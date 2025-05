Jak umówić e-wizytę w ZUS?

Różnego rodzaju sprawy w ZUS załatwimy bez wychodzenia z domu. Wystarczy umówić e-wizytę. Jak to zrobić? I co załatwimy w czasie spotkania online z konsultantem?

Usługa ta jest szczególnie przydatna dla osób, które mieszkają za granicą lub są chore i nie mogą wybrać się osobiście do ZUS. To tak naprawdę bardzo dobra forma kontaktu dla każdego klienta, by uzyskać poradę eksperta ZUS. Dzięki temu oszczędzamy czas i pieniądze na dojazd do placówki. Co więcej taką rozmowę online możemy umówić w języku migowym PIM. Wideorozmowa z pracownikiem ZUS jest również dostępna dla osób niewidzących i niedowidzących – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

E-wizytę można zarezerwować na stronie zus.pl, za pośrednictwem aplikacji mZUS oraz aplikacji mObywatel.

Jak umówić e-wizytę

Nie możesz być na umówionej e-wizycie, odwołaj, nie blokuj

Jeśli w wybranym przez nas dniu i godzinie nie możemy skorzystać z wideorozmowy, pamiętajmy, aby ją anulować. Można to zrobić, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail. Dzięki temu inna osoba będzie miała możliwość skorzystania z tego terminu – wskazuje rzeczniczka.

Aby skorzystać z e-wiyty, wystarczy mieć dostęp do internetu oraz urządzenie z kamerą, takie jak smartfon, tablet lub komputer.Dzięki połączeniu wideo, na przykład za pomocą smartfona, można porozmawiać z konsultantem Zakładu, nie wychodząc z domu, a nawet będąc poza miejscem swojego zamieszkania. W ten sposób zainteresowani mogą uzyskać informacje na temat emerytur i rent krajowych oraz międzynarodowych, świadczenia wspierającego, tzw. renty wdowiej, zasiłków, zwolnień lekarskich, PUE/eZUS, ulg i umorzeń, a także ubezpieczeń, składek oraz świadczeń dla rodzin.Osoby starsze oraz te, które potrzebują szczególnej opieki, mają możliwość skorzystania z e-wizyty w towarzystwie członka rodziny lub opiekuna faktycznego bądź prawnego. Rezerwując e-wizytę, wystarczy podać dane opiekuna, który weźmie udział w rozmowie online.E-wizytę można zarezerwować na stronie zus.pl, za pośrednictwem aplikacji mZUS oraz aplikacji mObywatel. Podczas rezerwacji należy wybrać temat e-wizyty, wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania, a w przypadku płatników składek – kod pocztowy siedziby firmy. Następnie należy wybrać dogodny termin (w dni robocze w godzinach 9:00-14:00), podać adres e-mail i zarezerwować e-wizytę. Warto zaznaczyć, że rezerwując spotkanie online z pracownikiem ZUS za pomocą aplikacji mObywatel lub mZUS, klient nie musi podawać swojego imienia i nazwiska ani numeru PESEL, co jest wymagane przy rezerwacji przez stronę zus.pl.Po dokonaniu rezerwacji e-wizyty klient otrzyma standardowo wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji wideorozmowy oraz linkiem do spotkania z konsultantem. Na podany adres e-mail zostanie również wysłane przypomnienie o e-wizycie, a jeśli podczas rezerwacji klient podał numer telefonu, otrzyma dodatkowo SMS z przypomnieniem. W dniu spotkania o wyznaczonej godzinie należy kliknąć w ten link. Otworzy się okno przeglądarki internetowej, a połączenie wideo zostanie nawiązane. Jeśli klient zarezerwował e-wizytę za pośrednictwem aplikacji mObywatel, może połączyć się z konsultantem ZUS bezpośrednio z aplikacji, klikając przycisk „Dołącz do spotkania”.