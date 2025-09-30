eGospodarka.pl
Zwolnienie lekarskie - dlaczego adres faktycznego pobytu na L4 jest ważny?

2025-09-30 00:02

Zwolnienie lekarskie - dlaczego adres faktycznego pobytu na L4 jest ważny?

Zwolnienie lekarskie - dlaczego adres faktycznego pobytu na L4 jest ważny? © wygenerowane przez AI

Podczas korzystania ze zwolnienia lekarskiego niezwykle ważne jest podanie lekarzowi aktualnego, faktycznego adresu pobytu. Adres ten musi znajdować się na zwolnieniu lekarskim, aby umożliwić prawidłowy kontakt i kontrolę przez pracodawcę oraz ZUS. W przypadku zmiany miejsca pobytu w czasie choroby obowiązkowe jest poinformowanie o tym pracodawcy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 3 dni.

Przeczytaj także: Co grozi za nieobecność podczas kontroli L4? Błąd pracownika może kosztować zasiłek

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego ważne jest podanie aktualnego adresu pobytu na zwolnieniu lekarskim
  • Jak i kiedy należy informować pracodawcę oraz ZUS o zmianie miejsca pobytu w czasie choroby
  • Jakie są zasady kontroli zwolnień lekarskich przez ZUS i pracodawcę
  • Jakie są konsekwencje nadużywania zwolnienia lekarskiego i nieobecności podczas kontroli

Dlaczego adres na L4 ma znaczenie?


Często w systemie e-ZLA podawany jest adres zameldowania pacjenta, a nie faktyczny adres zamieszkania, czyli pobytu w czasie choroby. Taka sytuacja może powodować problemy, zwłaszcza gdy chory zmienia miejsce pobytu w trakcie zwolnienia i nie poinformuje o tym na czas ani pracodawcy, ani ZUS.

Jeśli w trakcie choroby zmienisz miejsce pobytu, na przykład przeniesiesz się do rodziny, z której pomocą łatwiej Ci będzie dochodzić do zdrowia, musisz koniecznie poinformować o tym odpowiednio pracodawcę i ZUS w ciągu 3 dni od zmiany.
Zdarzają się też takie sytuacje, gdy pacjent w trakcie choroby uświadamia sobie, że potrzebuje pomocy innych i przenosi się np. do rodziców, którzy w tym czasie będą się nim opiekować. Nic nie stoi na przeszkodzie, by to zrobić, ale koniecznie trzeba powiadomić o tym ZUS i pracodawcę. Chory ma na to 3 dni od wystąpienia tej okoliczności – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Jak prawidłowo podać adres do L4?


Już podczas wizyty u lekarza, który wystawia zwolnienie, należy przekazać mu adres, pod którym faktycznie spędzimy czas choroby. Ten adres powinien znaleźć się na zwolnieniu lekarskim. Dzięki temu dokument będzie zgodny z rzeczywistym miejscem pobytu chorego.

Kontrole zwolnień lekarskich


ZUS przypomina, że kontrola prawidłowego wykorzystania zwolnień lekarskich może być przeprowadzana nie tylko przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, lecz także przez uprawnionych płatników składek, czyli pracodawców zatrudniających powyżej 20 osób, którzy wypłacają zasiłki.

Celem kontroli jest sprawdzenie, czy zwolnienie wykorzystywane jest prawidłowo, tzn. czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem i stosuje się do zaleceń lekarza, a nie np. pracuje, remontuje mieszkanie, czy wykonuje inne prace, które mogłyby wydłużyć powrót do zdrowia.

Nieobecność podczas kontroli zwolnienia lekarskiego


W przypadku nieobecności podczas kontroli zwolnienia lekarskiego nie zawsze od razu następuje utrata prawa do zasiłku chorobowego. Zarówno ZUS, jak i pracodawca, powinni najpierw ponowić próbę kontroli lub wezwać ubezpieczonego do wyjaśnień dotyczących przyczyn nieobecności.

Uzasadnione nieobecności, takie jak wizyta u lekarza lub konieczność wykupienia leków, nie powinny skutkować negatywnymi konsekwencjami. Jeśli jednak ubezpieczony nie poda odpowiedniego usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie lub odmówi wyjaśnień, ZUS lub pracodawca mogą uznać, że zwolnienie było wykorzystywane niezgodnie z jego celem, co może skutkować wstrzymaniem lub cofnięciem zasiłku chorobowego.

Kontrole prowadzone przez ZUS mają szerszy zakres i mogą obejmować różne miejsca pobytu czy siedzibę firmy, natomiast pracodawca, szczególnie zatrudniający powyżej 20 pracowników, ma prawo kontroli w miejscu wskazanym na zwolnieniu.

Jeśli podczas kontroli zwolnienia lekarskiego kontroler, zarówno z ZUS, jak i pracodawca, stwierdzi, że mimo obecności pracownik nie stosuje się do zaleceń lekarskich, np. wykonuje remont mieszkania lub inne czynności mogące opóźnić powrót do zdrowia, zostanie to uznane za nadużycie zwolnienia. W takiej sytuacji ZUS może wstrzymać lub cofnąć wypłatę zasiłku chorobowego oraz żądać zwrotu nienależnie pobranych środków. Pracodawca, posiadając informacje o takim nadużyciu, również może zgłosić je do ZUS.

Podsumowanie


  • Zawsze podawaj lekarzowi aktualny, faktyczny adres pobytu podczas zwolnienia.
  • Jeśli zmienisz miejsce pobytu chorobowego, poinformuj o tym pracodawcę i ZUS w ciągu 3 dni.
  • Na zwolnieniu musi znajdować się adres rzeczywistego pobytu, a nie adres zameldowania.

Przeczytaj także: Kontrola zwolnienia lekarskiego przez ZUS. Co nam grozi, gdy nie ma nas w domu? Kontrola zwolnienia lekarskiego przez ZUS. Co nam grozi, gdy nie ma nas w domu?

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: kontrola zwolnień lekarskich, kontrola ZUS, zwolnienie chorobowe, choroba pracownika, kontrola zwolnienia lekarskiego, zasiłek chorobowy, L4, zwolnienie lekarskie, prawo do zasiłku chorobowego

