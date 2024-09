5 typów osobowości z różnym podejściem do wykorzystania AI. Sprawdź, którym jesteś.

Nowe badanie Slack Workforce Lab sprawdziło, co motywuje pracowników do korzystania ze sztucznej inteligencji i co sądzą oni o używaniu jej w pracy. Dzięki pogłębionym wywiadom i ankiecie przeprowadzonej wśród 5000 pełnoetatowych pracowników biurowych, badanie pozwoliło wyróżnić pięć różnych osobowości AI. Pracodawcy muszą je zrozumieć wdrażając AI i wprowadzając pracowników do miejsca pracy, w którym ludzie i agenci AI pracują obok siebie.

Maksymalista (30%): Maksymaliści używają rozwiązań sztucznej inteligencji wiele razy w tygodniu, aby usprawnić swoją pracę i chwalą się tym wszystkim na około.

Ukryty (20%): Ukryci to Maksymaliści w przebraniu, często korzystający ze sztucznej inteligencji, ale niechętnie dzielący się z innymi, że to robią.

Buntownik (19%): Buntownicy nie podzielają szumu związanego ze sztuczną inteligencją. Unikają korzystania ze sztucznej inteligencji i uważają za niesprawiedliwe, gdy współpracownicy korzystają z tych narzędzi.

Superfan (16%): Superfani są podekscytowani i podziwiają postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji, ale jeszcze nie wykorzystują jej w pełni w pracy.

Superfani są podekscytowani i podziwiają postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji, ale jeszcze nie wykorzystują jej w pełni w pracy. Obserwator (16%): Obserwatorzy nie wdrożyli jeszcze sztucznej inteligencji do swojej pracy. Przyglądają się jej z zainteresowaniem i ostrożnością.

Przyszłość pracy oparta na sztucznej inteligencji dotyczy nie tylko przedsiębiorstw, ale także pracowników - redefiniuje wszystko, od kariery po kulturę miejsca pracy. Aby jednak zrealizować obietnicę związaną ze sztuczną inteligencją, firmy muszą sprawić, by sztuczna inteligencja działała dla pracowników – komentuje Christina Janzer, wiceprezes ds. badań i analiz w Slack, firmie należącej do Salesforce.

65% z nich twierdzi, że korzysta ze sztucznej inteligencji w pracy i aktywnie zachęca innych do jej używania.

Ich motywacją nr 1 do korzystania ze sztucznej inteligencji w pracy jest dostarczanie pracy o wyższej jakości.

Prawie połowa twierdzi, że w ich firmie aktywnie zachęca się do korzystania ze sztucznej inteligencji, niezależnie od tego, czy istnieją wytyczne dotyczące jej stosowania (czy też nie).

55% z nich korzysta ze sztucznej inteligencji co najmniej kilka razy w tygodniu

74% nie dzieli się informacjami na temat korzystania ze sztucznej inteligencji, ani nie zachęca innych do jej używania.

43% twierdzi, że ich firma nie zachęca do korzystania ze sztucznej inteligencji w pracy.

66% z nich nigdy nie korzysta ze sztucznej inteligencji w pracy

58% uważa, że sztuczna inteligencja stanowi zagrożenie dla społeczeństwa

39% twierdzi, że to niesprawiedliwe, jeśli współpracownicy używają sztucznej inteligencji do wykonywania swoich zadań.

72% z nich korzysta ze sztucznej inteligencji rzadziej niż raz w miesiącu

76% podziwia współpracowników, którzy wykorzystują sztuczną inteligencję w swojej pracy w kreatywny sposób

66% z nich ma obojętny stosunek do sztucznej inteligencji w miejscu pracy

Jedna trzecia jest zainteresowana nauką lub dalszym rozwojem umiejętności związanych ze sztuczną inteligencją

Oto 5 typów osobowości z różnym podejściem do wykorzystania AI:Potrzeba wdrożenia sztucznej inteligencji wzrosła 7-krotnie od początku roku, ale ponad dwie trzecie pracowników nie wykorzystało jeszcze tej technologii w pracy. Utrzymanie się tego trendu wiąże się z realnym ryzykiem: firmy i pracownicy mogą stracić wymierne korzyści, nie wdrażając sztucznej inteligencji. Oprócz poprawy wydajności, sztuczna inteligencja może podnieść poziom doświadczenia pracowników - od ogólnej wydajności i produktywności, aż po dobre samopoczucie. Nowe badania Slack pokazują, że wdrażanie pracowników do AI nie jest podejściem uniwersalnym.Wyniki badania pokazują również sporą mieszankę emocji i perspektyw dotyczących sztucznej inteligencji, w zależności od kategorii użytkownika. Oto one:Dla liderów ważne jest zatem, aby dostosowali swoje podejście i pomogli każdemu pracownikowi osiągnąć sukces w miejscu pracy opartym na sztucznej inteligencji. Te różne osobowości tworzą potężną mapę drogową i pomagają zrozumieć, gdzie znajdują się pracownicy w ich podróży AI.Jeśli chcesz poznać swój typ podejścia do AI możesz przeprowadzić szybki quiz (w języku angielskim).