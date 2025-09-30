Zwolnienie lekarskie - dlaczego adres faktycznego pobytu na L4 jest ważny?

Podczas korzystania ze zwolnienia lekarskiego niezwykle ważne jest podanie lekarzowi aktualnego, faktycznego adresu pobytu. Adres ten musi znajdować się na zwolnieniu lekarskim, aby umożliwić prawidłowy kontakt i kontrolę przez pracodawcę oraz ZUS. W przypadku zmiany miejsca pobytu w czasie choroby obowiązkowe jest poinformowanie o tym pracodawcy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 3 dni.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego ważne jest podanie aktualnego adresu pobytu na zwolnieniu lekarskim

Jak i kiedy należy informować pracodawcę oraz ZUS o zmianie miejsca pobytu w czasie choroby

Jakie są zasady kontroli zwolnień lekarskich przez ZUS i pracodawcę

Jakie są konsekwencje nadużywania zwolnienia lekarskiego i nieobecności podczas kontroli

Dlaczego adres na L4 ma znaczenie?

Zdarzają się też takie sytuacje, gdy pacjent w trakcie choroby uświadamia sobie, że potrzebuje pomocy innych i przenosi się np. do rodziców, którzy w tym czasie będą się nim opiekować. Nic nie stoi na przeszkodzie, by to zrobić, ale koniecznie trzeba powiadomić o tym ZUS i pracodawcę. Chory ma na to 3 dni od wystąpienia tej okoliczności – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Jak prawidłowo podać adres do L4?

Kontrole zwolnień lekarskich

Nieobecność podczas kontroli zwolnienia lekarskiego

Podsumowanie

Zawsze podawaj lekarzowi aktualny, faktyczny adres pobytu podczas zwolnienia.

Jeśli zmienisz miejsce pobytu chorobowego, poinformuj o tym pracodawcę i ZUS w ciągu 3 dni.

Na zwolnieniu musi znajdować się adres rzeczywistego pobytu, a nie adres zameldowania.