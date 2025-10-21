Zmiany w stażu pracy - wnioski o zaświadczenia z ZUS dopiero od stycznia 2026 r.

Od 1 stycznia 2026 roku wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy. Nowe przepisy rozszerzą katalog okresów wliczanych do stażu pracy dla celów nabywania prawa do świadczeń i uprawnień pracowniczych. Obejmą one m.in. umowy zlecenia, prowadzenie działalności gospodarczej czy pracę zarobkową za granicą. Potwierdzeniem tych okresów będą zaświadczenia z ZUS, wydawane od nowego roku na podstawie wniosku składanego w PUE/eZUS.

Z tego artykułu dowiesz się:

Od kiedy zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące stażu pracy (styczeń 2026)

Jakie nowe okresy będą wliczane do stażu pracy (m.in. umowy zlecenia, działalność gospodarcza, praca za granicą)

Jak potwierdzać nowe okresy stażu pracy – zaświadczenia z ZUS na podstawie wniosków przez PUE ZUS

Co pozostaje bez zmian, czyli potwierdzenie zatrudnienia na podstawie świadectwa pracy

Potwierdzanie nowych okresów będzie możliwe tylko na podstawie zaświadczeń wydawanych przez ZUS. Wnioski o ich wydanie zostaną udostępnione dopiero po wejściu w życie ustawy – na nowych formularzach dostępnych w systemie PUE/eZUS – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.