagrodzenia. Matka nie spełnia jednak warunku minimalnej aktywności zawodowej jednego z rodziców (tzw. warunek indywidualnej aktywności zawodowej), gdyż jej wynagrodzenie jest niższe od kwoty stanowiącej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że prawo do świadczenia nie przysługuje.

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: ZUS, Aktywny rodzic, rodzice, dzieci, urodzenie dziecka, powrót do pracy, aktywizacja zawodowa, uprawnienia związane z rodzicielstwem, opieka nad dzieckiem, opieka nad dziećmi, świadczenia ZUS

