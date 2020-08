ZUS: teraz zleceniobiorca może sam złożyć wniosek o postojowe

Jak poinformował właśnie ZUS, osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia nie muszą już prosić swojego zleceniodawcy o załatwienie formalności dotyczących świadczenia postojowego. Teraz mogą zrobić to sami za pomocą udostępnionego na platformie PUE ZUS wniosku RSP-CZ.

Warunki uzyskania postojowego:

umowa zlecenia musiała być zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.;

umowa nie mogła dojść do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej wykonywania z powodu przestoju w prowadzeniu działalności zleceniodawcy w następstwie epidemii koronawirusa;

przychód z umowy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, nie był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, czyli dla wniosków składanych w sierpniu nie może on przekraczać kwoty 15 994,41 zł.

Zleceniobiorcą , który może być uprawniony do świadczenia postojowego jest również osoba wykonująca umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.



Jak przypomina ZUS, w Tarczy antykryzysowej 4.0 pojawiły się regulacje, na mocy których określono zasady na jakich zleceniobiorca może samodzielnie, bez pośrednictwa zleceniodawcy, złożyć wniosek o świadczenie postojowe Ponadto w przypadku zleceniobiorców nie mogą oni podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Zatem jeśli ktoś ma gdzieś nawet niewielką część etatu i wykonywał umowę zlecenie - to w tej sytuacji nie można liczyć na postojowe.Co ważne, przepisy prawa nie przewidują możliwości składania wniosków za okres wstecz. W tej sytuacji nie można składać wniosku o postojowe uwzględniającego przychody za kwiecień czy maj. Gdy wniosek będzie składany w sierpniu, to powinien w nim być wykazany przychód zleceniobiorcy z wykonywania umowy osiągnięty w lipcu, a gdy będzie składany we wrześniu – to z sierpnia.Do 5 sierpnia oddziały ZUS w województwie śląskim zrealizowały ponad 283 tys. wypłat świadczeń postojowych dla przedsiębiorców i zleceniobiorców na kwotę przekraczającą 555 mln zł. Zakład zrealizował 100 proc. wniosków o pierwszą wypłatę oraz 94 proc. wniosków o kolejną wypłatę. Łączne wsparcie udzielone przez ZUS świadczeniobiorcom i przedsiębiorstwom w związku z epidemią koronawirusa wynosi 21 mld zł.