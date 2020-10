Praca tymczasowa nie tylko na czas kryzysu

Kryzys wywołany pandemią powoduje, że pracodawcy z dość dużą ostrożnością podejmują decyzje odnośnie powiększania swoich zespołów. Zatrudnianie na etat często ustępuje miejsca elastycznym rozwiązaniom, jakim jest np. praca tymczasowa. Czy to, co jest dość oczywistą korzyścią dla zatrudniających, może przynieść pożytek również pracownikom tymczasowym?

Przeczytaj także: Nowy pracownik tymczasowy w czasach COVID-19

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie zalety dla pracownika niesie za sobą praca tymczasowa?

W jakich branżach znajdziemy dziś najwięcej ofert pracy tymczasowej?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze agencji zatrudnienia?



Obserwujemy coraz większe zainteresowanie zatrudnieniem pracowników tymczasowych wśród firm. Obecnie najwięcej ofert pracy tymczasowej można znaleźć w handlu, usługach, ale też w branży produkcyjnej (automotive, energetyka) i logistycznej (obsługa magazynów, usługi kurierskie). Pracownicy tymczasowi poszukiwani są nie tylko do prac fizycznych, ale też biurowych – do działu administracji, księgowości, jako wsparcie kadrowe czy do obsługi call center. – mówi Aneta Dyrcz, Dyrektor Regionu w agencji zatrudnienia Trenkwalder.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Costello77 - Fotolia.com Praca tymczasowa rozwiązaniem na kryzys Najwięcej ofert pracy tymczasowej można znaleźć w handlu, usługach, ale też w branży produkcyjnej i logistycznej.

Praca tymczasowa - nie tylko kryzysowe rozwiązanie

Jakie korzyści z tymczasowego zatrudnienia?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze agencji zatrudnienia?

- Sprawdźmy czy, oprócz wpisu do KRAZ (Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia) agencja ma swoją stronę internetową, „fizyczne” biuro, do którego możemy w razie potrzeby przyjść i czy oferuje dostęp do swojego konsultanta, który w rzetelny sposób przedstawi nam ofertę pracy. Nie mniej istotna jest transparentność – pracownik powinien otrzymać na piśmie umowę o pracę, warunki pracy i zatrudnienia u pracodawcy użytkownika, a także informacje o przynależnych mu prawach, także o prawie do reklamacji i jak ją ma składać. Nasz niepokój powinny wzbudzić jakiekolwiek opłaty, których żądałaby agencja. Jakiekolwiek comiesięczne składki, czy dotyczy to odzieży roboczej, czy np. kluczyków do szafek nigdy nie powinny być pobierane od pracownika.– podkreśla Aneta Dyrcz, Dyrektor Regionu w agencji zatrudnienia Trenkwalder.

