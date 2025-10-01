Dodatkowy dzień wolny za 1 listopada 2025 - jak zyskać długi weekend?

W 2025 roku Święto Wszystkich Świętych przypada w sobotę, co zgodnie z Kodeksem pracy skutkuje przyznaniem pracownikom dodatkowego dnia wolnego od pracy. Pracodawcy mają obowiązek wyznaczyć ten dzień w ramach obowiązującego okresu rozliczeniowego (w przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego, dzień wolny powinien zostać udzielony w listopadzie). Dzięki temu wielu zatrudnionych zyska dodatkowy czas na wypoczynek bez konieczności brania urlopu.

Przeczytaj także: Dzień wolny za święto w sobotę. Kiedy przysługuje i jak odebrać wolne za 11 listopada?

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego w 2025 roku 1 listopada przynosi dodatkowy dzień wolny od pracy

Jak Kodeks pracy reguluje dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Kiedy pracodawcy najczęściej wyznaczają dzień wolny za 1 listopada 2025

Co zrobić, gdy złożyłeś wniosek urlopowy pokrywający się z tym dniem