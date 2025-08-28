Jak faktycznie wygląda luka płacowa w Polsce? Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024

Luka płacowa w Polsce pozostaje istotnym problemem, mimo rosnącej świadomości i działań na rzecz równości. Na podstawie danych z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024 okazuje się, że kobiety zarabiają średnio o 13% mniej niż mężczyźni. Dysproporcje wynagrodzeń nasilają się wraz z wiekiem, osiągając najwyższe wartości w wieku 41-50 lat, a także są największe wśród osób z wyższym wykształceniem magisterskim i na najwyższych stanowiskach organizacyjnych.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak kształtuje się luka płacowa między kobietami a mężczyznami w Polsce na podstawie OBW 2024.

W jakich grupach wiekowych oraz na których szczeblach organizacji dysproporcje są największe.

Jak luka płacowa różni się w zależności od poziomu wykształcenia.

Dlaczego porównywanie podobnych stanowisk jest kluczowe dla analizy nierówności płacowych.

Nieskorygowana luka płacowa wśród uczestników OBW

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Sposób wyliczania luki płacowej - OBW 2024 Luka płacowa obliczona na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024 wynosi 13%, przy medianie wynagrodzeń całkowitych brutto dla kobiet wynoszącej 7.343 PLN i dla mężczyzn 8.405 PLN. Wyrażona jako procent wynagrodzenia mężczyzn, pozwala zobaczyć rzeczywistą skalę dysproporcji w zarobkach między płciami, które utrzymują się mimo rosnącej świadomości społecznej i rozwoju rynku pracy. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Luka płacowa w poszczególnych grupach wiekowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wynagrodzenia według poziomu wykształcenia Dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce pozostają najwyższe wśród osób z wykształceniem magisterskim, gdzie luka płacowa osiąga 20%. W przypadku wykształcenia gimnazjalnego, zasadniczego zawodowego czy policealnego różnice wahają się od 14,7% do 18,8%, potwierdzając istotny wpływ wykształcenia na skalę nierówności płacowych. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Luka płacowa wśród osób z różnym wykształceniem

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wynagrodzenia według grup wiekowych Analiza danych z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024 pokazuje, że wraz z wiekiem rośnie luka płacowa pomiędzy kobietami a mężczyznami. Najniższa różnica występuje w grupie 18–25 lat (8,1%), najwyższa zaś w wieku 41–50 lat, gdzie kobiety zarabiają aż o 18,4% mniej niż mężczyźni. Wpływ na te wartości mają decyzje zawodowe i rodzinne oraz możliwości rozwoju zawodowego. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Luka płacowa na różnych szczeblach organizacji

