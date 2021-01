Zarobki w IT rosną niezależnie od specjalizacji

Pandemia koronawirusa dotknęła wiele branż. Rynek IT nie tylko wyszedł z niej obronną ręką, ale wręcz kwitnie, a wynagrodzenia specjalistów IT wciąż rosną. Wskazują na to dane No Fluff Jobs, polskiego portalu z ofertami pracy dla branży IT. W 2020 roku wynagrodzenia na umowie o pracę wzrosły o 13%, a na kontrakcie B2B - o 18%.

Przeczytaj także: Zarobki programisty: wysokie, ale nie dla każdego

Jakie wynagrodzenia w IT?

Polscy programiści coraz częściej wybierają pracę dla zagranicznych firm

Świat IT przestaje mieć fizyczne granice - komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs - Doświadczeni programiści z Polski coraz częściej rozglądają się za pracą w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii w poszukiwaniu ciekawych projektów, świeżych doświadczeń i wyższych zarobków. Z tego samego powodu polskie firmy przyciągają programistów z innych krajów, np. z Ukrainy i Białorusi. To wyzwanie dla pracodawców, którzy często nie są gotowi do przyjęcia do zespołu osób, z którymi komunikacja odbywa się wyłącznie w języku angielskim. Będą jednak musieli je podjąć, ze względu na dysproporcję między zapotrzebowaniem na usługi informatyczne względem liczby dostępnych na rynku specjalistów. Dodatkowo, aby zatrzymać w firmie pracowników, polscy pracodawcy muszą konkurować m.in. w kwestii zarobków z zachodnioeuropejskimi lub amerykańskimi pracodawcami - w Polsce nadal brakuje 50 tys. programistów, a w Unii Europejskiej liczba ta sięga aż 600 tys.

Zapotrzebowanie na usługi informatyczne wzrosło najbardziej w IV kwartale 2020 roku, odmrożono projekty i ruszyły rekrutacje. Jakich pracowników szukano najczęściej?W zasadzie ofert pracy przybyło we wszystkich specjalizacjach. Pracodawcy szukali specjalistów ze znajomością języków backendowych, szczególnie tych programujących w językach Python i Java oraz specjalistów mocnych w językach frontendowych - tu poszukiwane były osoby z doświadczeniem w programowaniu w Java Script czy Angular i React.W związku z zapotrzebowaniem na sprawne narzędzia do pracy zdalnej zwiększyło się zapotrzebowanie na pracę testerów i analityków danych, szczególnie w obszarze Business Intelligence Zarobki dla testerów sięgały 16 000 zł netto na umowach B2B, o 2000 zł więcej niż w roku 2019. Nie zmieniły się natomiast wynagrodzenia proponowane przy umowach o pracę - maksymalnie 12 000 zł netto. Z kolei seniorzy szukający pracy w obszarze Business Intelligence mogli liczyć na zarobki nawet do 21 500 zł netto na umowie B2B.W 2020 r. we wszystkich specjalizacjach IT proponowane zarobki wzrosły w stosunku do 2019 r. Średnio w całej branży IT najniższe proponowane zarobki wzrosły w stosunku do 2019 r. o 18 proc. na kontrakcie B2B - z 11 000 zł do 13 000 zł netto - i o 13 proc. na umowie o pracę - z 8000 zł do 9500 zł netto. Z kolei najwyższe proponowane zarobki wzrosły średnio o 12,5 proc. na kontrakcie B2B - z 16 000 zł do 18 000 zł netto - i o prawie 8 proc. na umowie o pracę - z 13 000 zł do 14 000 zł netto.W przypadku specjalistów backendowych maksymalne proponowane płace wzrosły z 16 000 zł netto do 18 000 zł netto na kontrakcie B2B oraz z 14 000 zł netto do 15 700 zł netto na umowie o pracę. W przypadku frontendowców wzrosły z 16 000 zł netto do 17 000 zł netto na kontrakcie B2B oraz z 13 500 zł netto do 15 000 zł netto na umowie o pracę.W minionym roku pracodawcy otworzyli się na pracę zdalną. O ile na początku 2020 r. ofert z możliwością pracy całkowicie zdalnej publikowanych na No Fluff Jobs sięgał około 15 proc. wszystkich ofert, to pod koniec roku było to już 40 proc.O poziomie wzrostu zapotrzebowania na usługi IT najlepiej świadczy liczba rekrutacji. W ciągu 2020 liczba ofert na portalu No Fluff Jobs wyniosła 26 tysięcy - najwięcej od początku jego istnienia i o 60 proc. więcej niż w roku 2019.