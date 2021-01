Średnia krajowa wg GUS wyniosła w grudniu 5973,75 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w grudniu 2020 wyniosło 5973,75 zł - poinformował Główny Urząd Statystyczny. To o 6,6% więcej niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego. I aż 489 zł więcej niż w listopadzie 2020. W IV kwartale 2020 roku, przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, wynosiło 5656,51 zł.

Ile wyniosła średnia krajowa w grudniu 2020? Średnie wynagrodzenie w grudniu to 5973,75 zł.

Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy m.in. do określenia kwoty dziennego świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych; wysokość wynagrodzenia za grudzień służy do celów określonych w ustawie – Prawo pocztowe.Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy do określenia kwoty wypłaty z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej zmarłego posiadacza osobie wskazanej w umowie (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób spełniających warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi.Podana wysokość wynagrodzenia służy do określenia przez izbę rzemieślniczą opłaty za egzamin mistrzowski, czeladniczy, sprawdzający i poprawkowy.Podana wysokość wynagrodzenia służy do określenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia wynagrodzenia przysługującego członkom Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, a także do ustalenia wysokości opłaty za wpis do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.Podana wysokość wynagrodzenia stanowi jedno z kryteriów uznania odpłatnej działalności pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za działalność gospodarczą.Obwieszczenia i komunikaty w tych sprawach zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz Dzienniku Urzędowym GUS.