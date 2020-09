Średnia krajowa wg GUS: zarabiamy o 4% więcej niż rok temu

Sierpniowa średnia krajowa okazała się nieco niższa od zarobków, jakie osiągaliśmy miesiąc wcześniej - poinformował właśnie GUS. W minionym miesiącu przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5337,65 zł. Przypomnijmy, że w lipcu 2020 średnia krajowa wyniosła 5381,65 zł. Mamy zatem spadek o równe 44 zł. Jeśli jednak spojrzeć na wynagrodzenia w ujęciu rocznym, to już wówczas widzimy, że dziś zarabiamy o ponad 4% więcej.

Jak pisze GUS, sierpniowy spadek średniej krajowej wynikał przede wszystkim z tego, że w poprzednim miesiącu wypłacano pracownikom premie, nagrody kwartalne, roczne i jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników pensji.Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że w skali roku (sierpień 2020 r. do sierpnia 2019 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 4,1%, a tempo wzrostu było szybsze niż obserwowane w poprzednich miesiącach r/r.Narastająco w okresie ośmiu miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło prawie we wszystkich sekcjach PKD od 0,2% w sekcji „Pozostała działalność usługowa” do 9,0% w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,3%. Spadek o 4,6% odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”.Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy m.in. do określenia kwoty dziennego świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy do określenia kwoty wypłaty z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej zmarłego posiadacza osobie wskazanej w umowie (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).Obwieszczenie i komunikat w tych sprawach zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym GUS.