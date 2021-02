Ile wyniosło przeciętne wynagrodzenie w 2020 roku?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2020 wyniosło 5457,98 zł - poinformował Główny Urząd Statystyczny. W całym 2020 roku przeciętne wynagrodzenie to 5167,47 zł.

Przeczytaj także: Średnia krajowa wg GUS wyniosła w grudniu 5973,75 zł

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2020 r. wyniosłoPrzeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 roku wyniosłoPrzeciętne wynagrodzenie w roku ubiegłym wzrosło realnie w stosunku do roku 2019 o 1,7 %.Kwota bazowa w 2020 r. wyniosłaPodane wielkości służą do celów określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2020 r. wyniosłoPodana wysokość wynagrodzenia służy do ustalenia górnej granicy pomocy finansowej udzielanej ze środków publicznych grupom producentów rolnych wpisanym do rejestru grup do dnia 30 kwietnia 2004 r.