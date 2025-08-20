eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaPorady dla pracownikaUbezpieczenie zdrowotne a chorobowe - czym się różnią i co warto o nich wiedzieć

Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe - czym się różnią i co warto o nich wiedzieć

2025-08-20 10:57

Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe - czym się różnią i co warto o nich wiedzieć

Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe - czym się różnią i co warto o nich wiedzieć © wygenerowane przez AI

Często w codziennym języku potocznie używamy określeń "ubezpieczenie zdrowotne" i "ubezpieczenie chorobowe" zamiennie, nie zdając sobie sprawy, że to dwa zupełnie różne rodzaje ubezpieczeń. Nieumiejętność rozróżnienia ich może mieć poważne konsekwencje, zwłaszcza gdy potrzebujemy korzystać z płatnego zwolnienia lekarskiego. Warto poznać podstawowe różnice i prawa związane z każdym z tych ubezpieczeń, by nie narazić się na niepotrzebne problemy finansowe.

Przeczytaj także: Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe - w czym tkwi różnica?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Na czym polega ubezpieczenie chorobowe, a czym jest ubezpieczenie zdrowotne
  • Jakie świadczenia przysługują z ubezpieczenia chorobowego, m.in. płatne zwolnienie lekarskie i zasiłek macierzyński
  • Jakie świadczenia przysługują z ubezpieczenia zdrowotnego, m.in. bezpłatna opieka medyczna, zarówno ambulatoryjna, jak i szpitalna
  • Dlaczego mylenie pojęć ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego może prowadzić do problemów finansowych
  • Jak rozpoznać i prawidłowo korzystać z różnych rodzajów ubezpieczeń

Czym jest ubezpieczenie chorobowe?


Ubezpieczenie chorobowe stanowi jedno z ubezpieczeń społecznych. Jego podstawową funkcją jest zapewnienie prawa do zasiłku w czasie choroby i macierzyństwa. Oznacza to, że osoby objęte tym ubezpieczeniem mają prawo do:
  • płatnego zwolnienia lekarskiego (tzw. „chorobowego”),
  • zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka lub przyjęciu dziecka na wychowanie,
  • zasiłku opiekuńczego, jeśli zachoruje nam dziecko, rodzic lub małżonek i będą wymagali naszej opieki,
  • świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku przedłużającej się naszej choroby.

Bez ubezpieczenia chorobowego nie można liczyć na wypłatę świadczeń finansowych w czasie, gdy nie jesteśmy zdolni do pracy z powodu choroby lub korzystamy z urlopu macierzyńskiego.

Ubezpieczenie zdrowotne – co daje?


Ubezpieczenie zdrowotne, często mylone z chorobowym, ma zupełnie inny cel. Jego nadrzędnym zadaniem jest zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych, takich jak wizyty u lekarza, badania diagnostyczne czy hospitalizacja finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Ubezpieczenie to umożliwia również bezpłatny pobyt w sanatoriach i rehabilitację. Ubezpieczenie zdrowotne nie daje natomiast prawa do zasiłków chorobowych ani macierzyńskich.

Jak wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku ubezpieczenie zdrowotne to ubezpieczenie obowiązkowe dla każdego, kto wykonuje umowę o pracę, umowę zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą, jest emerytem albo osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy. Jeśli ktoś nie ma tytułu do tego ubezpieczenia, to powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członek rodziny. Takie zgłoszenie np. małżonka, nie powoduje, że jest odprowadzana większa kwota z wynagrodzenia. Niezależnie od tego, czy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosimy jedną, czy dwie osoby (np. małżonka i uczące się dziecko), składka na to ubezpieczenie będzie wynosiła zawsze 9 proc.

Jeśli ktoś nie może zostać ubezpieczony, jako członek rodziny, to może przystąpić do tego ubezpieczenia dobrowolnie, by w razie choroby, wypadku, pobytu w szpitalu nie płacić za opiekę medyczną z własnej kieszeni, a to może być spory wydatek.

Dlaczego ważne jest rozróżnienie tych ubezpieczeń?


Niezrozumienie różnicy między ubezpieczeniem zdrowotnym a chorobowym może mieć poważne konsekwencje finansowe i zdrowotne. Na przykład, jeśli ktoś korzysta tylko z ubezpieczenia zdrowotnego bez chorobowego, to w przypadku choroby nie otrzyma wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. To oznacza, że chorując, nie będzie mógł liczyć na finansowe wsparcie.

Kto powinien zadbać o ubezpieczenie chorobowe?


W Polsce ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale dla osób prowadzących działalność gospodarczą czy zatrudnionych na umowy cywilnoprawne nie zawsze jest obowiązkowe. W takich przypadkach warto rozważyć dobrowolne przystąpienie do tego ubezpieczenia, aby zachować bezpieczeństwo finansowe na wypadek choroby czy macierzyństwa. Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45 proc. i jest zapisywana przez ZUS na indywidualnym koncie ubezpieczonego.

