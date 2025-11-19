Widełki wynagrodzeń w ofertach pracy - dlaczego pracodawcy nie chcą ich publikować? © wygenerowane przez AI

Na polskim rynku pracy rośnie potrzeba transparentności, zwłaszcza w kwestii podawania widełek wynagrodzeń w ofertach pracy. Mimo że aż 93% specjalistów i 86% pracowników fizycznych oczekuje jawności płac, wielu pracodawców nadal unika publikowania tych informacji. Z badań Candidate Experience 2025 wynika, że główne bariery to uzależnienie płac od kompetencji kandydata oraz obawy przed reakcją kierownictwa i obecnych pracowników.

Przeczytaj także: Koniec z tajemnicą płac w firmach. Co przejrzystość wynagrodzeń oznacza w praktyce?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są oczekiwania kandydatów względem jawności wynagrodzeń w ofertach pracy.

Jakie bariery powstrzymują pracodawców przed publikowaniem widełek płacowych.

Dlaczego rozbieżność między oczekiwaniami kandydatów a praktykami firm jest tak duża.

Jak nadchodzące zmiany prawne mogą wpłynąć na transparentność wynagrodzeń w Polsce.

Kluczowe dane:

Dla 93% specjalistów i 86% pracowników fizycznych ważne jest, aby ogłoszenie o pracę zawierało widełki wynagrodzenia.

Aż 9 na 10 specjalistów uważa jawność wynagrodzeń za kluczowy element transparentności i uczciwości.

Największa rozbieżność między oczekiwaniami kandydatów a praktykami pracodawców dotyczy ujawniania oferowanego wynagrodzenia w ogłoszeniu i wynosi 58 punktów procentowych.

Głównymi powodami nieujawniania widełek przez pracodawców są: zależność poziomu wynagrodzenia od kompetencji kandydata (58%) oraz brak zgody ze strony kierownictwa (50%).

Oczekiwanie dotyczące podawania wynagrodzenia w ogłoszeniu wzrosło u specjalistów o 7 pp. (z 81% na 88%) w porównaniu do 2023 roku.

Oczekiwania kandydatów

Z perspektywy kandydatów, brak widełek to dziś jeden z najbardziej irytujących braków w ofertach. Jak pokazują dane z raportu, informacja o wynagrodzeniu znalazła się w pierwszej trójce najważniejszych elementów ogłoszenia, zaraz obok rodzaju umowy i opisu wymagań.



Nie chodzi wyłącznie o ciekawość finansową. Kandydaci coraz częściej podchodzą do rekrutacji pragmatycznie – chcą oszczędzać czas, zarówno swój, jak i rekrutera. Zanim poświęcą energię na proces, chcą wiedzieć, czy oferta mieści się w ich realnych oczekiwaniach. W praktyce oznacza to, że brak informacji o płacach staje się barierą wejścia – dla najlepszych talentów często nie do pokonania - komentuje Martyna Wasilewska, ekspertka eRecruiter.

Pracodawcy są sceptyczni

Te bariery to nie są błahostki. Często są one tak mocno osadzone w kulturach organizacyjnych, że trudno je zmienić jedną decyzją albo w krótkim czasie. Teraz nie ma wyjścia i trzeba znaleźć sposób na komunikowanie widełek.



Dane jednoznacznie pokazują, że jawność już na etapie ogłoszenia wspomaga decyzje o aplikowaniu, ale pracodawcy mają także możliwość poinformować o wynagrodzeniu na innym etapie rekrutacji. To może być pewnego rodzaju bufor i pierwszy krok w kierunku pełnej transparentności w kwestii wynagrodzeń - mówi Katarzyna Trzaska, ekspertka eRecruiter.

W poszukiwaniu złotego środka