Już po raz dwudziesty firma Sedlak & Sedlak opublikowała raporty o wynagrodzeniach menedżerów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pressfoto na Freepik Jakie były wynagrodzenia menedżerów w spółkach giełdowych w 2023 roku? W 2023 roku mediana rocznych wynagrodzeń osób zasiadających w zarządach spółek giełdowych wyniosła 944 tys. zł – w porównaniu do 2022 roku jest to wzrost o 8%.

Zebrane dane pochodzą z 321 spółek i obejmują 2023 rok. Raport „Wynagrodzenia członków zarządów” zawiera informacje płacowe na temat 1 195 menedżerów. Z kolei w raporcie „Wynagrodzenia członków rad nadzorczych” przeanalizowano zarobki 2 144 osób w nich zasiadających. W odrębnych raportach przeanalizowano wynagrodzenia raportowane przez 11 banków – tu analizie poddano zarobki 104 członków zarządów oraz 110 członków rad nadzorczych.W 2023 roku mediana rocznych wynagrodzeń osób zasiadających w zarządach spółek giełdowych wyniosła 944 tys. zł – w porównaniu do 2022 roku jest to wzrost o 8%. Najwięcej zarabiali menedżerowie w branżach ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, przemyśle paliwowym sektorze bankowym. W 2023 roku najlepiej zarabiającym menedżerem był prezes zarządu Comarch SA, który otrzymał ponad 22,2 mln zł. Na kolejnym miejscu w rankingu wynagrodzeń uplasował się wiceprezes zarządu Unimot SA - jego zarobki wynosiły ponad 21,2 mln zł. Następne pozycje zajęli prezesi takich spółek jak PCC Rokita SA, Globe Trade Centre SA oraz Unimot SA. Ich roczne wynagrodzenia wynosiły kolejno: 20,2 mln zł, 14,5 mln zł oraz 14,15 mln zł.W przypadku członków rad nadzorczych, mediana rocznych wynagrodzeń całkowitych wyniosła 63 414 zł – to wzrost o ponad 5,7% w stosunku do roku 2022. Niezmiennie wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek indeksu WIG 20 są najwyższe. Mediana ich całkowitych zarobków wyniosła 192 000 PLN. Mediana osób z mWIG 40 wyniosła 120 000 PLN. Mediana w sWIG 80 wynosiła 89 322 PLN. Za zasiadanie w organie kontrolującym najlepiej wynagradzały branże: telekomunikacyjna, bankowa i ubezpieczeniowa. Najwyższe wynagrodzenia otrzymali członkowie rady nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat SA. Przewodniczący rady nadzorczej w całym 2023 roku zarobił 7,08 mln zł, z kolei dwaj wiceprzewodniczący kolejno 6,58 mln zł oraz 6,24 mln zł.