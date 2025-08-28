Jak faktycznie wygląda luka płacowa w Polsce? Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jak kształtuje się luka płacowa między kobietami a mężczyznami w Polsce na podstawie OBW 2024.
- W jakich grupach wiekowych oraz na których szczeblach organizacji dysproporcje są największe.
- Jak luka płacowa różni się w zależności od poziomu wykształcenia.
- Dlaczego porównywanie podobnych stanowisk jest kluczowe dla analizy nierówności płacowych.
Luka płacowa nadal pozostaje jednym z ważniejszych tematów w obszarze wynagrodzeń. Pomimo rosnącej świadomości problemu i podejmowaniu wielu działań na rzecz równości, dysproporcje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn nadal istnieją. Zobaczmy, jak przestawiają się różnice w zarobkach między płciami wśród uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2024 roku.
Nieskorygowana luka płacowa wśród uczestników OBW
W 2024 roku w OBW wzięło udział 38.357 kobiet oraz 42.931 mężczyzn. Mediana wynagrodzeń całkowitych kobiet wyniosła 7.343 PLN, a mężczyzn 8.405 PLN.
Na podstawie tych danych możemy obliczyć wskaźnik gender pay gap, który jest różnicą pomiędzy stawką wynagrodzeń mężczyzn i kobiet wyrażoną poprzez procent wynagrodzenia mężczyzn. Po podstawieniu odpowiednich wartości do wzoru okazuje się, że nieskorygowana luka płacowa dla całej badanej próby w 2024 roku wyniosła 13%. Oznacza to, że w 2024 kobiety zarabiały o 13% mniej niż mężczyźni.
Sposób wyliczania luki płacowej - OBW 2024
Wartość ta jednak niewiele nam mówi, bo prezentuje dysproporcje płacowe na bardzo ogólnym poziomie, nie uwzględniając żadnych dodatkowych charakterystyk pracowników poza płcią. Zobaczmy zatem, jak przedstawiają się różnice w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami po uwzględnieniu różnych kryteriów.
Luka płacowa w poszczególnych grupach wiekowych
Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2024 roku pokazały, że luka płacowa rośnie w miarę przechodzenia do starszych grup wiekowych, osiągając najwyższe wartości w grupie wiekowej 41-50 lat (18,4%). Dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniami są najmniej widoczne na początkowych etapach kariery.
Poniższa tabela pokazuje, że kobiety w wieku 18-25 lat zarabiały o 8,1% mniej niż ich koledzy. Wyraźny skok wartości luki płacowej następuje w grupach wiekowych 26-30 lat (12,4%) oraz 31-35 lat (15,7%). Może to wynikać z tego, że w tym wieku podejmuje się kluczowe decyzje zawodowe i rodzinne, co może wpływać na możliwości rozwoju zawodowego, szczególnie w przypadku kobiet.
Wynagrodzenia według poziomu wykształcenia
Luka płacowa wśród osób z różnym wykształceniem
Dane zebrane w ramach Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024 pokazują, że największe dysproporcje płacowe występują wśród pracowników z wyższym wykształceniem magisterskim. W pozostałych grupach luka płacowa jest nieco mniejsza i waha się od 14,7% w przypadku wykształcenia średniego/policealnego do 18,8% w przypadku wykształcenia wyższego zawodowego.
Wynagrodzenia według grup wiekowych
Luka płacowa na różnych szczeblach organizacji
W mediach bardzo często można spotkać się ze stwierdzeniem, że największe dysproporcje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn występuję na najwyższych szczeblach organizacji. Zebrane dane potwierdzają tę tezę. W przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach dyrektorskich kobiety zarabiają o prawie 29% mniej niż mężczyźni. Dla porównania w grupie pracowników szeregowych luka płacowa wynosi niecałe 9%.
Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych
Luka płacowa na stanowiskach
Zgodnie z Dyrektywą unijną dotyczącą transparentności, firmy powinny dążyć do niwelowania różnic w wynagrodzeniach między pracownikami wykonującymi tę samą pracę lub pracę o tej samej wartości. Dlatego warto obliczyć lukę płacową na poszczególnych stanowiskach, gdzie zakres obowiązków i wymagane umiejętności powinny być podobne.
W poniższej tabeli skupiamy się na wybranych stanowiskach kierowniczych. Okazuje się, że spośród przedstawianych stanowisk największa luka płacowa wystąpiła w przypadku Kierownika ds. sprzedaży. Na tym stanowisku kobiety zarabiały o 25% mniej niż mężczyźni. Znacznie mniejsze różnice wystąpiły w przypadku kierownika ds. marketingu, gdzie luka płacowa wyniosła 6,2%
Wynagrodzenia na szczeblach organizacyjnych
W artykule przedstawiono dane dotyczące luki płacowej wśród uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024, które pozwalają zarysować skalę nierówności wynagrodzeń. Jednak, aby wyniki były bardziej precyzyjne i w pełni oddawały rzeczywistość, konieczne jest porównywanie porównywalnego, czyli zestawić ze sobą zbliżone stanowiska pracy oraz wziąć pod uwagę podobne cechy pracowników. Dopiero wtedy będziemy w stanie zidentyfikować rzeczywiste źródła problemu i podjąć konkretne kroki w kierunku ich eliminacji.
*Wszystkie prezentowane w artykule dane płacowe dotyczą wynagrodzenia całkowitego brutto.
oprac. : Maria Hajec / wynagrodzenia.pl
