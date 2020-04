ZUS: dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje do 26 kwietnia

W dobie rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa prawa rodziców zostały rozszerzone o możliwość uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem do lat ośmiu, które nie uczęszcza do żłobka, przedszkola lub szkoły ze względu na zamknięcie tych placówek. ZUS przypomina, że okres pobierania tego świadczenia został wydłużony do 26 kwietnia br.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zgodnie z art 4. Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zgodnie z art 4. Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy objęci są ubezpieczeniem chorobowym i są zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat przysługuje

Kliknij, aby powiekszyć fot. Photographee.eu - Fotolia.com Opieka nad dzieckiem Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje do 26 kwietnia.

- Ponadto od tej daty z możliwości opiekowania się pociechami mogli skorzystać nie tylko rodzice, których pociecha uczęszczała do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, ale także rodzice, których dzieckiem opiekowała się „niania” na umowie uaktywniającej albo dzienny opiekun, jeśli z powodu koronawirusa nie mogli sprawować opieki nad dzieckiem - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Obecnie okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego, został wydłużony do 26 kwietnia 2020 r.

Dłuższy zasiłek opiekuńczy także dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,

do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy tylko dla ubezpieczonych

- Przypominam, że świadczenie nie jest dla wszystkich rodziców, ale dla tych osób, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym. Ponadto zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego) - przypomina rzeczniczka.

Powiadom pracodawcę

Początkowo wymiar dodatkowego zasiłku opiekuńczego wynosił 14 dni, jednak przyjęte 31 marca br. przepisy wydłużyły go o kolejne 2 tygodnie, a także rozszerzyły grono jego beneficjentów o rodziców dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat.Rozporządzeniem z 10 kwietnia wprowadzono jednak kolejne zmiany w przepisach.Z dłuższego zasiłku opiekuńczego przysługującego z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 od 26 marca br. mogą skorzystać także ubezpieczeni rodzice dzieci:Nowe przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.Jednocześnie ZUS podkreśla, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki.Aby otrzymać wydłużony zasiłek opiekuńczy, który przysługuje obecnie do 26 kwietnia, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, czy zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.