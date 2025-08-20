Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe - czym się różnią i co warto o nich wiedzieć
2025-08-20 10:57
Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe - czym się różnią i co warto o nich wiedzieć © wygenerowane przez AI
Z tego artykułu dowiesz się:
- Na czym polega ubezpieczenie chorobowe, a czym jest ubezpieczenie zdrowotne
- Jakie świadczenia przysługują z ubezpieczenia chorobowego, m.in. płatne zwolnienie lekarskie i zasiłek macierzyński
- Jakie świadczenia przysługują z ubezpieczenia zdrowotnego, m.in. bezpłatna opieka medyczna, zarówno ambulatoryjna, jak i szpitalna
- Dlaczego mylenie pojęć ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego może prowadzić do problemów finansowych
- Jak rozpoznać i prawidłowo korzystać z różnych rodzajów ubezpieczeń
Czym jest ubezpieczenie chorobowe?
Ubezpieczenie chorobowe stanowi jedno z ubezpieczeń społecznych. Jego podstawową funkcją jest zapewnienie prawa do zasiłku w czasie choroby i macierzyństwa. Oznacza to, że osoby objęte tym ubezpieczeniem mają prawo do:
- płatnego zwolnienia lekarskiego (tzw. „chorobowego”),
- zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka lub przyjęciu dziecka na wychowanie,
- zasiłku opiekuńczego, jeśli zachoruje nam dziecko, rodzic lub małżonek i będą wymagali naszej opieki,
- świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku przedłużającej się naszej choroby.
Bez ubezpieczenia chorobowego nie można liczyć na wypłatę świadczeń finansowych w czasie, gdy nie jesteśmy zdolni do pracy z powodu choroby lub korzystamy z urlopu macierzyńskiego.
Ubezpieczenie zdrowotne – co daje?
Ubezpieczenie zdrowotne, często mylone z chorobowym, ma zupełnie inny cel. Jego nadrzędnym zadaniem jest zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych, takich jak wizyty u lekarza, badania diagnostyczne czy hospitalizacja finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Ubezpieczenie to umożliwia również bezpłatny pobyt w sanatoriach i rehabilitację. Ubezpieczenie zdrowotne nie daje natomiast prawa do zasiłków chorobowych ani macierzyńskich.
Jak wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku ubezpieczenie zdrowotne to ubezpieczenie obowiązkowe dla każdego, kto wykonuje umowę o pracę, umowę zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą, jest emerytem albo osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy. Jeśli ktoś nie ma tytułu do tego ubezpieczenia, to powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członek rodziny. Takie zgłoszenie np. małżonka, nie powoduje, że jest odprowadzana większa kwota z wynagrodzenia. Niezależnie od tego, czy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosimy jedną, czy dwie osoby (np. małżonka i uczące się dziecko), składka na to ubezpieczenie będzie wynosiła zawsze 9 proc.
Jeśli ktoś nie może zostać ubezpieczony, jako członek rodziny, to może przystąpić do tego ubezpieczenia dobrowolnie, by w razie choroby, wypadku, pobytu w szpitalu nie płacić za opiekę medyczną z własnej kieszeni, a to może być spory wydatek.
Dlaczego ważne jest rozróżnienie tych ubezpieczeń?
Niezrozumienie różnicy między ubezpieczeniem zdrowotnym a chorobowym może mieć poważne konsekwencje finansowe i zdrowotne. Na przykład, jeśli ktoś korzysta tylko z ubezpieczenia zdrowotnego bez chorobowego, to w przypadku choroby nie otrzyma wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. To oznacza, że chorując, nie będzie mógł liczyć na finansowe wsparcie.
Kto powinien zadbać o ubezpieczenie chorobowe?
W Polsce ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale dla osób prowadzących działalność gospodarczą czy zatrudnionych na umowy cywilnoprawne nie zawsze jest obowiązkowe. W takich przypadkach warto rozważyć dobrowolne przystąpienie do tego ubezpieczenia, aby zachować bezpieczeństwo finansowe na wypadek choroby czy macierzyństwa. Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45 proc. i jest zapisywana przez ZUS na indywidualnym koncie ubezpieczonego.
Podsumowanie – czego warto pilnować?
- Ubezpieczenie chorobowe gwarantuje prawo do zasiłków chorobowych i macierzyńskich.
- Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia dostęp do świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ.
- Osoby, które chcą mieć wypłatę podczas choroby lub macierzyństwa, muszą posiadać ubezpieczenie chorobowe.
- Brak świadomości na temat różnic między tymi ubezpieczeniami może skutkować brakiem dostępu do ważnych świadczeń i zasiłków.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
