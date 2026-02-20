Program Aktywni Rodzice w Pracy: 1500 zł miesięcznie dla pracujących mam. Jak skorzystać?
2026-02-20 13:04
Z tego artykułu dowiesz się:
- Na czym polega program Aktywni Rodzice w Pracy i jakie wsparcie finansowe oferuje pracującym rodzicom.
- Kto może skorzystać z programu i jakie są warunki dotyczące aktywności zawodowej.
- Jakie są wysokości świadczeń i przez jaki okres można je otrzymywać.
- Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku i gdzie można to zrobić.
- Jakie są minimalne progi dochodowe, które należy spełnić, aby otrzymać wsparcie.
- Jakie są najczęstsze błędy przy składaniu wniosków i jak ich uniknąć.
- Dlaczego warto skorzystać z programu Aktywni Rodzice w Pracy i jakie korzyści niesie dla rodzin.
Program Aktywny Rodzicdziała od października 2024 roku. Skala wypłat już w pierwszym roku tj. 2025 pokazuje, że zainteresowanie nim jest bardzo duże. W 2025 roku rodzice i opiekunowie złożyli wnioski dotyczące 214,9 tys. dzieci w całym kraju. W całym kraju w minionym roku, rodzice dostali łącznie 6 mld 255 mln zł.
Ideą, która przyświecała twórcom Programu Aktywny Rodzic jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. Dla wielu rodzin to realna szansa na pozostawienie malucha pod opieką bliskiej osoby, np. babci, bez konieczności korzystania ze żłobka.
To wsparcie finansowe jest przeznaczone dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy, którzy chcą łączyć aktywność zawodową z opieką nad maluchem w domu przy pomocy dziadka lub babci - mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.
Ile wynosi wsparcie z programu Aktywni rodzice w pracy?
1500 zł miesięcznie przez okres do 24 miesięcy lub 1900 zł miesięcznie, jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje maksymalnie przez dwa lata i obejmuje okres od 12. do 35. miesiąca życia dziecka.
Kto może skorzystać z programu?
Z dofinansowania mogą skorzystać: pracujący rodzice, opiekunowie faktyczni dziecka, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka.
Warunkiem jest jednak to, aby dziecko nie uczęszczało do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego ani nie było pod opieką dziennego opiekuna – wyjaśnia Kowalska-Matis.
Trzeba spełnić warunki aktywności zawodowej
Świadczenie jest uzależnione od minimalnego poziomu dochodów, jaki rodzic musi osiągać.
To oznacza, że aby dostać pieniądze, należy wykazać minimalny poziom przychodów. W przypadku, gdy rodzic lub opiekun wychowuje dziecko wspólnie z drugą osobą, czyli drugim rodzicem, małżonkiem lub partnerem, z którym mieszka i sprawuje opiekę nad dzieckiem - wypłata przysługuje, jeśli oboje rodzice osiągają przychód, którego podstawa wymiaru składek wynosi co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę – precyzuje Iwona Kowalska-Matis.
W przypadku indywidualnego poziomu aktywności zawodowej próg wynosi:
- 50 proc. minimalnego wynagrodzenia,
- 30 proc. minimalnego wynagrodzenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą na preferencyjnych zasadach (np. ulga na start, mały ZUS plus).
Jeśli rodzic samotnie wychowuje dziecko, musi osiągnąć podstawę składek równą co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia.
Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez aplikację mobilną mZUS, platformę eZUS, portal Empatia lub bankowość elektroniczną. Rzeczniczka przypomina, że ZUS nie rozpatruje wniosków papierowych. Najlepiej złożyć dokumenty w miesiącu, w którym dziecko kończy 12 miesięcy.
Świadczenie wypłacane jest wyłącznie na konto bankowe - nie ma możliwości wypłaty gotówką ani przekazem pocztowym.
Jak to wygląda w praktyce?
Ojciec dziecka złożył wniosek o świadczenie aktywni rodzice w pracy. Ojciec wychowuje dziecko wspólne z jego matką. Oboje pracują na umowę o pracę. Ojciec otrzymuje 350% minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast matka pracuje na 1/3 etatu i zarabia 40% minimalnego wynagrodzenia.
Rodzice spełniają warunek łącznej aktywności zawodowej – ich łączna podstawa wymiaru składek jest większa niż 100% minimalnego wynagrodzenia. Matka nie spełnia jednak warunku minimalnej aktywności zawodowej jednego z rodziców (tzw. warunek indywidualnej aktywności zawodowej), gdyż jej wynagrodzenie jest niższe od kwoty stanowiącej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że prawo do świadczenia nie przysługuje.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
