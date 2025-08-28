eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaWynagrodzeniaJak faktycznie wygląda luka płacowa w Polsce? Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024

Jak faktycznie wygląda luka płacowa w Polsce? Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024

2025-08-28 01:12

Jak faktycznie wygląda luka płacowa w Polsce? Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024

Jak faktycznie wygląda luka płacowa w Polsce? Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024 © Markus Winkler z Pixabay

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Luka płacowa w Polsce pozostaje istotnym problemem, mimo rosnącej świadomości i działań na rzecz równości. Na podstawie danych z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024 okazuje się, że kobiety zarabiają średnio o 13% mniej niż mężczyźni. Dysproporcje wynagrodzeń nasilają się wraz z wiekiem, osiągając najwyższe wartości w wieku 41-50 lat, a także są największe wśród osób z wyższym wykształceniem magisterskim i na najwyższych stanowiskach organizacyjnych.

Przeczytaj także: Claudia Goldin - noblistka, która wyjaśniła mechanizmy luki płacowej

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak kształtuje się luka płacowa między kobietami a mężczyznami w Polsce na podstawie OBW 2024.
  • W jakich grupach wiekowych oraz na których szczeblach organizacji dysproporcje są największe.
  • Jak luka płacowa różni się w zależności od poziomu wykształcenia.
  • Dlaczego porównywanie podobnych stanowisk jest kluczowe dla analizy nierówności płacowych.

Luka płacowa nadal pozostaje jednym z ważniejszych tematów w obszarze wynagrodzeń. Pomimo rosnącej świadomości problemu i podejmowaniu wielu działań na rzecz równości, dysproporcje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn nadal istnieją. Zobaczmy, jak przestawiają się różnice w zarobkach między płciami wśród uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2024 roku.

Nieskorygowana luka płacowa wśród uczestników OBW


W 2024 roku w OBW wzięło udział 38.357 kobiet oraz 42.931 mężczyzn. Mediana wynagrodzeń całkowitych kobiet wyniosła 7.343 PLN, a mężczyzn 8.405 PLN.

Na podstawie tych danych możemy obliczyć wskaźnik gender pay gap, który jest różnicą pomiędzy stawką wynagrodzeń mężczyzn i kobiet wyrażoną poprzez procent wynagrodzenia mężczyzn. Po podstawieniu odpowiednich wartości do wzoru okazuje się, że nieskorygowana luka płacowa dla całej badanej próby w 2024 roku wyniosła 13%. Oznacza to, że w 2024 kobiety zarabiały o 13% mniej niż mężczyźni.
Sposób wyliczania luki płacowej - OBW 2024
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Sposób wyliczania luki płacowej - OBW 2024

Luka płacowa obliczona na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024 wynosi 13%, przy medianie wynagrodzeń całkowitych brutto dla kobiet wynoszącej 7.343 PLN i dla mężczyzn 8.405 PLN. Wyrażona jako procent wynagrodzenia mężczyzn, pozwala zobaczyć rzeczywistą skalę dysproporcji w zarobkach między płciami, które utrzymują się mimo rosnącej świadomości społecznej i rozwoju rynku pracy.

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Wartość ta jednak niewiele nam mówi, bo prezentuje dysproporcje płacowe na bardzo ogólnym poziomie, nie uwzględniając żadnych dodatkowych charakterystyk pracowników poza płcią. Zobaczmy zatem, jak przedstawiają się różnice w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami po uwzględnieniu różnych kryteriów.

Luka płacowa w poszczególnych grupach wiekowych


Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2024 roku pokazały, że luka płacowa rośnie w miarę przechodzenia do starszych grup wiekowych, osiągając najwyższe wartości w grupie wiekowej 41-50 lat (18,4%). Dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniami są najmniej widoczne na początkowych etapach kariery.

Poniższa tabela pokazuje, że kobiety w wieku 18-25 lat zarabiały o 8,1% mniej niż ich koledzy. Wyraźny skok wartości luki płacowej następuje w grupach wiekowych 26-30 lat (12,4%) oraz 31-35 lat (15,7%). Może to wynikać z tego, że w tym wieku podejmuje się kluczowe decyzje zawodowe i rodzinne, co może wpływać na możliwości rozwoju zawodowego, szczególnie w przypadku kobiet.
Wynagrodzenia według poziomu wykształcenia
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia według poziomu wykształcenia

Dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce pozostają najwyższe wśród osób z wykształceniem magisterskim, gdzie luka płacowa osiąga 20%. W przypadku wykształcenia gimnazjalnego, zasadniczego zawodowego czy policealnego różnice wahają się od 14,7% do 18,8%, potwierdzając istotny wpływ wykształcenia na skalę nierówności płacowych.

