Program Aktywni Rodzice w Pracy: 1500 zł miesięcznie dla pracujących mam. Jak skorzystać?

Pracujące mamy mogą otrzymać 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem w ramach programu Aktywni Rodzice w Pracy. Świadczenie jest przeznaczone dla rodziców, którzy decydują się na opiekę nad dzieckiem w domu, zamiast oddawać je do żłobka. Kto może skorzystać z programu, jakie są warunki aktywności zawodowej, i jak złożyć wniosek, aby otrzymać wsparcie? Przewodnik, który pomoże zrozumieć zasady programu i skorzystać z dodatkowych środków na opiekę nad dzieckiem.

Z tego artykułu dowiesz się:

Na czym polega program Aktywni Rodzice w Pracy i jakie wsparcie finansowe oferuje pracującym rodzicom.

Kto może skorzystać z programu i jakie są warunki dotyczące aktywności zawodowej.

Jakie są wysokości świadczeń i przez jaki okres można je otrzymywać.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku i gdzie można to zrobić.

Jakie są minimalne progi dochodowe, które należy spełnić, aby otrzymać wsparcie.

Jakie są najczęstsze błędy przy składaniu wniosków i jak ich uniknąć.

Dlaczego warto skorzystać z programu Aktywni Rodzice w Pracy i jakie korzyści niesie dla rodzin.

To wsparcie finansowe jest przeznaczone dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy, którzy chcą łączyć aktywność zawodową z opieką nad maluchem w domu przy pomocy dziadka lub babci - mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Ile wynosi wsparcie z programu Aktywni rodzice w pracy?

Kto może skorzystać z programu?

Warunkiem jest jednak to, aby dziecko nie uczęszczało do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego ani nie było pod opieką dziennego opiekuna – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Trzeba spełnić warunki aktywności zawodowej

To oznacza, że aby dostać pieniądze, należy wykazać minimalny poziom przychodów. W przypadku, gdy rodzic lub opiekun wychowuje dziecko wspólnie z drugą osobą, czyli drugim rodzicem, małżonkiem lub partnerem, z którym mieszka i sprawuje opiekę nad dzieckiem - wypłata przysługuje, jeśli oboje rodzice osiągają przychód, którego podstawa wymiaru składek wynosi co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę – precyzuje Iwona Kowalska-Matis.

50 proc. minimalnego wynagrodzenia,

30 proc. minimalnego wynagrodzenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą na preferencyjnych zasadach (np. ulga na start, mały ZUS plus).

Jak to wygląda w praktyce?