Zmiana pracy w czasie pandemii. Czy jest się czego obawiać?

Od pierwszego potwierdzonego w naszym kraju przypadku zakażenia koronawirusem upłynęło już ponad 6 tygodni. Ten czas wystarczył, aby kompletnie sparaliżować działalność wielu firm. W szczęśliwszej sytuacji znalazły się te, które miały możliwość kontynuowania działalności w modelu zdalnym. W niewesołym położeniu znalazła się też niemała rzesza pracowników, pośród których nie brakuje osób dotkniętych cięciami w pensji czy wręcz utratą zatrudnienia. Dobrą wiadomością dla tych ostatnich jest to, że w niektórych sektorach pracownicy są nadal poszukiwani. Zmiana pracy w czasie pandemii jest więc możliwa i nie należy się jej obawiać.

Straciłeś pracę i nie wiesz co dalej?

fot. cacaroot - Fotolia.com Jak odbywa się rekrutacja w czasie pandemii? W związku z przejściem firm w tryb pracy zdalnej, rekrutacje zostają prowadzone on-line.

Sytuacja i specjalistów i managerów

Gdzie brakuje dziś pracowników?

Branża medyczna

SSC/BPO

Logistyka

e-Commerce

IT

Jak szukać pracy w czasie pandemii COVID-19?

Jak odbywa się rekrutacja, jeśli spotkanie z pracodawcą nie jest możliwe?

Przebieg procesu i feedback. Na co się przygotować?

Podpisanie umowy

Umowa podpisana, to jak teraz pracować?

Umowa została podpisana zdalnie i przesłana skanem. Następnie kandydat odebrał niezbędny sprzęt od pracodawcy za pośrednictwem kuriera, a cały proces wdrożeniowy odbędzie się przez wideo rozmowy oraz intranet. Po pełnym szkoleniu on-boardingowym pracownik będzie podejmował samodzielną pracę z domu mając do tego niezbędny sprzęt z odpowiednimi dostępami – wyjaśnia Adrianna Wilczyńska z Devire.

Rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa odciska swoje piętno na sytuacji polskich przedsiębiorstw. W pierwszej kolejności jej negatywne symptomy odczuły na własnej skórze gastronomia, transport, czy branża eventowa. Wyzwaniem dla wielu firm okazało się odgórnie narzucone wdrażanie rozwiązań w pracy zdalnej. W biznesie panuje chaos i lęk, a w wielu przypadkach nieuniknione staje się wykorzystanie dość radykalnych środków zaradczych, w tym powzięcie decyzji o redukcji zatrudnienia , o czym wspomina 45% respondentów badania zrealizowanego przez Devire.I choć niektóre firmy na pandemii wyraźnie tracą, to jednak nie brakuje i takich, które działają jak dotąd. Pracodawcy chcąc zachować płynność biznesową prowadzą procesy rekrutacyjne, a na rynku regularnie pojawiają się nowe możliwości zawodowe.Pracodawcy w branżach gastronomicznej, turystycznej, rozrywkowej masowo wysyłają swoich pracowników na bezpłatne urlopy lub są zmuszeni do redukcji zatrudnienia. Dla wielu osób to dobry czas na przebranżowienie się. Przy stanowiskach administracyjnych i na poziomie asystenckim czy młodszych specjalistów, firmy często zwracają uwagę na kompetencje miękkie, a umiejętności kierunkowe szkolą później w ramach swoich struktur. Dlatego osoby posiadające doświadczenie np. w branży hotelarskiej, czy też gastronomicznej, gdzie mogły rozwinąć swoje kompetencje interpersonalne oraz organizacyjne, mogą spróbować swoich sił w strukturach korporacyjnych. W związku z tym warto odświeżyć swoje CV i profil na LinkedIn oraz aplikować na wybrane oferty pracy.Kwarantanna to dobry moment na rozważenie zmiany pracy dla osób posiadających dłuższy okres wypowiedzenia. Wynika to z faktu, że wielu pracodawców, którzy szukają pracownika już dzisiaj, datę rozpoczęcia pracy odraczają w czasie i są w stanie poczekać na nowego pracownika nawet kilka miesięcy. Bardzo często powodem jest również przesuwanie części działań na czas po zakończeniu epidemii COVID-19 w kraju.Na przestój nie może narzekać branża medyczna. Firmy masowo rekrutują inżynierów serwisu aparatury medycznej do szpitali.Duży potencjał obserwujemy w sektorze usług wspólnych dla biznesu, oferującej największym światowym korporacjom obsługę księgową, logistyczną, informatyczną lub kontakt z klientem. Nadal poszukiwani są: księgowi, specjaliści ds. podatków, analitycy finansowi, analitycy danych, ale w głównej mierze specjaliści Service Desk oraz w obszarze obsługi klienta. Zatrudnienie znajdą przede wszystkim osoby, które znają języki obce, więc to dobra szansa dla pracowników dotkniętych zwolnieniami np. z obszaru HORECA.Nowe miejsca pracy można znaleźć także w branżach powiązanych z logistyką, szczególnie w przypadku dostawców różnych dóbr. Poszukiwani są kierowcy, pracownicy magazynowi, dostawcy. Wynika to z gwałtownego wzrostu zamówień związanych z produktami, głównie żywnościowymi oraz chemią gospodarczą.Wzmożone zapotrzebowanie na pracowników obserwujemy również w branży e-commerce, ponieważ większość handlu może odbywać się jedynie w świecie on-line. Nagły wzrost wolumenu zamówień internetowych spowodował trudności w ich sprawnym realizowaniu i dostarczaniu, dlatego firmy zwiększają zatrudnienie w magazynach i logistyce e-commerce, żeby temu wyzwaniu sprostać. Poszukiwani są także Managerowie, Specjaliści i Analitycy E-commerce, jak również Analitycy CRM i Business Intelligence.Niezmiennie w korzystnej sytuacji są pracownicy z branży IT. W dobie powszechnej kwarantanny firmy potrzebują sprzętu, narzędzi i rozwiązań do pracy zdalnej. Poszukiwani są eksperci od bezpieczeństwa danych, utrzymania systemów oraz deweloperzy. Poza tym elastyczność miejsca pracy już od lat jest wpisana w DNA branży.Decydując się na zmianę pracy w obecnej sytuacji, najlepiej współpracować z kimś, kto dobrze zna rynek pracy i może doradzić. Konsultant ze sprawdzonej agencji ma dostęp do najnowszych ofert pracy, ponieważ aktywnie współpracuje z klientami i pracodawcami oraz jest w kontakcie z konsultantami w innych branżach. Dodatkowo taka osoba wie, jak wygląda praca w danej firmie, może przeprowadzić kandydata przez całą rekrutację oraz wyjaśnić procedury wprowadzone przez nowego pracodawcę, w związku z koronawirusem.Oczywiście warto również śledzić oferty pracy, które pojawiają się w zakładce “kariera” na oficjalnych stronach firm, bądź też na ich profilach na LinkedIn. Dobrym adresem są również oferty w wyszukiwarkach, takich jak Pracuj, infoPraca i innych.Coraz częściej na portalach biznesowych pojawiają się wpisy specjalistów, którzy właśnie stracili pracę i proszą o rekomendację. Spotyka się to z dużym wsparciem i chęcią pomocy.W związku z przejściem firm w tryb pracy zdalnej, rekrutacje zostają prowadzone on-line (Skype, Microsoft Teams, Zoom i inne). Jednak należy pamiętać, że taka forma spotkania jest traktowana tak samo jak ta “twarzą w twarz” i istotne jest przygotowanie się do takiej rozmowy kwalifikacyjnej przez Skype.W związku z nową sytuacją i wszechobecną pracą zdalną komunikacja wewnętrzna w firmach jest bardziej rozciągnięta w czasie, a feedback dotyczący rekrutacji często się wydłuża, dlatego tak ważne jest uzbrojenie się w cierpliwość. Opóźniona informacja zwrotna lub jej brak zazwyczaj nie jest oznaką lekceważenia kandydata, lecz okoliczności związanych reorganizacją pracy w firmach. Może zdarzyć się również tak, że e-mail trafił do skrzynki SPAM lub potencjalny kandydat nie odebrał telefonu z uwagi na nieznany numer. Jeżeli oczekiwany feedback się opóźnia warto odezwać się do rekrutera z pytaniem o status kandydatury.Po pozytywnym przejściu całego procesu rekrutacyjnego i przyjęciu oferty następuje podpisanie umowy. Obecnie pracodawcy robią to w dwojaki sposób: podpisanie umowy zdalnie za pośrednictwem kuriera bądź w biurze przy ograniczonej liczbie pracowników.Oczywiście przed podpisaniem umowy konieczne będą badania medycyny pracy. Zgodnie z projektem ustawy Tarczy antykryzysowej, tradycyjne badania są zawieszone, ale pracownicy mogą skorzystać z telemedycyny pracy, a stosowne oświadczenie otrzymają on-line.W głównej mierze zależy to od polityki działania firmy oraz charakteru wykonywanych obowiązków. Większość pracodawców wprowadza wdrożenia online, e-kursy, czy też platformy grywalizacyjne. Jednak również praktykowany jest on-boarding w biurze (w ograniczonym składzie pracowniczym), a następnie samodzielna praca zdalna. Część firm również przesuwa datę startu na późniejszy okres (w związku z tym jest to też szansa na zdobycie pracy dla osób z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia).Adrianna Wilczyńska, specjalista ds. rekrutacji w firmie rekrutacyjnej i Outsourcingowej Devire podaje przykład kandydata, który brał udział w prowadzonym procesie rekrutacyjnym i rozpoczyna nową pracę w Dziale Analiz:Decydując się na zmianę pracy warto wykorzystać więcej czasu na przeanalizowanie dostępnych ofert. Natomiast biorąc udział już w konkretnym procesie rekrutacyjnym należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ obecnie firmy robią wszystko, by nie narazić w żadnym stopniu swoich pracowników oraz kandydatów w trakcie prowadzonych rekrutacji.