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Luka płacowa wśród osób z różnym wykształceniem


Dane zebrane w ramach Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024 pokazują, że największe dysproporcje płacowe występują wśród pracowników z wyższym wykształceniem magisterskim. W pozostałych grupach luka płacowa jest nieco mniejsza i waha się od 14,7% w przypadku wykształcenia średniego/policealnego do 18,8% w przypadku wykształcenia wyższego zawodowego.
Wynagrodzenia według grup wiekowych
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia według grup wiekowych

Analiza danych z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024 pokazuje, że wraz z wiekiem rośnie luka płacowa pomiędzy kobietami a mężczyznami. Najniższa różnica występuje w grupie 18–25 lat (8,1%), najwyższa zaś w wieku 41–50 lat, gdzie kobiety zarabiają aż o 18,4% mniej niż mężczyźni. Wpływ na te wartości mają decyzje zawodowe i rodzinne oraz możliwości rozwoju zawodowego.

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Luka płacowa na różnych szczeblach organizacji


W mediach bardzo często można spotkać się ze stwierdzeniem, że największe dysproporcje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn występuję na najwyższych szczeblach organizacji. Zebrane dane potwierdzają tę tezę. W przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach dyrektorskich kobiety zarabiają o prawie 29% mniej niż mężczyźni. Dla porównania w grupie pracowników szeregowych luka płacowa wynosi niecałe 9%.
Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych

Luka płacowa wśród kadry kierowniczej jest szczególnie wysoka na stanowisku Kierownika ds. sprzedaży – kobiety zarabiają tutaj średnio o 25% mniej niż mężczyźni. Najmniejsze różnice dotyczą Kierownika ds. marketingu (6,2%). W pozostałych analizowanych stanowiskach luka wynosi od 11,5% do 13,1%, co potwierdza, że nawet podobne obowiązki nie gwarantują równości wynagrodzeń.

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


Luka płacowa na stanowiskach


Zgodnie z Dyrektywą unijną dotyczącą transparentności, firmy powinny dążyć do niwelowania różnic w wynagrodzeniach między pracownikami wykonującymi tę samą pracę lub pracę o tej samej wartości. Dlatego warto obliczyć lukę płacową na poszczególnych stanowiskach, gdzie zakres obowiązków i wymagane umiejętności powinny być podobne.

W poniższej tabeli skupiamy się na wybranych stanowiskach kierowniczych. Okazuje się, że spośród przedstawianych stanowisk największa luka płacowa wystąpiła w przypadku Kierownika ds. sprzedaży. Na tym stanowisku kobiety zarabiały o 25% mniej niż mężczyźni. Znacznie mniejsze różnice wystąpiły w przypadku kierownika ds. marketingu, gdzie luka płacowa wyniosła 6,2%
Wynagrodzenia na szczeblach organizacyjnych
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wynagrodzenia na szczeblach organizacyjnych

Dysproporcje płacowe są najbardziej wyraźne na stanowiskach dyrektorskich, gdzie kobiety zarabiają prawie o 29% mniej niż mężczyźni. Na najniższych szczeblach organizacyjnych różnica ta wynosi niecałe 9%. Różnice w zarobkach pojawiają się już na stanowiskach specjalistycznych, a ich wartość rośnie w miarę awansu w strukturze firmy.

Kliknij, aby przejść do galerii (6)


W artykule przedstawiono dane dotyczące luki płacowej wśród uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024, które pozwalają zarysować skalę nierówności wynagrodzeń. Jednak, aby wyniki były bardziej precyzyjne i w pełni oddawały rzeczywistość, konieczne jest porównywanie porównywalnego, czyli zestawić ze sobą zbliżone stanowiska pracy oraz wziąć pod uwagę podobne cechy pracowników. Dopiero wtedy będziemy w stanie zidentyfikować rzeczywiste źródła problemu i podjąć konkretne kroki w kierunku ich eliminacji.