Pojawienie się pandemii odcisnęło swoje piętno na wielu dziedzinach gospodarki, owocując przy tym pogorszeniem sytuacji na rynku pracy . Pracodawcy, którzy prowadzili dotąd zakrojone na dość szeroką skalę procesy rekrutacyjne, stali się na tym polu znacznie mniej aktywni. Głównym tego powodem są oczywiste obawy o koniunkturę gospodarczą w najbliższych miesiącach oraz kondycję finansową ich organizacji.W przypadku zapotrzebowania na nowych pracowników szukają bardziej elastycznych rozwiązań, takich jak praca tymczasowa. Pozwala ona utrzymać płynność bieżącej działalności i uruchomić nowe projekty, jeśli zajdzie taka potrzeba.Jeszcze przed pandemią, w 2019 roku, według danych Polskiego Forum HR, w Polsce było 776 tys. pracowników tymczasowych. I wprawdzie na początku pandemii, to właśnie oni tracili pracę w pierwszej kolejności, to jednak teraz, kiedy rynek się odbija, zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych szybko wzrasta.Niewykluczone, że kiedy uporamy się już z koronawirusem i jego konsekwencjami gospodarczymi, praca tymczasowa będzie nadal popularnym rozwiązaniem. Z dwóch powodów – zapewnia elastyczność działania i pracodawcy, i pracownikowi.37% pracowników tymczasowych w Polsce to osoby w wieku do 26 lat. Dla ludzi młodych, studentów, to dobry sposób na zdobycie pierwszego doświadczenia, pierwszego zarobku lub poszukiwanie swojej ścieżki zawodowej - sprawdzenia czy takie zajęcie lub branża mi odpowiada. Często zdarza się, że praca tymczasowa jest pierwszym krokiem do stałego zatrudnienia w danej firmie i zapowiedzą dłuższej kariery. Pracodawcy korzystają też coraz częściej z oferowanej przez agencje zatrudnienia usługi „Try&Hire” (sprawdź i zatrudnij). Pozwala ona na przejęcie od agencji pracownika tymczasowego w dogodnym momencie, np. gdy ustabilizuje się sytuacja w firmie lub pojawi się wakat. Wtedy przedsiębiorcy chętnie zatrudniają sprawdzonych pracowników tymczasowych na stałe.Z kolei dla osób starszych, także tych 50+, zatrudnienie na umowę o pracę tymczasową może być sposobem na znalezienie źródła utrzymania w okresie poszukiwania stałej pracy czy sposobem na dodatkowe zasilenie domowego budżetu. Chociażby w ramach pracy dorywczej w weekendy, która staje się coraz bardziej poszukiwana przez samych pracowników.Umowa o pracę tymczasową to nic innego, jak umowa na czas określony, z tą różnicą, że pracownik podpisuje umowę z agencją, a kierowany jest do pracy u „pracodawcy użytkownika”. Umowa o pracę tymczasową nie ma nic wspólnego z „umową śmieciową”, jak zwykło się potocznie nazywać umowy zlecenie.Agencja zatrudnienia, z którą pracownik tymczasowy podpisuje umowę, jest zobowiązana odprowadzać za pracownika podatek, wszystkie składki i ubezpieczenie. Pracownik może korzystać z publicznej służby zdrowia i w przypadku choroby przysługuje mu zwolnienie lekarskie, chronione są również kobiety w ciąży. Przysługuje też płatny urlop w liczbie 2 dni w miesiącu, czyli 24 dni w roku bez względu na staż pracy (osobie bez stażu pracy zatrudnionej na umowie kodeksowej przysługuje 20 dni urlopu). Umowa o pracę tymczasową liczy się do stażu pracy i emerytury. Ponieważ jest to umowa na czas określony, pracownik tymczasowy ma także większe szanse na potwierdzenie swojej wiarygodności kredytowej w banku niż pracownik zatrudniony na umowę zlecenie.Pracodawca użytkownik, u którego występuje świadczenie pracy, musi zapewnić pracownikowi tymczasowemu identyczne warunki pracy i wynagrodzenia, jak pracownikom etatowym zatrudnionym u niego na takim samym stanowisku. Z reguły, pracownik tymczasowy może też korzystać z benefitów, które oferuje pracodawca użytkownik, np. prywatna opieka medyczna, karnety do klubów sportowych czy ubezpieczenie grupowe.Istotną różnicą pomiędzy pracą tymczasową a kodeksową jest okres wypowiedzenia. W umowie o pracę tymczasową jest on krótszy. W przypadku umowy zawartej do 14 dni, okres wypowiedzenia wyniesie 3 dni. Przy zatrudnieniu powyżej 14 dni - przedłuża się do 7 dni. Ma to swoje minusy, ale też i plusy, np. daje możliwość szybszego rozstania się z pracodawcą, jeśli praca nam nie odpowiada albo dostaliśmy lepszą ofertę. Warto też pamiętać, że agencja zatrudnienia ma w swoim portfolio bardzo różnorodne oferty i może nam znaleźć pracę u innego pracodawcy użytkownika. Niektóre firmy prowadzą rekrutacje wyłącznie poprzez agencje pracy i nie ma innego sposobu zatrudnienia w takiej firmie.W 2019 roku widoczna była duża rotacja wśród agencji pracy tymczasowej - 2448 zarejestrowanych nowych agencji, 1882 wykreślonych. I chociaż pandemia koronawirusa zweryfikowała także branżę agencji zatrudnienia, warto przeprowadzić własną weryfikację, aby finalnie podpisać umowę z wiarygodnym i doświadczonym partnerem. Na co trzeba zwrócić uwagę?W dobie pandemii i ponownie rosnącej niepewności, co do kondycji polskich firm i gospodarki, możemy przewidywać, że praca tymczasowa będzie coraz powszechniej stosowanym przez pracodawców rozwiązaniem. Z kolei dla osób szukających pracy, może okazać się dobrym rozwiązaniem do czasu, aż gospodarka ustabilizuje się i pracodawcy znów będą chętnie zatrudniać na stałe.