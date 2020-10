ZUS: czy na kwarantannie przysługuje zasiłek chorobowy?

9 października br. odnotowano najwyższą od czasu pojawienia się w Polsce koronawirusa dzienną liczbę zakażeń. 4 739 nowych przypadków i rosnąca tendencja w tym zakresie pozwalają przypuszczać, że coraz większa rzesza Polaków będzie zmuszona poddać się kwarantannie lub izolacji. Czy w takiej sytuacji przysługiwać im będzie prawo do świadczeń pieniężnych? Co stanie się w przypadku, gdy na kwarantannę trafi dziecko? Oto wyjaśnienia ZUS.

Przeczytaj także: Kwarantanna dla domowników a zasiłek chorobowy

- Dla zleceniobiorców czy osób prowadzących działalność gospodarczą - ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Osoby wykonujące pracę w ramach umowy o dzieło, a nie mające innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, w przypadku kwarantanny czy choroby nie mają prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, bo nie opłacają składek na te ubezpieczenia - mówi Beata Kopczyńska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Subbotina Anna - Fotolia.com Czy na kwarantannie przysługuje zasiłek chorobowy? Za okres kwarantanny, na którą skierował inspektor sanitarny, przysługuje wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy bądź zasiłek opiekuńczy.

Kiedy otrzymamy eZLA

- Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekarskiego pozostaje w kompetencji lekarza - podkreśla rzeczniczka.



Dziecko na kwarantannie lub gdy szkoła zamknięta

Pracownik, uczeń na kwarantannie - domownicy również

Dobrowolna kwarantanna - brak świadczeń

Jak czytamy w opublikowanym przez ZUS komunikacie, podczas kwarantanny prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przysługuje wszystkim, którzy posiadają ubezpieczenie chorobowe.Podstawą wypłaty świadczeń jest decyzja o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji wydana przez państwowego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego, którą należy przekazać pracodawcy, zleceniodawcy albo ZUS. Co istotne, nie trzeba tego robić natychmiast - dopuszczalne jest, aby dostarczyć ją już po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.Jak przypomina Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego, podleganie ubezpieczeniu chorobowemu jest obowiązkowe jedynie w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.Może się zdarzyć, że w trakcie kwarantanny ze względu na stan zdrowia osoby poddanej kwarantannie lekarz wyda orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby i potwierdzi to wystawiając zaświadczenie lekarskie. Jest ono dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby.Jeżeli inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności kwarantanny lub izolacji niepełnoletniego dziecka, jednemu z rodziców, który opiekuje się w tym czasie dzieckiem, przysługuje zasiłek opiekuńczy. Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana podobnie jak choroba dziecka, co oznacza niemożność wykonywania pracy przez jednego z rodziców w związku z koniecznością zapewnienia opieki dziecku.Rodzice podlegający ubezpieczeniu chorobowemu mogą także otrzymać zasiłek opiekuńczy , jeśli muszą sprawować w domu opiekę nad dzieckiem do 8 lat z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. - Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje w przypadku, gdy nie nastąpi nieprzewidziane zamknięcie placówki, lecz rodzic sam zadecydował, że nie wyśle swojej pociechy do tej placówki.Zasiłek nie przysługuje także w sytuacji gdy placówka przyjmie dziecko, ale następnie zażąda jego odebrania z powodu stanu zdrowia. Jeśli rodzic dziecka otrzyma zaświadczenie lekarskie z tytułu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem albo decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka, wydaną przez inspektora sanitarnego to wtedy już jest prawo do wypłaty zasiłku opiekuńczego - wyjaśnia rzeczniczka.Przypominamy, od 1 kwietnia 2020 r. osoba poddana obowiązkowej kwarantannie na podstawie decyzji inspektora sanitarnego, odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. To oznacza, że za okres obowiązkowej kwarantanny osoby te mają prawo do świadczeń z tytułu choroby. W celu ich otrzymania potrzebne jest oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny. Należy je przekazać w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia kwarantanny. Pracownik lub zleceniobiorca składa je u swojego pracodawcy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS, mogą je przekazać elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS.Osoby, które dobrowolnie poddadzą się kwarantannie podejrzewając, że miały kontakt z osobą z koronawirusem, ale nie otrzymają zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie będą uprawnione do otrzymania świadczeń pieniężnych w razie choroby.