*Wszystkie prezentowane w artykule dane płacowe dotyczą wynagrodzenia całkowitego brutto.
Przeczytaj także: Widełki płacowe to za mało - jak przygotować firmę na nowe przepisy o transparentności wynagrodzeń Widełki płacowe to za mało - jak przygotować firmę na nowe przepisy o transparentności wynagrodzeń

oprac. : Maria Hajec / wynagrodzenia.pl wynagrodzenia.pl

Więcej na ten temat: dyskryminacja płacowa, luka płacowa, dyrektywa płacowa, równość płci, wysokość wynagrodzeń, wynagrodzenia kobiet i mężczyzn, wynagrodzenia, wynagrodzenia 2024

Przeczytaj także

Raportowanie luki płacowej przez największe firmy obowiązkowe już za 2026 rok

Raportowanie luki płacowej przez największe firmy obowiązkowe już za 2026 rok

Polacy chcą jawności wynagrodzeń, ale nie swoich

Polacy chcą jawności wynagrodzeń, ale nie swoich

Jawność wynagrodzeń, czyli rewolucja w kodeksie pracy

Jawność wynagrodzeń, czyli rewolucja w kodeksie pracy

Najwyższy czas na jawność wynagrodzeń i redukcję luki płacowej

Najwyższy czas na jawność wynagrodzeń i redukcję luki płacowej

Transparentność wynagrodzeń jako element kultury równości

Transparentność wynagrodzeń jako element kultury równości

Przepisy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń pomogą zmniejszyć lukę płacową

Przepisy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń pomogą zmniejszyć lukę płacową

Koniec luki płacowej i jawność wynagrodzeń - co ma się zmienić?

Koniec luki płacowej i jawność wynagrodzeń - co ma się zmienić?

W branży FMCG luka płacowa jest minimalna

W branży FMCG luka płacowa jest minimalna

Luka płacowa w Polsce ma się dobrze. Jak zadbać o równość wynagrodzeń?

Luka płacowa w Polsce ma się dobrze. Jak zadbać o równość wynagrodzeń?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Praca

Polecamy

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Jak reklamować ośrodek wypoczynkowy lub hotel?

Artykuły promowane

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

newsletter rss rss Praca

Najpopularniejsze galerie

Wynagrodzenie magistrów inżynierów w 2024 roku. Kto i gdzie zarabiał najwięcej?

Wynagrodzenie magistrów inżynierów w 2024 roku. Kto i gdzie zarabiał najwięcej?

Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach?

Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Wynagrodzenia 2017. Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń

Wynagrodzenia 2017. Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Ustawa o ochronie sygnalistów: jakie błędy popełniamy i jak ich unikać?

Ustawa o ochronie sygnalistów: jakie błędy popełniamy i jak ich unikać?

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Powakacyjny onboarding, czyli powrót do pracy po urlopie bez stresu

Powakacyjny onboarding, czyli powrót do pracy po urlopie bez stresu

Tylko 3,7% polskich MŚP wdrożyło AI. Wciąż jesteśmy w tyle za europejską konkurencją

Tylko 3,7% polskich MŚP wdrożyło AI. Wciąż jesteśmy w tyle za europejską konkurencją

Presja lajków i zakupów: Jak FOMO niszczy Twoje finanse i samopoczucie

Presja lajków i zakupów: Jak FOMO niszczy Twoje finanse i samopoczucie

Cook na celowniku Trumpa, ale inwestorzy patrzą na NVIDIA

Cook na celowniku Trumpa, ale inwestorzy patrzą na NVIDIA

Oszustwa inwestycyjne w internecie: jak działają i jak się chronić?

Oszustwa inwestycyjne w internecie: jak działają i jak się chronić?

Ulefone Armor w Polsce – cztery nowe smartfony 5G już w sprzedaży

Ulefone Armor w Polsce – cztery nowe smartfony 5G już w sprzedaży

Rynek reklamy w Polsce: 6,6 mld zł w I półroczu 2025, radio rośnie najszybciej

Rynek reklamy w Polsce: 6,6 mld zł w I półroczu 2025, radio rośnie najszybciej

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: