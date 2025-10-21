Zmiany w stażu pracy - wnioski o zaświadczenia z ZUS dopiero od stycznia 2026 r.
2025-10-21 14:15
Z tego artykułu dowiesz się:
- Od kiedy zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące stażu pracy (styczeń 2026)
- Jakie nowe okresy będą wliczane do stażu pracy (m.in. umowy zlecenia, działalność gospodarcza, praca za granicą)
- Jak potwierdzać nowe okresy stażu pracy – zaświadczenia z ZUS na podstawie wniosków przez PUE ZUS
- Co pozostaje bez zmian, czyli potwierdzenie zatrudnienia na podstawie świadectwa pracy
Zgodnie z nowymi zasadami staż pracy będzie obejmował nie tylko umowy o pracę, ale także inne formy aktywności zawodowej.
Do stażu wliczone zostaną m.in. okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, współpracy z osobą prowadzącą tę działalność oraz czas jej zawieszenia w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Ujęte zostaną również okresy wykonywania umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług czy też umów agencyjnych, pracy jako osoby współpracującej z osobami wykonującymi te umowy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych.
Potwierdzanie nowych okresów będzie możliwe tylko na podstawie zaświadczeń wydawanych przez ZUS. Wnioski o ich wydanie zostaną udostępnione dopiero po wejściu w życie ustawy – na nowych formularzach dostępnych w systemie PUE/eZUS – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.
Obecnie wiele osób składa wnioski o wydanie zaświadczeń obejmujących cały przebieg ubezpieczenia, w tym również okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Nie jest to jednak konieczne – w tym zakresie przepisy się nie zmieniają, a potwierdzeniem zatrudnienia nadal pozostaje świadectwo pracy.
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
