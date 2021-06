Jakie zarobki programistów w 2020 roku?

Spośród wybranych języków programowania, najwyższe płace otrzymywali programiści Java. Mediana ich płac wyniosła 8 800 PLN. Niewiele mniej zarabiali programiści C/C++ oraz .NET. Najniższe zarobki otrzymywali programiści Javascript. Mediana ich płac wyniosła 6 367 PLN.

738 programistów Java

641 programistów .NET

345 programistów Javascript

303 programistów C/C++

232 programistów PHP

Wynagrodzenia programistów w 2020 roku Spośród wybranych języków programowania, najwyższe płace otrzymywali programiści Java. Mediana ich płac wyniosła 8 800 PLN.

Wynagrodzenia programistów na różnych szczeblach specjalisty w 2020 roku Doświadczeni programiści zarabiali więcej od młodszych kolegów o 4 000 PLN w przypadku programistów PHP.

Mediany wynagrodzeń programistów w firmach różnej wielkości w 2020 roku Największe płace otrzymywali programiści w największych firmach (1000 i więcej pracowników).

Mediany wynagrodzeń programistów w firmach o różnym pochodzeniu kapitału Programiści wszystkich wyróżnionych języków programowania mogli więcej zarobić w firmach o zagranicznym kapitale.

