Widełki wynagrodzeń w ofertach pracy - dlaczego pracodawcy nie chcą ich publikować?
2025-11-19 14:26
Widełki wynagrodzeń w ofertach pracy - dlaczego pracodawcy nie chcą ich publikować? © wygenerowane przez AI
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie są oczekiwania kandydatów względem jawności wynagrodzeń w ofertach pracy.
- Jakie bariery powstrzymują pracodawców przed publikowaniem widełek płacowych.
- Dlaczego rozbieżność między oczekiwaniami kandydatów a praktykami firm jest tak duża.
- Jak nadchodzące zmiany prawne mogą wpłynąć na transparentność wynagrodzeń w Polsce.
Współczesny rynek pracy w Polsce cechuje się rosnącą potrzebą transparentności. Kwestia jawności wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę stała się jednym z najbardziej newralgicznych punktów w relacji kandydat-pracodawca. Jak pokazuje ósma edycja raportu Candidate Experience w Polsce 2025 od eRecruiter, mimo rosnącej świadomości i nadchodzących zmian prawnych (dyrektywa UE o transparentności wynagrodzeń), wciąż utrzymuje się znacząca rozbieżność między tym, czego oczekują poszukujący pracy, a tym, co faktycznie oferują firmy. Z czego to wynika?
Kluczowe dane:
- Dla 93% specjalistów i 86% pracowników fizycznych ważne jest, aby ogłoszenie o pracę zawierało widełki wynagrodzenia.
- Aż 9 na 10 specjalistów uważa jawność wynagrodzeń za kluczowy element transparentności i uczciwości.
- Największa rozbieżność między oczekiwaniami kandydatów a praktykami pracodawców dotyczy ujawniania oferowanego wynagrodzenia w ogłoszeniu i wynosi 58 punktów procentowych.
- Głównymi powodami nieujawniania widełek przez pracodawców są: zależność poziomu wynagrodzenia od kompetencji kandydata (58%) oraz brak zgody ze strony kierownictwa (50%).
- Oczekiwanie dotyczące podawania wynagrodzenia w ogłoszeniu wzrosło u specjalistów o 7 pp. (z 81% na 88%) w porównaniu do 2023 roku.
Oczekiwania kandydatów
Kandydaci jednoznacznie opowiadają się za transparentnością finansową. Zdecydowana większość badanych – 93% specjalistów i 86% pracowników fizycznych – uznaje zamieszczenie widełek wynagrodzenia w ogłoszeniu za ważny lub bardzo ważny czynnik.
Dla 9 na 10 specjalistów jest to kluczowy element świadczący o uczciwości w procesie rekrutacyjnym, ułatwiający decyzję o aplikowaniu. Wzrost tego oczekiwania u specjalistów o 7 punktów procentowych od 2023 roku potwierdza, że trend ten ma charakter trwały i dynamiczny.
Co istotne, grupa sprzeciwiająca się podawaniu widełek pozostaje niewielka, choć nieco większa jest w niej reprezentacja mężczyzn oraz osób z niższym wykształceniem.
Z perspektywy kandydatów, brak widełek to dziś jeden z najbardziej irytujących braków w ofertach. Jak pokazują dane z raportu, informacja o wynagrodzeniu znalazła się w pierwszej trójce najważniejszych elementów ogłoszenia, zaraz obok rodzaju umowy i opisu wymagań.
Nie chodzi wyłącznie o ciekawość finansową. Kandydaci coraz częściej podchodzą do rekrutacji pragmatycznie – chcą oszczędzać czas, zarówno swój, jak i rekrutera. Zanim poświęcą energię na proces, chcą wiedzieć, czy oferta mieści się w ich realnych oczekiwaniach. W praktyce oznacza to, że brak informacji o płacach staje się barierą wejścia – dla najlepszych talentów często nie do pokonania - komentuje Martyna Wasilewska, ekspertka eRecruiter.
Pracodawcy są sceptyczni
Mimo wyraźnych i stabilnych sygnałów od kandydatów, pracodawcy wykazują opór w dostosowywaniu swoich praktyk. Aż 93% specjalistów i 86% pracowników fizycznych oczekuje podania widełek płacowych, co sprawia, że ta rozbieżność w oczekiwaniach jest największą barierą na całym rynku, osiągając poziom 58 punktów procentowych.
Raport "Candidate Experience w Polsce 2025" pokazuje, że blokady te są powszechne. Najczęściej wskazywanym powodem nieujawniania wynagrodzenia (58% odpowiedzi) jest chęć uzależnienia jego poziomu od realnych kompetencji, doświadczenia i umiejętności konkretnego kandydata. Pracodawcy obawiają się, że podanie widełek uniemożliwi im elastyczne dopasowanie oferty do idealnego kandydata lub zniechęci do aplikowania osoby, które mają mniejsze doświadczenie.
Równie istotne są bariery związane z wewnętrzną polityką firmy, które pokazują wątpliwości organizacji związane z jawnością ważnych informacji. W połowie przypadków decyzja o nieujawnianiu widełek wynika z braku zgody ze strony kierownictwa (50%). Ponadto, istotnym hamulcem jest obawa przed reakcją obecnych pracowników (40%) na ewentualne różnice w proponowanym nowym wynagrodzeniu.
Opisane bariery stanowią jednocześnie główną przyczynę, dla której oferty bez widełek są dziś postrzegane przez kandydatów jako nieprofesjonalne i prowadzące często do straty czasu. Pracodawcy, którzy zmagają się z tymi samymi wyzwaniami, muszą mieć świadomość, że unijna dyrektywa o transparentności wynagrodzeń wkrótce wymusi na nich przezwyciężenie tych wewnętrznych oporów.
Te bariery to nie są błahostki. Często są one tak mocno osadzone w kulturach organizacyjnych, że trudno je zmienić jedną decyzją albo w krótkim czasie. Teraz nie ma wyjścia i trzeba znaleźć sposób na komunikowanie widełek.
Dane jednoznacznie pokazują, że jawność już na etapie ogłoszenia wspomaga decyzje o aplikowaniu, ale pracodawcy mają także możliwość poinformować o wynagrodzeniu na innym etapie rekrutacji. To może być pewnego rodzaju bufor i pierwszy krok w kierunku pełnej transparentności w kwestii wynagrodzeń - mówi Katarzyna Trzaska, ekspertka eRecruiter.
W poszukiwaniu złotego środka
Kierunek zmian na rynku pracy, wzmocniony regulacjami takimi jak dyrektywa UE, jest nieunikniony – jawność wynagrodzeń musi stać się standardem. Firmy, które jako pierwsze przejdą transformację w kierunku większej transparentności, zyskają przewagę konkurencyjną w walce o talenty. Obecny czas jest dobrym momentem na uporządkowanie wewnętrznych polityk płacowych i przyjęcie jawności jako świadomej decyzji strategicznej.
O badaniu
VIII edycja badania Candidate Experience w Polsce została zrealizowana w dwóch częściach. Opinie kandydatów zebrano na zlecenie eRecruiter wśród 828 osób (w tym 520 specjalistów i 308 pracowników fizycznych), które w ciągu ostatnich 12 miesięcy brały udział w procesach rekrutacyjnych. Badanie to zostało zrealizowane metodą ankiety online w dniach 8-19 maja 2025 roku. Jednocześnie zebrano opinie pracodawców: ankietę online wypełniło 498 przedstawicieli firm zajmujących się procesami rekrutacyjnymi.
oprac. : eGospodarka.pl
