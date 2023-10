GUS: średnia krajowa we IX 2023 wyższa o 10,3% r/r

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że we wrześniu 2023 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie było o 10,3% wyższe r/r i wyniosło 7379,88 zł brutto. Względem sierpnia 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 0,1%.

Przeczytaj także: GUS: średnia krajowa w VII 2023 wyższa o 10,4% r/r

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 r. wyniosło 7379,88 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2023 r. wyniosło 7379,76 zł.

Kliknij, aby powiekszyć fot. adam88xx - Fotolia.com Średnia krajowa we IX 2023 wyższa o 10,3% r/r Średnie wynagrodzenie wyniosło 7379,88 zł brutto.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2023 r. wyniosło 7465,32 zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2023 r. wyniosło 7462,25 zł.

Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy m.in. do określenia kwoty dziennego świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzowi obrony terytorialnej, pełniącego terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, stosunku służbowego, dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mógłby uzyskać w okresie pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy do określenia kwoty wypłaty z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej zmarłego posiadacza osobie wskazanej w umowie (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).Podana wysokość przeciętnego wynagrodzenia służy do celów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Podana wysokość wynagrodzenia służy do określenia kwoty bazowej, o której mowa w ustawie o grach hazardowych.Obwieszczenia i komunikat w tych sprawach zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" lub Dzienniku Urzędowym GUS.