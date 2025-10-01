eGospodarka.pl
Dodatkowy dzień wolny za 1 listopada 2025 - jak zyskać długi weekend?

2025-10-01 00:01

Dodatkowy dzień wolny za 1 listopada 2025 - jak zyskać długi weekend?

Dodatkowy dzień wolny za 1 listopada 2025 - jak zyskać długi weekend? © wygenerowane przez AI

W 2025 roku Święto Wszystkich Świętych przypada w sobotę, co zgodnie z Kodeksem pracy skutkuje przyznaniem pracownikom dodatkowego dnia wolnego od pracy. Pracodawcy mają obowiązek wyznaczyć ten dzień w ramach obowiązującego okresu rozliczeniowego (w przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego, dzień wolny powinien zostać udzielony w listopadzie). Dzięki temu wielu zatrudnionych zyska dodatkowy czas na wypoczynek bez konieczności brania urlopu.

Przeczytaj także: Dzień wolny za święto w sobotę. Kiedy przysługuje i jak odebrać wolne za 11 listopada?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego w 2025 roku 1 listopada przynosi dodatkowy dzień wolny od pracy
  • Jak Kodeks pracy reguluje dzień wolny za święto przypadające w sobotę
  • Kiedy pracodawcy najczęściej wyznaczają dzień wolny za 1 listopada 2025
  • Co zrobić, gdy złożyłeś wniosek urlopowy pokrywający się z tym dniem

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy każde święto, które nie przypada w niedzielę, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. – Pracownicy nie muszą składać żadnych wniosków, ponieważ dodatkowe wolne jest przyznawane automatycznie. To pracodawca decyduje, kiedy dokładnie zostanie ono udzielone – wyjaśnia Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac w Systim.pl. – W praktyce oznacza to, że wielu zatrudnionych będzie mogło cieszyć się długim weekendem na przełomie października i listopada.

W przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego, dzień wolny powinien zostać udzielony w listopadzie. Często wybieraną datą jest poniedziałek, 10 listopada, ponieważ naturalnie łączy się ze świętem państwowym 11 listopada i daje aż czterodniowy odpoczynek.

– Premier ogłosił, że tego dnia wolne otrzymają pracownicy administracji państwowej, jednak w pozostałych firmach to pracodawca samodzielnie wskazuje termin odbioru dnia wolnego – i nie musi być to właśnie 10 listopada – podkreśla ekspertka Systim.pl.

Warto pamiętać, że jeśli pracownik złożył wniosek urlopowy np. na 31 października, a pracodawca wskaże ten dzień jako wolny za 1 listopada, konieczne może być wycofanie wniosku. Dlatego istotne jest śledzenie wewnętrznych komunikatów i decyzji pracodawcy.

– Dzięki tej regulacji wielu pracowników zyska dodatkowy czas na wypoczynek lub rodzinne spotkania bez konieczności wykorzystania urlopu wypoczynkowego. To rozwiązanie, które sprzyja zarówno równowadze między życiem zawodowym a prywatnym, jak i dobrej organizacji pracy w firmach – podsumowuje Beata Tęgowska.
Przeczytaj także: Dzień wolny za święto przypadające w sobotę 3 maja 2025 - komu i na jakiej podstawie? Dzień wolny za święto przypadające w sobotę 3 maja 2025 - komu i na jakiej podstawie?

oprac. : eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: dzień wolny za święto w sobotę, Święto Zmarłych, dzień wolny od pracy, dzień wolny za święto, dni wolne od pracy, odbiór dnia wolnego, dodatkowy dzień wolny, czas pracy, rozliczenie czasu pracy, dni wolne, dni świąteczne

