AI w rekrutacji - jak napisać CV i nie odpaść na starcie?

Twoje CV może odpaść zanim zobaczy je rekruter – wystarczy, że nie spodoba się algorytmowi. Rosnąca rola sztucznej inteligencji sprawia, że coraz więcej decyzji w procesie rekrutacyjnym zapada już na etapie automatycznej preselekcji. Jak sprawić, żeby życiorys z sukcesem przebił się przez system ATS, a jednocześnie nie zatracił ludzkiego charakteru?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaką rolę pełni sztuczna inteligencja w nowoczesnych procesach rekrutacyjnych?

Dlaczego systemy ATS mogą odrzucać dobre CV mimo odpowiednich kwalifikacji?

Jak przygotować CV, aby było poprawnie odczytane przez algorytmy?

Gdzie kończą się możliwości AI, a zaczyna rola rekrutera?

AI w rekrutacji: proces, którego nie da się zatrzymać

AI prawdę Ci powie?

Mechanizm działania ATS opiera się na dopasowaniu treści CV do wzorców zapisanych w systemie, dlatego dokumenty przygotowane w niestandardowy sposób mogą zostać błędnie zaklasyfikowane. Problemem są m.in. kreatywne layouty, rzadziej używane określenia stanowisk lub zbyt ogólne opisy doświadczenia, które nie zawierają konkretnych słów kluczowych – wskazuje Grażyna Pogan, Business Development Manager w Smart Solutions HR.



Algorytm nie interpretuje treści – przetwarza jedynie dane możliwe do rozpoznania, co może prowadzić do pominięcia osób mających odpowiednie kwalifikacje, lecz przedstawiających je odmiennym językiem. Bardzo ważne jest, aby osoby ubiegające się o pracę były tego świadome i przygotowały CV w sposób, który zwiększy szansę na jego pozytywną ocenę ze strony AI.

Jak przygotować CV, aby system AI poprawnie je odczytał?

CV powinno mieć prostą, linearną strukturę, pozbawioną skomplikowanej grafiki i niestandardowych układów, które mogą zaburzać odczyt treści. Popularne formaty plików, standardowe nazwy sekcji oraz konkretne, precyzyjne opisy doświadczenia zawodowego zwiększają szanse na poprawne zidentyfikowanie informacji przez algorytm. Ważne jest również stosowanie terminologii zgodnej z wymaganiami ogłoszenia – zarówno w zakresie kompetencji, jak i technologii używanych w pracy na określonym stanowisku – wylicza Grażyna Pogan.

Sztuczna inteligencja w rekrutacji – tak, ale pod kontrolą

Technologia może wskazać dokumenty warte analizy w pierwszej kolejności, ale nie zweryfikuje jakości interakcji z kandydatem, ani nie oceni jego wiarygodności podczas rozmowy. Dlatego kluczowe jest utrzymanie nadzoru człowieka nad decyzjami opartymi na wynikach pracy systemu – to rekruter odpowiada za pełną i rzetelną ocenę kandydata.



Jako osoba na co dzień zajmująca się zatrudnieniem, mam osobistą radę dla rekruterów – poświęcić nieco więcej czasu i przejrzeć także te CV, które system odrzucił. Jeśli tego nie zrobimy, możliwe, że stracimy szansę na zdobycie naprawdę wartościowego talentu – staranność w przygotowaniu CV jest pewnym wyznacznikiem, ale z pewnością nie jedynym – podkreśla Grażyna Pogan.