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych Luka płacowa wśród kadry kierowniczej jest szczególnie wysoka na stanowisku Kierownika ds. sprzedaży – kobiety zarabiają tutaj średnio o 25% mniej niż mężczyźni. Najmniejsze różnice dotyczą Kierownika ds. marketingu (6,2%). W pozostałych analizowanych stanowiskach luka wynosi od 11,5% do 13,1%, co potwierdza, że nawet podobne obowiązki nie gwarantują równości wynagrodzeń. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Luka płacowa na stanowiskach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wynagrodzenia na szczeblach organizacyjnych Dysproporcje płacowe są najbardziej wyraźne na stanowiskach dyrektorskich, gdzie kobiety zarabiają prawie o 29% mniej niż mężczyźni. Na najniższych szczeblach organizacyjnych różnica ta wynosi niecałe 9%. Różnice w zarobkach pojawiają się już na stanowiskach specjalistycznych, a ich wartość rośnie w miarę awansu w strukturze firmy. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Luka płacowa nadal pozostaje jednym z ważniejszych tematów w obszarze wynagrodzeń. Pomimo rosnącej świadomości problemu i podejmowaniu wielu działań na rzecz równości, dysproporcje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn nadal istnieją. Zobaczmy, jak przestawiają się różnice w zarobkach między płciami wśród uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2024 roku.W 2024 roku w OBW wzięło udział 38.357 kobiet oraz 42.931 mężczyzn. Mediana wynagrodzeń całkowitych kobiet wyniosła 7.343 PLN, a mężczyzn 8.405 PLN.Na podstawie tych danych możemy obliczyć wskaźnik gender pay gap, który jest różnicą pomiędzy stawką wynagrodzeń mężczyzn i kobiet wyrażoną poprzez procent wynagrodzenia mężczyzn. Po podstawieniu odpowiednich wartości do wzoru okazuje się, że nieskorygowana luka płacowa dla całej badanej próby w 2024 roku wyniosła 13%. Oznacza to, że w 2024 kobiety zarabiały o 13% mniej niż mężczyźni.Wartość ta jednak niewiele nam mówi, bo prezentuje dysproporcje płacowe na bardzo ogólnym poziomie, nie uwzględniając żadnych dodatkowych charakterystyk pracowników poza płcią. Zobaczmy zatem, jak przedstawiają się różnice w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami po uwzględnieniu różnych kryteriów.Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2024 roku pokazały, że luka płacowa rośnie w miarę przechodzenia do starszych grup wiekowych, osiągając najwyższe wartości w grupie wiekowej 41-50 lat (18,4%). Dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniami są najmniej widoczne na początkowych etapach kariery.Poniższa tabela pokazuje, że kobiety w wieku 18-25 lat zarabiały o 8,1% mniej niż ich koledzy. Wyraźny skok wartości luki płacowej następuje w grupach wiekowych 26-30 lat (12,4%) oraz 31-35 lat (15,7%). Może to wynikać z tego, że w tym wieku podejmuje się kluczowe decyzje zawodowe i rodzinne, co może wpływać na możliwości rozwoju zawodowego, szczególnie w przypadku kobiet.Dane zebrane w ramach Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024 pokazują, że największe dysproporcje płacowe występują wśród pracowników z wyższym wykształceniem magisterskim. W pozostałych grupach luka płacowa jest nieco mniejsza i waha się od 14,7% w przypadku wykształcenia średniego/policealnego do 18,8% w przypadku wykształcenia wyższego zawodowego.W mediach bardzo często można spotkać się ze stwierdzeniem, że największe dysproporcje między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn występuję na najwyższych szczeblach organizacji. Zebrane dane potwierdzają tę tezę. W przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach dyrektorskich kobiety zarabiają o prawie 29% mniej niż mężczyźni. Dla porównania w grupie pracowników szeregowych luka płacowa wynosi niecałe 9%.Zgodnie z Dyrektywą unijną dotyczącą transparentności, firmy powinny dążyć do niwelowania różnic w wynagrodzeniach między pracownikami wykonującymi tę samą pracę lub pracę o tej samej wartości. Dlatego warto obliczyć lukę płacową na poszczególnych stanowiskach, gdzie zakres obowiązków i wymagane umiejętności powinny być podobne.W poniższej tabeli skupiamy się na wybranych stanowiskach kierowniczych. Okazuje się, że spośród przedstawianych stanowisk największa luka płacowa wystąpiła w przypadku Kierownika ds. sprzedaży. Na tym stanowisku kobiety zarabiały o 25% mniej niż mężczyźni. Znacznie mniejsze różnice wystąpiły w przypadku kierownika ds. marketingu, gdzie luka płacowa wyniosła 6,2%W artykule przedstawiono dane dotyczące luki płacowej wśród uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024, które pozwalają zarysować skalę nierówności wynagrodzeń. Jednak, aby wyniki były bardziej precyzyjne i w pełni oddawały rzeczywistość, konieczne jest porównywanie porównywalnego, czyli zestawić ze sobą zbliżone stanowiska pracy oraz wziąć pod uwagę podobne cechy pracowników. Dopiero wtedy będziemy w stanie zidentyfikować rzeczywiste źródła problemu i podjąć konkretne kroki w kierunku ich eliminacji.