Podsumowanie – czego warto pilnować?


  • Ubezpieczenie chorobowe gwarantuje prawo do zasiłków chorobowych i macierzyńskich.
  • Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia dostęp do świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ.
  • Osoby, które chcą mieć wypłatę podczas choroby lub macierzyństwa, muszą posiadać ubezpieczenie chorobowe.
  • Brak świadomości na temat różnic między tymi ubezpieczeniami może skutkować brakiem dostępu do ważnych świadczeń i zasiłków.

Przeczytaj także: Reforma zwolnień lekarskich: szansa dla firm czy ryzyko dla systemu? Reforma zwolnień lekarskich: szansa dla firm czy ryzyko dla systemu?

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie chorobowe, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny, zgłoszenie do ubezpieczeń, choroba pracownika, L4, zwolnienie lekarskie

Przeczytaj także

Co grozi za nieobecność podczas kontroli L4? Błąd pracownika może kosztować zasiłek

Co grozi za nieobecność podczas kontroli L4? Błąd pracownika może kosztować zasiłek

Zwolnienie lekarskie a koniec umowy o pracę. Co z zasiłkiem chorobowym?

Zwolnienie lekarskie a koniec umowy o pracę. Co z zasiłkiem chorobowym?

Świadczenie chorobowe finansowane w całości przez ZUS nadzieją dla wielu pracodawców

Świadczenie chorobowe finansowane w całości przez ZUS nadzieją dla wielu pracodawców

Zasiłek opiekuńczy. Dla kogo 60, 30 i 14 dni?

Zasiłek opiekuńczy. Dla kogo 60, 30 i 14 dni?

Zmiana lub utrata pracy a zasiłek chorobowy

Zmiana lub utrata pracy a zasiłek chorobowy

ZUS. Co wykazała kontrola zwolnień lekarskich w I kw. 2023?

ZUS. Co wykazała kontrola zwolnień lekarskich w I kw. 2023?

Zasiłek opiekuńczy - nie ma wypłaty bez oryginału wniosku

Zasiłek opiekuńczy - nie ma wypłaty bez oryginału wniosku

Zasiłek opiekuńczy. Kiedy 14, 30, 60 dni na opiekę nad chorym?

Zasiłek opiekuńczy. Kiedy 14, 30, 60 dni na opiekę nad chorym?

Zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad chorym

Zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad chorym

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Praca

Polecamy

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Ranking kantorów internetowych. Gdzie najlepsze kursy walut?

Ranking kantorów internetowych. Gdzie najlepsze kursy walut?

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Artykuły promowane

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

newsletter rss rss Praca

Najpopularniejsze galerie

Praca w produkcji i logistyce 2025: płace rosną, zatrudnienie pozostaje stabilne

Praca w produkcji i logistyce 2025: płace rosną, zatrudnienie pozostaje stabilne

Zarobki w budownictwie i nieruchomościach: ile zarabia inżynier budowy, a ile designer?

Zarobki w budownictwie i nieruchomościach: ile zarabia inżynier budowy, a ile designer?

Wynagrodzenie magistrów inżynierów w 2024 roku. Kto i gdzie zarabiał najwięcej?

Wynagrodzenie magistrów inżynierów w 2024 roku. Kto i gdzie zarabiał najwięcej?

Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach?

Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach?

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Jakie wynagrodzenia specjalistów w branży IT?

Jakie wynagrodzenia specjalistów w branży IT?

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Inflacja w UK zaskakuje, GBP testuje kluczowy opór na rynku walutowym

Inflacja w UK zaskakuje, GBP testuje kluczowy opór na rynku walutowym

Zakaz social mediów dla nieletnich w Australii. Co zrobi Europa?

Zakaz social mediów dla nieletnich w Australii. Co zrobi Europa?

Nowa ordynacja podatkowa: mniej logiki, więcej ryzyka?

Nowa ordynacja podatkowa: mniej logiki, więcej ryzyka?

Co zniechęca a co przyciąga pracowników do pracy w biurze?

Co zniechęca a co przyciąga pracowników do pracy w biurze?

Porzucone koszyki bolączką polskiego e-commerce. Ile tracą firmy?

Porzucone koszyki bolączką polskiego e-commerce. Ile tracą firmy?

Narodowy Bank Ukrainy obniża prognozy dotyczące powrotu Ukraińców aż pięciokrotnie

Narodowy Bank Ukrainy obniża prognozy dotyczące powrotu Ukraińców aż pięciokrotnie

Nowa funkcja mapy na Instagramie - czy zagraża Twojej prywatności?

Nowa funkcja mapy na Instagramie - czy zagraża Twojej prywatności?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: